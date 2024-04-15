Ротавирусная вакцина

Вакцина от ротавируса представляет собой живую вирусную вакцину и помогает защитить от гастроэнтерита, вызванного ротавирусом, который сопровождается рвотой, поносом, и, если симптомы продолжаются, обезвоживанием организма и поражением органов.

Выпускаются две лекарственные формы вакцины от ротавируса. Обе они содержат живые, но ослабленные (аттенуированные) ротавирусы.

Дополнительная информация приведена в Информационном бюллетене о ротавирусной вакцине Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

(См. также Общие сведения об иммунизации).

Побочные эффекты ротавирусной вакцины У младенцев может наблюдаться легкая преходящая диарея или рвота. Они могут становиться раздражительными. При использовании более ранней ротавирусной вакцины было выявлено повышение риска кишечной инвагинации. При кишечной инвагинации возникает непроходимость кишечника из-за того, что один сегмент кишечника вдвигается в другой сегмент, как части телескопа. Более ранняя вакцина была изъята с рынка в США. Более новые вакцины, при введении в соответствии с рекомендациями, могут повышать риск инвагинации, но лишь незначительно.