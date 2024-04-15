Ротавирусная вакцина

Вакцина от ротавируса представляет собой живую вирусную вакцину и помогает защитить от гастроэнтерита, вызванного ротавирусом, который сопровождается рвотой, поносом, и, если симптомы продолжаются, обезвоживанием организма и поражением органов.
Выпускаются две лекарственные формы вакцины от ротавируса. Обе они содержат живые, но ослабленные (аттенуированные) ротавирусы.
Дополнительная информация приведена в Информационном бюллетене о ротавирусной вакцине Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
(См. также Общие сведения об иммунизации).
Введение ротавирусной вакцины
Вакцина против ротавируса входит в плановый график вакцинации, рекомендуемый для детей (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: график иммунизации детей и подростков в зависимости от возраста). Эту вакцину принимают перорально. Вводятся 2 или 3 дозы в зависимости от используемого препарата: в возрасте 2 месяцев и 4 месяцев или 2 месяцев, 4 месяцев и 6 месяцев.
Пациентам, у которых ранее были серьезные аллергические реакции на предыдущую дозу вакцины или на компонент вакцины, не следует назначать ротавирусную вакцину.
Определенные заболевания и патологические состояния могут повлиять на вакцинацию и время ее проведения (см. также Центры по контролю и профилактике заболеваний: кому НЕ следует проходить вакцинацию этими вакцинами?). Например, ротавирусную вакцину не назначают младенцам, у которых имеются некоторые иммунодефицитные заболевания, или людям с кишечной инвагинацией (состояние, когда один сегмент кишечника «вклинивается» в другой).
Если у пациента временно развивается заболевание, врачи обычно откладывают вакцинацию до разрешения заболевания.
Побочные эффекты ротавирусной вакцины
У младенцев может наблюдаться легкая преходящая диарея или рвота. Они могут становиться раздражительными.
При использовании более ранней ротавирусной вакцины было выявлено повышение риска кишечной инвагинации. При кишечной инвагинации возникает непроходимость кишечника из-за того, что один сегмент кишечника вдвигается в другой сегмент, как части телескопа. Более ранняя вакцина была изъята с рынка в США. Более новые вакцины, при введении в соответствии с рекомендациями, могут повышать риск инвагинации, но лишь незначительно.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC): Информационный бюллетень ротавирусной вакцины
Центры по контролю и профилактике заболеваний: Кому НЕ следует проходить вакцинацию этими вакцинами?
Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC): ротавирусная инфекция: рекомендуемые вакцинации