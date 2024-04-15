Чаще всего вакцина против гепатита B вводится в виде серии из 2 или 3 внутримышечных инъекций. Однако если привитые лица контактируют с вирусом, у них необходимо измерить уровень антител к гепатиту B. Если уровень антител низкий, может понадобиться дополнительная инъекция вакцины от гепатита B.

В рамках плановой вакцинации детей всем детям вводятся 3 дозы: при рождении, в возрасте 1–2 месяцев, а затем в возрасте 6–18 месяцев. Младенцам, которые не ввели дозу при рождении, серию вакцинации следует начать как можно скорее. (См. Центры по контролю и профилактике заболеваний: график иммунизации детей и подростков в зависимости от возраста).

Также доступна вакцина, сочетающая вакцины против гепатита А и гепатита В. Эта вакцина вводится в виде серии из 3 или 4 доз людям в возрасте 18 лет и старше.

Вакцина против гепатита В рекомендуется всем людям в возрасте до 59 лет, которые ранее не были вакцинированы.

Вакцина также рекомендуется всем невакцинированным взрослым в возрасте 60 лет и старше, у которых имеются факторы риска развития гепатита В, в том числе:

лица, работающие в профессиях, где они могут контактировать с кровью или другими потенциально заразными жидкостями организма, например, работники сферы здравоохранения, коммунального хозяйства или служб общественной безопасности;

лица, путешествующие в страны, где данная инфекция распространена;

лица с хроническим заболеванием печени (например, гепатит С, цирроз печени, жировая болезнь печени, алкогольная болезнь печени и аутоиммунный гепатит) или высоким уровнем определенных ферментов печени в крови;

лица с почечной недостаточностью, нуждающиеся в диализе;

люди, употребляющие запрещенные инъекционные наркотики;

лица, у которых было более одного полового партнера в течение последних 6 месяцев;

лица, которым необходимо пройти обследование или лечение инфекции, передающейся половым путем;

Мужчинам, вступающие в половую связь с другими мужчинами

половые партнеры и лица, имеющие бытовые контакты с носителями гепатита B;

ВИЧ-инфицированные;

лица, оказывающие медицинскую помощь в местах с высоким риском заражения гепатитом В (например, в учреждениях, где получают лечение пациенты с инфекциями, передающимися половым путем, центрах лечения и профилактики наркомании, центрах гемодиализа, учреждениях для людей с ограниченными возможностями развития, исправительных учреждениях, медицинских учреждениях для пользователей инъекционных наркотиков, мужчин, вступающих в половые контакты с мужчинами, и где проводятся анализы на ВИЧ и лечение этого заболевания).

Вакцина против гепатита В также может быть введена взрослым в возрасте 60 лет и старше, у которых нет факторов риска, если они хотят защититься от гепатита В. Для людей в возрасте 60 лет и старше с сахарным диабетом решение о получении вакцины против гепатита B должно приниматься путем совместного принятия клинических решений на основании обсуждения с врачом.

Если у пациента временно развивается заболевание, врачи обычно откладывают вакцинацию до выздоровления (см. также Центры по контролю и профилактике заболеваний: кому НЕ следует проходить вакцинацию этими вакцинами?).