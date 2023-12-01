Общие сведения об инфекциях, вызванных вирусами герпеса

Некоторые распространенные вирусные инфекции вызваны группой вирусов, называемых вирусами герпеса. Существуют разные виды вируса герпеса, опасные для человека:
Три вируса герпеса — вирус простого герпеса типа 1 и 2, а также вирус ветряной оспы (вирус герпеса тип 3, который вызывает оспу и опоясывающий лишай) — вызывают инфекционные заболевания, сопровождающиеся возникновением волдырей на коже либо слизистых оболочках.
Вирус Эпштейна-Барр (тип герпеса типа 4) вызывает инфекционный мононуклеоз и может быть задействован в некоторых онкологических заболеваниях (таких как рак носоглотки, лимфома Беркитта и Ходжкинская лимфома).
Цитомегаловирус (вирус герпеса тип 5) вызывает серьезные инфекционные заболевания у новорожденных и людей с ослабленной иммунной системой. Он также может вызывать симптомы, схожие с симптомами инфекционного мононуклеоза у людей со здоровой иммунной системой.
Вирусы герпеса 6 и 7 вызывают детскую инфекцию, называемую детская розеола.
Вирус герпеса 8 вызывает определенные онкологические заболевания (саркому Капоши и некоторые типы лимфомы) у людей с ослабленной иммунной системой, например, у больных СПИДом.
Знаете ли Вы, что...
Все вирусы герпеса остаются в организме до конца жизни человека, поскольку вирус находится внутри клетки-хозяина в неактивном (спящем или латентном) состоянии. В некоторых случаях вирус реактивируется и приводит к рецидивам болезни. Симптомы реактивации могут отличаться от симптомов начальной инфекции. Реактивация может произойти достаточно скоро либо через много лет после первичного заражения. (См. также Общие сведения о вирусных инфекциях).
Лечение инфекций, вызванных вирусом герпеса
Для лечения инфекций, вызываемых одним и несколькими вирусами герпеса, были разработаны некоторые противовирусные препараты.