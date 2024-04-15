Вакцина против коклюша, дифтерии и столбняка

Вакцина от дифтерии, столбняка и коклюша — это комбинация вакцин, которая защищает от этих 3 заболеваний:
Дифтерия обычно вызывает воспаление горла и слизистой оболочки рта. Но бактерии, вызывающие дифтерию, производят токсин, который может нанести вред сердцу, почкам и нервной системе. Дифтерия когда-то была основной причиной смертности среди детей.
Столбняк вызывает сильнейшие мышечные спазмы, вызванные токсином, вырабатываемым бактериями. Чаще всего бактерии попадают в организм через рану.
Коклюш (лающий кашель) — это крайне заразная респираторная инфекция, особенно опасная для детей в возрасте до 2 лет, а также для лиц с ослабленной иммунной системой.
Дополнительная информация представлена в разделе Информационный бюллетень вакцины Tdap (столбняк, дифтерия, коклюш) Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
(См. также Общие сведения об иммунизации).
Вакцина представлена в 2 формах:
DTaP (дифтерия, столбняк, коклюш) для детей младше 7 лет
Tdap (столбняк, дифтерия, коклюш) для подростков и взрослых
В Tdap содержатся более низкие дозы вакцины от дифтерии и коклюша, которые обозначены нижним регистром букв d и p. Более низкие дозы подходят для подростков и взрослых. Существует также вакцина, содержащая только компоненты столбняка и дифтерии (вакцина против столбняка и дифтерии [Td]).
Введение вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша
Вакцина вводится при помощи инъекции в мышцу. В рамках плановой вакцинации детей выполняются 5 инъекций DTaP: как правило, в возрасте 2 месяцев, 4 месяцев, 6 месяцев, 15–18 месяцев и 4–6 лет (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: график иммунизации детей и подростков в зависимости от возраста).
Введение вакцины DTaP сопровождается введением единственной в жизни бустерной дозы вакцины Tdap в возрасте 11–12 лет, также ее вводят лицам в возрасте 13 лет или старше, которые никогда не получали вакцину Tdap или не уверены в том, получали ли они ее. За этой дозой следует бустерная доза Td каждые 10 лет (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: рекомендации для лиц в возрасте 19 лет и старше).
Беременные женщины получают дозу вакцины Td во время каждой беременности (предпочтительно на сроке 27–36 недель). После беременности женщинам, которые никогда не получали вакцину Tdap, получают дозу.
Определенные состояния могут повлиять на вакцинацию и время ее проведения (см. также Кому НЕ следует проходить вакцинацию этими вакцинами? от Центров по контролю и профилактике заболеваний [CDC]). Если у пациента временно развивается заболевание, врачи обычно откладывают вакцинацию до разрешения заболевания.
Побочные эффекты вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша
В месте инъекции возможны болезненные ощущения, отек и покраснение. Серьезные побочные эффекты бывают редко. К ним относится высокая температура, безутешный плач, нарушения со стороны мозга, судороги, шок и тяжелые аллергические реакции.
Серьезные побочные эффекты обычно возникают из-за коклюшной составляющей вакцины. В случае их проявления вакцина, содержащая коклюш, повторно не вводится. Вместо этого вакцина против столбняка и дифтерии (которая не содержит компонент коклюша) используется для завершения серии вакцинации.
Вакцинация DTaP или Tdap не повторяется в случае возникновения судорог в течение 3 дней после введения вакцины или других признаков нарушения функции головного мозга в течение 7 дней после введения вакцины.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC): Информационный бюллетень вакцины Tdap (столбняк, дифтерия, коклюш)
Центры по контролю и профилактике заболеваний: Кому НЕ следует проходить вакцинацию этими вакцинами?
Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC): дифтерия: рекомендуемые вакцинации
Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC): столбняк: рекомендуемые вакцинации
Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC): коклюш: рекомендуемые вакцинации