Вакцина против гриппа

Вакцина от вируса гриппа помогает защитить от заболевания гриппом. Два типа вируса гриппа, А и В, регулярно вызывают сезонные эпидемии гриппа в Соединенных Штатах. В каждом из типов существует множество различных штаммов. Штаммы вируса, которые вызывают вспышки гриппа, меняются каждый год. Поэтому каждый год возникает необходимость в новой вакцине. Ежегодная вакцинация направлена против 3 или 4 штаммов, которые, по прогнозам ученых, будут наиболее распространены в следующем году.
Грипп может быть легким, приводя к повышению температуры, боли и утомляемости, но может быть и серьезным. Грипп может привести к тяжелой пневмонии, обострению хронических заболеваний сердца и легких, полиорганной недостаточности и смерти. Количество смертей, вызванных гриппом, значительно разнится от года к году, при этом ежегодно в Соединенных Штатах Америки регистрируется около 20 000–50 000 случаев смерти (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний [CDC]: влияние гриппа в последние годы). Иногда серьезные вспышки, называемые пандемиями, вызывают еще больше случаев смерти, особенно среди молодежи. В 1918 г. грипп привел к гибели миллионов человек во всем мире.
Дополнительная информация приведена в Информационном бюллетене живой интраназальной вакцины против гриппа и Информационном бюллетене инактивированной вакцины против гриппа.
(См. также Общие сведения об иммунизации).
Введение вакцины против гриппа
Вакцина от гриппа рекомендуется следующим категориям лиц:
всем людям в возрасте 6 месяцев и старше.
(См. Центры по контролю и профилактике заболеваний: график иммунизации детей и подростков в зависимости от возраста и Центры по контролю и профилактике заболеваний: рекомендации для лиц в возрасте 19 лет и старше).
Вакцину против гриппа, как правило, вводят в виде инъекций инактивированного вируса в мышцу. Она также имеется в форме назального спрея, который содержит живой, но ослабленный (аттентуированный) вирус.
Чаще всего эпидемия гриппа начинается в конце декабря или посередине зимы. Поэтому самый оптимальный период вакцинации — с сентября по ноябрь. Также была разработана вакцина от птичьего гриппа на случай, если вирус начнет передаваться от человека человеку.
Людям в возрасте 65 лет и старше рекомендуется вакцина против гриппа, содержащая более высокую дозу инактивированного вируса. Этот препарат вводят в виде инъекции.
Основная причина отказа в вакцинации от гриппа:
серьезная представляющая угрозу для жизни аллергическая реакция (например, анафилактическая реакция) на любой компонент вакцины (кроме яиц) или на предшествующую дозу любой вакцины против гриппа.
Некоторые другие заболевания и патологические состояния могут повлиять на вакцинацию и время ее проведения (см. также Центры по контролю и профилактике заболеваний: кому НЕ следует проходить вакцинацию этими вакцинами?). Например, назальная вакцина, содержащая ослабленный живой вирус, не предоставляется следующим категориям населения:
детям до 2 лет или людям в возрасте от 50 лет и старше;
людям с ослабленной иммунной системой, например, с ВИЧ-инфекцией;
Беременные женщины
лица, у которых отсутствует селезенка или нарушена ее функция;
детям или подросткам, принимающим аспирин или другие препараты, которые содержат салицилаты;
лицам, вступающим в тесный контакт с человеком с сильно ослабленной иммунной системой или ухаживающим за ним (если только не избегать контакта в течение 7 дней после введения вакцины);
людям, имеющим кохлеарный имплантат или вытекание спинномозговой жидкости;
людям, которые принимали противовирусное средство против гриппа в последние 2 дня;
детям в возрасте от 2 до 4 лет, страдающим астмой, или у которых были хрипы или эпизоды астмы в последние 12 месяцев.
Если у пациента временно развивается заболевание, врачи обычно откладывают вакцинацию до разрешения заболевания.
Вакцина против гриппа может содержать небольшое количество яиц, поскольку многие лекарственные формы изготавливаются из вирусов, выращенных в яйцах. По данным CDC, люди с аллергией на яйца в анамнезе должны получать вакцину против гриппа, независимо от тяжести какой бы то ни было предыдущей реакции на яйца. Можно использовать любую вакцину против гриппа, рекомендованную в зависимости от возраста и состояния здоровья человека. Все вакцины, включая вакцину против гриппа, должны вводиться медицинскими работниками, которые имеют доступ к соответствующему оборудованию, необходимому для распознавания и лечения серьезной аллергической реакции.
Побочные эффекты вакцины против гриппа
Иногда в месте инъекции возникает боль. Время от времени отмечаются повышение температуры тела и ломота в мышцах.
Остается неясным, повышает ли вакцина против гриппа риск развития синдрома Гийена-Барре, прогрессирующего заболевания нервной системы. Однако, если этот редкий синдром развивается в течение 6 месяцев после вакцинации против гриппа, пациентам следует обсудить со своим врачом целесообразность будущих прививок.
Назальная вакцина, содержащая живой вирус, иногда вызывает насморк, боль в горле и слабые свистящие хрипы.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC): информационный бюллетень живой интраназальной вакцины против гриппа
Центры по контролю и профилактике заболеваний: информационный бюллетень инактивированной вакцины против гриппа
Центры по контролю и профилактике заболеваний: Кому НЕ следует проходить вакцинацию этими вакцинами?
Центры по контролю и профилактике заболеваний: Расчетные данные по заболеваемости гриппом в прошлые сезоны
Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC): грипп: рекомендуемые вакцинации