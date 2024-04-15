Вакцина от гепатита А вводится посредством внутримышечной инъекции. В рамках плановой вакцинации детей всем детям вводятся две дозы: первый раз обычно в возрасте 12–23 месяцев, а затем через 6–18 месяцев. Невакцинированные взрослые также могут получить эту 2-дозовую вакцину. После первой дозы люди полностью защищены в течение 6–12 месяцев, после второй дозы люди защищены как минимум в течение 14–20 лет. (См. Центры по контролю и профилактике заболеваний: график иммунизации детей и подростков в зависимости от возраста).

Также доступна вакцина, сочетающая вакцины против гепатита А и гепатита В. Эта вакцина вводится в виде серии из 3 или 4 доз людям в возрасте 18 лет и старше.

Вакцина против гепатита А рекомендуется детям старшего возраста и подросткам, которые ранее не были вакцинированы.

Вакцина также рекомендуется людям с повышенным риском заражения гепатитом А, куда входят:

лица, путешествующие в страны или работающие в странах, где данная инфекция распространена;

лица, чьи должностные обязанности подвергают их риску заражения (например, люди, которые работают с приматами, инфицированными вирусом гепатита А, или работают с вирусом в исследовательской лаборатории);

лица, употребляющие запрещенные наркотические препараты (инъекционные или нет);

Мужчинам, вступающие в половую связь с другими мужчинами

лица с хроническим заболеванием печени (например, гепатит В, гепатит С, цирроз печени, жировая болезнь печени, алкогольная болезнь печени и аутоиммунный гепатит) или высоким уровнем определенных ферментов печени в крови;

бездомные;

Людям, ожидающим тесного контакта с приемным ребенком в течение первых 60 дней после прибытия ребенка в Соединенные Штаты из региона, где распространен гепатит А

беременные женщины, которые во время беременности находятся в группе риска заражения гепатитом А (например, женщины, которые путешествуют по разным странам, которые используют запрещенные наркотические препараты [инъекционные или нет], которые могут контактировать с вирусом на работе, которые ожидают близкого личного контакта с усыновленным ребенком из другой страны, или бездомные) или которые подвержены риску развития очень тяжелого заболевания или смерти в результате заражения вирусом гепатита А (например, женщины с хронической болезнью печени или ВИЧ-инфекцией).

Невакцинированные взрослые, которые хотят защититься от гепатита А, также могут получить вакцину, даже при отсутствии факторов риска.

Во время вспышки гепатита А необходимо вакцинировать детей в возрасте 1 года и старше, подверженных риску заражения вирусом гепатита А.

Если у пациента временно развивается заболевание, врачи обычно откладывают вакцинацию до выздоровления (см. также Центры по контролю и профилактике заболеваний: кому НЕ следует проходить вакцинацию этими вакцинами?).