У большинства детей до 5 лет симптомов не возникает. У подростков и взрослых он может вызывать инфекционный мононуклеоз, а может и не вызывать его.

Обычный период между заражением и появлением симптомов составляет 30–50 дней. Этот период называется инкубационным.

Четыре основных симптома инфекционного мононуклеоза, вызванного ВЭБ, следующие:

чрезмерная усталость;

лихорадка

Боль в горле

Увеличение лимфатических узлов.

Инфекционный мононуклеоз, поражающий горло Изображение НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ

Не у всех все четыре симптома проявляются сразу. Обычно инфекция начинается с общего ощущения заболевания (недомогания) и небольшого повышения температуры, после чего следует боль в горле и/или отек лимфатических узлов. Усталость часто бывает тяжелой и обычно наиболее тяжелой в течение первых 2–3 недель, но может длиться несколько месяцев. Лихорадка обычно достигает пика около 39,5 °C днем и ранним вечером. Часто горло сильно воспалено, а на задней стенке могут появляться гноеподобные выделения. Как правило, опухают лимфатические узлы на шее, но могут воспаляться и любые другие. У некоторых людей единственным симптомом является отек лимфатических узлов (который иногда ошибочно называют «увеличением желез»).

Сыпь, вызванная инфекционным мононуклеозом Изображение MID ESSEX HOSPITAL SERVICES NHS TRUST/SCIENCE PHOTO LIBRARY

У 50 % больных инфекционным мононуклеозом наблюдается увеличение селезенки. У большинства зараженных людей увеличение селезенки почти не вызывает симптомов, но она может разорваться, в частности, в случае травмы. Разрыв селезенки — это угрожающее жизни явление. Также может быть слегка увеличена печень. Иногда область вокруг глаз припухает.

Иногда возникает сыпь. Однако у лиц, инфицированных ВЭБ и принимающих антибиотик ампициллин, более вероятно развитие сыпи.

Другие, очень редкие осложнения включают судороги, поражение нервов, отклонения в поведении, воспаление мозга (энцефалит) или мозговых оболочек (менингит), анемию и перекрытие дыхательных путей увеличенными лимфатическими узлами.

Продолжительность активной фазы болезни бывает разной. Через 2 недели симптомы спадают. Большинство людей может вернуться к привычной повседневной жизни. Однако состояние усталости может продолжаться несколько недель, в редких случаях несколько месяцев. Умирает менее 1 % заболевших; обычно причиной смерти являются такие осложнения, как энцефалит, разрыв селезенки или блокада дыхательных путей.