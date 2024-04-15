Вакцина против гепатита А помогает защитить от этого заболевания. Чаще всего гепатит А протекает менее тяжело, чем гепатит B. Гепатит А часто не сопровождается никакими симптомами, хотя может вызывать лихорадку, тошноту, рвоту и желтуху, а в редких случаях приводит к тяжелой печеночной недостаточности и смерти. Гепатит А не переходит в хронический гепатит.
Использование вакцины уменьшило число лиц, которые могут заразиться.
Дополнительная информация приведена в Информационном бюллетене вакцины против гепатита А Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
(См. также Общие сведения об иммунизации).
Введение вакцины против гепатита А
Вакцина от гепатита А вводится посредством внутримышечной инъекции. В рамках плановой вакцинации детей всем детям вводятся две дозы: первый раз обычно в возрасте 12–23 месяцев, а затем через 6–18 месяцев. Невакцинированные взрослые также могут получить эту 2-дозовую вакцину. После первой дозы люди полностью защищены в течение 6–12 месяцев, после второй дозы люди защищены как минимум в течение 14–20 лет. (См. Центры по контролю и профилактике заболеваний: график иммунизации детей и подростков в зависимости от возраста).
Также доступна вакцина, сочетающая вакцины против гепатита А и гепатита В. Эта вакцина вводится в виде серии из 3 или 4 доз людям в возрасте 18 лет и старше.
Вакцина против гепатита А рекомендуется детям старшего возраста и подросткам, которые ранее не были вакцинированы.
Вакцина также рекомендуется людям с повышенным риском заражения гепатитом А, куда входят:
лица, путешествующие в страны или работающие в странах, где данная инфекция распространена;
лица, чьи должностные обязанности подвергают их риску заражения (например, люди, которые работают с приматами, инфицированными вирусом гепатита А, или работают с вирусом в исследовательской лаборатории);
лица, употребляющие запрещенные наркотические препараты (инъекционные или нет);
Мужчинам, вступающие в половую связь с другими мужчинами
лица с хроническим заболеванием печени (например, гепатит В, гепатит С, цирроз печени, жировая болезнь печени, алкогольная болезнь печени и аутоиммунный гепатит) или высоким уровнем определенных ферментов печени в крови;
бездомные;
Людям, ожидающим тесного контакта с приемным ребенком в течение первых 60 дней после прибытия ребенка в Соединенные Штаты из региона, где распространен гепатит А
беременные женщины, которые во время беременности находятся в группе риска заражения гепатитом А (например, женщины, которые путешествуют по разным странам, которые используют запрещенные наркотические препараты [инъекционные или нет], которые могут контактировать с вирусом на работе, которые ожидают близкого личного контакта с усыновленным ребенком из другой страны, или бездомные) или которые подвержены риску развития очень тяжелого заболевания или смерти в результате заражения вирусом гепатита А (например, женщины с хронической болезнью печени или ВИЧ-инфекцией).
Невакцинированные взрослые, которые хотят защититься от гепатита А, также могут получить вакцину, даже при отсутствии факторов риска.
Во время вспышки гепатита А необходимо вакцинировать детей в возрасте 1 года и старше, подверженных риску заражения вирусом гепатита А.
Если у пациента временно развивается заболевание, врачи обычно откладывают вакцинацию до выздоровления (см. также Центры по контролю и профилактике заболеваний: кому НЕ следует проходить вакцинацию этими вакцинами?).
Побочные эффекты вакцины против гепатита А
Распространенные побочные эффекты включают болезненность, покраснение или отек в месте инъекции. У некоторых людей может наблюдаться лихорадка или головная боль.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC): Информационный бюллетень вакцины против гепатита А
Центры по контролю и профилактике заболеваний: Кому НЕ следует проходить вакцинацию этими вакцинами?
Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC): гепатит А: рекомендуемые вакцинации