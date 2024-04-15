Вакцина против коклюша, дифтерии и столбняка

Вакцина вводится при помощи инъекции в мышцу. В рамках плановой вакцинации детей выполняются 5 инъекций DTaP: как правило, в возрасте 2 месяцев, 4 месяцев, 6 месяцев, 15–18 месяцев и 4–6 лет (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: график иммунизации детей и подростков в зависимости от возраста).

Введение вакцины DTaP сопровождается введением единственной в жизни бустерной дозы вакцины Tdap в возрасте 11–12 лет, также ее вводят лицам в возрасте 13 лет или старше, которые никогда не получали вакцину Tdap или не уверены в том, получали ли они ее. За этой дозой следует бустерная доза Td каждые 10 лет (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: рекомендации для лиц в возрасте 19 лет и старше).

Беременные женщины получают дозу вакцины Td во время каждой беременности (предпочтительно на сроке 27–36 недель). После беременности женщинам, которые никогда не получали вакцину Tdap, получают дозу.

Определенные состояния могут повлиять на вакцинацию и время ее проведения (см. также Кому НЕ следует проходить вакцинацию этими вакцинами? от Центров по контролю и профилактике заболеваний [CDC]). Если у пациента временно развивается заболевание, врачи обычно откладывают вакцинацию до разрешения заболевания.