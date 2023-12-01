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Общие сведения об инфекциях, вызванных вирусами герпеса

Авторы:Kenneth M. Kaye, MD, Harvard Medical School
Проверено/пересмотрено дек. 2023
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Основная информация

Некоторые распространенные вирусные инфекции вызваны группой вирусов, называемых вирусами герпеса. Существуют разные виды вируса герпеса, опасные для человека:

Знаете ли Вы, что...

  • Все вирусы герпеса остаются в организме до конца жизни человека, поскольку вирус находится внутри некоторых инфицированных клеток в латентном состоянии.

Все вирусы герпеса остаются в организме до конца жизни человека, поскольку вирус находится внутри клетки-хозяина в неактивном (спящем или латентном) состоянии. В некоторых случаях вирус реактивируется и приводит к рецидивам болезни. Симптомы реактивации могут отличаться от симптомов начальной инфекции. Реактивация может произойти достаточно скоро либо через много лет после первичного заражения. (См. также Общие сведения о вирусных инфекциях).

Лечение инфекций, вызванных вирусом герпеса

Для лечения инфекций, вызываемых одним и несколькими вирусами герпеса, были разработаны некоторые противовирусные препараты.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.