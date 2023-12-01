Общие сведения об инфекциях, вызванных вирусами герпеса

Некоторые распространенные вирусные инфекции вызваны группой вирусов, называемых вирусами герпеса. Существуют разные виды вируса герпеса, опасные для человека:

Знаете ли Вы, что...

Все вирусы герпеса остаются в организме до конца жизни человека, поскольку вирус находится внутри клетки-хозяина в неактивном (спящем или латентном) состоянии. В некоторых случаях вирус реактивируется и приводит к рецидивам болезни. Симптомы реактивации могут отличаться от симптомов начальной инфекции. Реактивация может произойти достаточно скоро либо через много лет после первичного заражения. (См. также Общие сведения о вирусных инфекциях).