Вакцина против гепатита В защищает от гепатита B и его осложнений (хронического гепатита, цирроза и рака печени).
В целом гепатит B является более серьезным заболеванием, чем гепатит А, а в некоторых случаях приводит к смерти. Симптомы могут быть как умеренными, так и тяжелыми. К ним относятся снижение аппетита, тошнота и усталость. У 5–10 % людей гепатит В переходит в хроническую форму и может привести к циррозу и раку печени.
Дополнительная информация приведена в Информационном бюллетене вакцины против гепатита В Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
(См. также Общие сведения об иммунизации).
Введение вакцины против гепатита В
Чаще всего вакцина против гепатита B вводится в виде серии из 2 или 3 внутримышечных инъекций. Однако если привитые лица контактируют с вирусом, у них необходимо измерить уровень антител к гепатиту B. Если уровень антител низкий, может понадобиться дополнительная инъекция вакцины от гепатита B.
В рамках плановой вакцинации детей всем детям вводятся 3 дозы: при рождении, в возрасте 1–2 месяцев, а затем в возрасте 6–18 месяцев. Младенцам, которые не ввели дозу при рождении, серию вакцинации следует начать как можно скорее. (См. Центры по контролю и профилактике заболеваний: график иммунизации детей и подростков в зависимости от возраста).
Также доступна вакцина, сочетающая вакцины против гепатита А и гепатита В. Эта вакцина вводится в виде серии из 3 или 4 доз людям в возрасте 18 лет и старше.
Вакцина против гепатита В рекомендуется всем людям в возрасте до 59 лет, которые ранее не были вакцинированы.
Вакцина также рекомендуется всем невакцинированным взрослым в возрасте 60 лет и старше, у которых имеются факторы риска развития гепатита В, в том числе:
лица, работающие в профессиях, где они могут контактировать с кровью или другими потенциально заразными жидкостями организма, например, работники сферы здравоохранения, коммунального хозяйства или служб общественной безопасности;
лица, путешествующие в страны, где данная инфекция распространена;
лица с хроническим заболеванием печени (например, гепатит С, цирроз печени, жировая болезнь печени, алкогольная болезнь печени и аутоиммунный гепатит) или высоким уровнем определенных ферментов печени в крови;
лица с почечной недостаточностью, нуждающиеся в диализе;
люди, употребляющие запрещенные инъекционные наркотики;
лица, у которых было более одного полового партнера в течение последних 6 месяцев;
лица, которым необходимо пройти обследование или лечение инфекции, передающейся половым путем;
Мужчинам, вступающие в половую связь с другими мужчинами
половые партнеры и лица, имеющие бытовые контакты с носителями гепатита B;
лица, оказывающие медицинскую помощь в местах с высоким риском заражения гепатитом В (например, в учреждениях, где получают лечение пациенты с инфекциями, передающимися половым путем, центрах лечения и профилактики наркомании, центрах гемодиализа, учреждениях для людей с ограниченными возможностями развития, исправительных учреждениях, медицинских учреждениях для пользователей инъекционных наркотиков, мужчин, вступающих в половые контакты с мужчинами, и где проводятся анализы на ВИЧ и лечение этого заболевания).
Вакцина против гепатита В также может быть введена взрослым в возрасте 60 лет и старше, у которых нет факторов риска, если они хотят защититься от гепатита В. Для людей в возрасте 60 лет и старше с сахарным диабетом решение о получении вакцины против гепатита B должно приниматься путем совместного принятия клинических решений на основании обсуждения с врачом.
Если у пациента временно развивается заболевание, врачи обычно откладывают вакцинацию до выздоровления (см. также Центры по контролю и профилактике заболеваний: кому НЕ следует проходить вакцинацию этими вакцинами?).
Побочные эффекты вакцины против гепатита В
В некоторых случаях в месте инъекции возникает боль, и происходит умеренное повышение температуры тела.
Эта инъекция не должна выполняться лицам с наличием в анамнезе тяжелых аллергических реакций на пекарские дрожжи, которые используются для производства вакцины против гепатита B.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC): Информационный бюллетень вакцины против гепатита В
Центры по контролю и профилактике заболеваний: Кому НЕ следует проходить вакцинацию этими вакцинами?
Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC): гепатит В: рекомендуемые вакцинации