Вирус Эпштейна-Барр вызывает ряд заболеваний, включая инфекционный мононуклеоз.
Этот вирус передается через поцелуи.
Симптомы могут варьировать, но в большинстве случаев это крайняя разбитость, жар, боль в горле и распухшие лимфатические узлы.
Для подтверждения диагноза необходим анализ крови.
Ацетаминофен или нестероидные противовоспалительные препараты могут снять жар и облегчить боль.
Заражение вирусом Эпштейна-Барр (ВЭБ) очень распространено. ВЭБ — это тип вируса герпеса, называемого вирус герпеса 4. В Соединенных Штатах Америки около 50 % всех детей в возрасте 5 лет и около 90 % взрослых заражены ВЭБ.
В большинстве случаев инфекции ВЭБ протекают бессимптомно. Инфекционный мононуклеоз чаще всего развивается у подростков и молодых людей, инфицированных ВЭБ. Инфекционный мононуклеоз получил название из-за возникновения большого количества лейкоцитов определенного вида (одноядерных [мононуклеарных] клеток) в крови. Подростки и молодые люди обычно заболевают мононуклеозом после поцелуя с носителем ВЭБ.
После первичного заражения ВЭБ, подобно прочим вирусам герпеса, остается в организме человека навсегда, в основном в лейкоцитах. Зараженные люди продолжают распространять вирус через слюну. Они могут заразить других, хотя при этом никакие симптомы не появляются.
Изредка ВЭБ становится одной из причин развития рассеяного склероза и нескольких видов онкологических заболеваний, таких, как лимфома Беркитта и некоторые виды злокачественных опухолей носоглотки (рак носоглотки). Считается, что специфические гены вируса изменяют цикл роста зараженных клеток и превращают их в злокачественные. ВЭБ не вызывает синдрома хронической усталости, как считалось ранее.
Симптомы инфекционного мононуклеоза
У большинства детей до 5 лет симптомов не возникает. У подростков и взрослых он может вызывать инфекционный мононуклеоз, а может и не вызывать его.
Обычный период между заражением и появлением симптомов составляет 30–50 дней. Этот период называется инкубационным.
Четыре основных симптома инфекционного мононуклеоза, вызванного ВЭБ, следующие:
чрезмерная усталость;
лихорадка
Боль в горле
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
Не у всех все четыре симптома проявляются сразу. Обычно инфекция начинается с общего ощущения заболевания (недомогания) и небольшого повышения температуры, после чего следует боль в горле и/или отек лимфатических узлов. Усталость часто бывает тяжелой и обычно наиболее тяжелой в течение первых 2–3 недель, но может длиться несколько месяцев. Лихорадка обычно достигает пика около 39,5 °C днем и ранним вечером. Часто горло сильно воспалено, а на задней стенке могут появляться гноеподобные выделения. Как правило, опухают лимфатические узлы на шее, но могут воспаляться и любые другие. У некоторых людей единственным симптомом является отек лимфатических узлов (который иногда ошибочно называют «увеличением желез»).
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У 50 % больных инфекционным мононуклеозом наблюдается увеличение селезенки. У большинства зараженных людей увеличение селезенки почти не вызывает симптомов, но она может разорваться, в частности, в случае травмы. Разрыв селезенки — это угрожающее жизни явление. Также может быть слегка увеличена печень. Иногда область вокруг глаз припухает.
Иногда возникает сыпь. Однако у лиц, инфицированных ВЭБ и принимающих антибиотик ампициллин, более вероятно развитие сыпи.
Другие, очень редкие осложнения включают судороги, поражение нервов, отклонения в поведении, воспаление мозга (энцефалит) или мозговых оболочек (менингит), анемию и перекрытие дыхательных путей увеличенными лимфатическими узлами.
Продолжительность активной фазы болезни бывает разной. Через 2 недели симптомы спадают. Большинство людей может вернуться к привычной повседневной жизни. Однако состояние усталости может продолжаться несколько недель, в редких случаях несколько месяцев. Умирает менее 1 % заболевших; обычно причиной смерти являются такие осложнения, как энцефалит, разрыв селезенки или блокада дыхательных путей.
Диагностика инфекционного мононуклеоза
Анализ крови
Симптомы инфекционного мононуклеоза также характерны для многих других вирусных и бактериальных инфекций. Таким образом, инфекционный мононуклеоз часто не диагностируются. Однако отек лимфатических узлов, особенно на шее, является достаточно характерным признаком инфекционного мононуклеоза.
Как правило, для подтверждения диагноза проводится простой анализ крови на гетерофильные антитела или моноспот-тест. Этот анализ иногда может быть отрицательным на ранних стадиях заболевания у подростков и взрослых, а если врачи обоснованно подозревают инфекцию, они могут повторить анализ примерно через неделю. Этот анализ является гораздо менее надежным и часто отрицательным у маленьких детей с инфекционным мононуклеозом. Альтернативным анализом для подтверждения диагноза является специфический анализ крови на антитела к ВЭБ. (Антитела вырабатываются иммунной системой для защиты от определенных видов атак, например, со стороны ВЭБ).
Часто назначают общий анализ крови. Первым ключом в диагностике инфекционного мононуклеоза является большое количество характерных одноядерных белых кровяных телец (атипичных лимфоцитов).
Лечение инфекционного мононуклеоза
Изначально покой
Обезболивающие препараты
Иногда кортикостероиды при определенных осложнениях
Специфического лечения не существует.
При инфекционном мононуклеозе покой показан в течение первых одной-двух недель, пока симптомы носят наиболее тяжелый характер. По прошествии приблизительно 2 недель можно вести более активный образ жизни. Однако ввиду риска разрыва селезенки следует в течение как минимум 1 месяца избегать подъема тяжестей и контактных видов спорта, пока врач не подтвердит на основании результатов обследования или иногда ультразвукового исследования, что размер селезенки восстановился до нормы.
Ацетаминофен или нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП, такие, как аспирин и ибупрофен) могут снять боль и жар. Однако аспирин не следует назначать детям из-за невысокого риска того, что он может вызвать синдром Рейе, который может привести к смерти.
Кортикостероиды назначаются для лечения некоторых осложнений, таких, как сильный отек дыхательных путей.
Ныне доступные противовирусные препараты мало влияют на симптомы инфекционного мононуклеоза, поэтому их не следует использовать.