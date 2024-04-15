Вакцина от гриппа рекомендуется следующим категориям лиц:

всем людям в возрасте 6 месяцев и старше.

(См. Центры по контролю и профилактике заболеваний: график иммунизации детей и подростков в зависимости от возраста и Центры по контролю и профилактике заболеваний: рекомендации для лиц в возрасте 19 лет и старше).

Вакцину против гриппа, как правило, вводят в виде инъекций инактивированного вируса в мышцу. Она также имеется в форме назального спрея, который содержит живой, но ослабленный (аттентуированный) вирус.

Чаще всего эпидемия гриппа начинается в конце декабря или посередине зимы. Поэтому самый оптимальный период вакцинации — с сентября по ноябрь. Также была разработана вакцина от птичьего гриппа на случай, если вирус начнет передаваться от человека человеку.

Людям в возрасте 65 лет и старше рекомендуется вакцина против гриппа, содержащая более высокую дозу инактивированного вируса. Этот препарат вводят в виде инъекции.

Основная причина отказа в вакцинации от гриппа:

серьезная представляющая угрозу для жизни аллергическая реакция (например, анафилактическая реакция) на любой компонент вакцины (кроме яиц) или на предшествующую дозу любой вакцины против гриппа.

Некоторые другие заболевания и патологические состояния могут повлиять на вакцинацию и время ее проведения (см. также Центры по контролю и профилактике заболеваний: кому НЕ следует проходить вакцинацию этими вакцинами?). Например, назальная вакцина, содержащая ослабленный живой вирус, не предоставляется следующим категориям населения:

детям до 2 лет или людям в возрасте от 50 лет и старше;

людям с ослабленной иммунной системой, например, с ВИЧ-инфекцией;

Беременные женщины

лица, у которых отсутствует селезенка или нарушена ее функция;

детям или подросткам, принимающим аспирин или другие препараты, которые содержат салицилаты;

лицам, вступающим в тесный контакт с человеком с сильно ослабленной иммунной системой или ухаживающим за ним (если только не избегать контакта в течение 7 дней после введения вакцины);

людям, имеющим кохлеарный имплантат или вытекание спинномозговой жидкости;

людям, которые принимали противовирусное средство против гриппа в последние 2 дня;

детям в возрасте от 2 до 4 лет, страдающим астмой, или у которых были хрипы или эпизоды астмы в последние 12 месяцев.

Если у пациента временно развивается заболевание, врачи обычно откладывают вакцинацию до разрешения заболевания.

Вакцина против гриппа может содержать небольшое количество яиц, поскольку многие лекарственные формы изготавливаются из вирусов, выращенных в яйцах. По данным CDC, люди с аллергией на яйца в анамнезе должны получать вакцину против гриппа, независимо от тяжести какой бы то ни было предыдущей реакции на яйца. Можно использовать любую вакцину против гриппа, рекомендованную в зависимости от возраста и состояния здоровья человека. Все вакцины, включая вакцину против гриппа, должны вводиться медицинскими работниками, которые имеют доступ к соответствующему оборудованию, необходимому для распознавания и лечения серьезной аллергической реакции.