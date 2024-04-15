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Вакцина против гриппа

Авторы:Margot L. Savoy, MD, MPH, Lewis Katz School of Medicine at Temple University
Проверено/пересмотрено апр. 2024
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Вакцина от вируса гриппа помогает защитить от заболевания гриппом. Два типа вируса гриппа, А и В, регулярно вызывают сезонные эпидемии гриппа в Соединенных Штатах. В каждом из типов существует множество различных штаммов. Штаммы вируса, которые вызывают вспышки гриппа, меняются каждый год. Поэтому каждый год возникает необходимость в новой вакцине. Ежегодная вакцинация направлена против 3 или 4 штаммов, которые, по прогнозам ученых, будут наиболее распространены в следующем году.

Грипп может быть легким, приводя к повышению температуры, боли и утомляемости, но может быть и серьезным. Грипп может привести к тяжелой пневмонии, обострению хронических заболеваний сердца и легких, полиорганной недостаточности и смерти. Количество смертей, вызванных гриппом, значительно разнится от года к году, при этом ежегодно в Соединенных Штатах Америки регистрируется около 20 000–50 000 случаев смерти (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний [CDC]: влияние гриппа в последние годы). Иногда серьезные вспышки, называемые пандемиями, вызывают еще больше случаев смерти, особенно среди молодежи. В 1918 г. грипп привел к гибели миллионов человек во всем мире.

Дополнительная информация приведена в Информационном бюллетене живой интраназальной вакцины против гриппа и Информационном бюллетене инактивированной вакцины против гриппа.

(См. также Общие сведения об иммунизации).

Введение вакцины против гриппа

Вакцина от гриппа рекомендуется следующим категориям лиц:

  • всем людям в возрасте 6 месяцев и старше.

(См. Центры по контролю и профилактике заболеваний: график иммунизации детей и подростков в зависимости от возраста и Центры по контролю и профилактике заболеваний: рекомендации для лиц в возрасте 19 лет и старше).

Вакцину против гриппа, как правило, вводят в виде инъекций инактивированного вируса в мышцу. Она также имеется в форме назального спрея, который содержит живой, но ослабленный (аттентуированный) вирус.

Чаще всего эпидемия гриппа начинается в конце декабря или посередине зимы. Поэтому самый оптимальный период вакцинации — с сентября по ноябрь. Также была разработана вакцина от птичьего гриппа на случай, если вирус начнет передаваться от человека человеку.

Людям в возрасте 65 лет и старше рекомендуется вакцина против гриппа, содержащая более высокую дозу инактивированного вируса. Этот препарат вводят в виде инъекции.

Основная причина отказа в вакцинации от гриппа:

  • серьезная представляющая угрозу для жизни аллергическая реакция (например, анафилактическая реакция) на любой компонент вакцины (кроме яиц) или на предшествующую дозу любой вакцины против гриппа.

Некоторые другие заболевания и патологические состояния могут повлиять на вакцинацию и время ее проведения (см. также Центры по контролю и профилактике заболеваний: кому НЕ следует проходить вакцинацию этими вакцинами?). Например, назальная вакцина, содержащая ослабленный живой вирус, не предоставляется следующим категориям населения:

  • детям до 2 лет или людям в возрасте от 50 лет и старше;

  • людям с ослабленной иммунной системой, например, с ВИЧ-инфекцией;

  • Беременные женщины

  • лица, у которых отсутствует селезенка или нарушена ее функция;

  • детям или подросткам, принимающим аспирин или другие препараты, которые содержат салицилаты;

  • лицам, вступающим в тесный контакт с человеком с сильно ослабленной иммунной системой или ухаживающим за ним (если только не избегать контакта в течение 7 дней после введения вакцины);

  • людям, имеющим кохлеарный имплантат или вытекание спинномозговой жидкости;

  • людям, которые принимали противовирусное средство против гриппа в последние 2 дня;

  • детям в возрасте от 2 до 4 лет, страдающим астмой, или у которых были хрипы или эпизоды астмы в последние 12 месяцев.

Если у пациента временно развивается заболевание, врачи обычно откладывают вакцинацию до разрешения заболевания.

Вакцина против гриппа может содержать небольшое количество яиц, поскольку многие лекарственные формы изготавливаются из вирусов, выращенных в яйцах. По данным CDC, люди с аллергией на яйца в анамнезе должны получать вакцину против гриппа, независимо от тяжести какой бы то ни было предыдущей реакции на яйца. Можно использовать любую вакцину против гриппа, рекомендованную в зависимости от возраста и состояния здоровья человека. Все вакцины, включая вакцину против гриппа, должны вводиться медицинскими работниками, которые имеют доступ к соответствующему оборудованию, необходимому для распознавания и лечения серьезной аллергической реакции.

Побочные эффекты вакцины против гриппа

Иногда в месте инъекции возникает боль. Время от времени отмечаются повышение температуры тела и ломота в мышцах.

Остается неясным, повышает ли вакцина против гриппа риск развития синдрома Гийена-Барре, прогрессирующего заболевания нервной системы. Однако, если этот редкий синдром развивается в течение 6 месяцев после вакцинации против гриппа, пациентам следует обсудить со своим врачом целесообразность будущих прививок.

Назальная вакцина, содержащая живой вирус, иногда вызывает насморк, боль в горле и слабые свистящие хрипы.

Дополнительная информация

Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.

  1. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC): информационный бюллетень живой интраназальной вакцины против гриппа

  2. Центры по контролю и профилактике заболеваний: информационный бюллетень инактивированной вакцины против гриппа

  3. Центры по контролю и профилактике заболеваний: Кому НЕ следует проходить вакцинацию этими вакцинами?

  4. Центры по контролю и профилактике заболеваний: Расчетные данные по заболеваемости гриппом в прошлые сезоны

  5. Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC): грипп: рекомендуемые вакцинации

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.