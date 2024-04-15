Вакцина против гемофильной палочки типа b

Вакцина от гемофильной палочки типа b (Hib) помогает защитить от бактериальных инфекций, вызванных Hib, например, пневмонии и менингита. Эти инфекции могут тяжело протекать у детей. Использование вакцины уменьшает степень заболеваемости детей серьезными инфекциями Hib на 99 %. Эти инфекции встречаются редко у взрослых со здоровой иммунной системой и нормальной функцией селезенки.
Также доступны различные формулы вакцины.
Дополнительная информация приведена в Информационном бюллетене вакцины против Haemophilus Influenzae типа b (Hib) Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
(См. также Общие сведения об иммунизации).
Введение вакцины против гемофильной палочки типа b
Вакцина Hib вводится при помощи инъекции в мышцу. В рамках плановой вакцинации детей дозы вводятся в возрасте 2 месяцев и 4 месяцев или 2 месяцев, 4 месяцев и 6 месяцев, в зависимости от используемой лекарственной формы. Вне зависимости от выбранного варианта, последняя доза вводится в возрасте 12–15 месяцев (всего 3 или 4 дозы). (См. Центры по контролю и профилактике заболеваний: график иммунизации детей и подростков в зависимости от возраста).
Необходимо проводить вакцинацию всем детям.
Вакцина Hib также рекомендуется взрослым, не привитым в детстве и имеющим повышенный риск данной инфекции, к которым относятся:
лица, у которых отсутствует селезенка или нарушена ее функция;
лица, которым выполнялась трансплантация стволовых клеток.
Если у пациента временно развивается заболевание, врачи обычно откладывают вакцинацию до выздоровления (см. также Центры по контролю и профилактике заболеваний: кому НЕ следует проходить вакцинацию этими вакцинами?).
Побочные эффекты вакцины против гемофильной палочки типа b
Иногда в месте инъекции возможны болезненные ощущения, отек и покраснение. После прививки у детей может возникнуть лихорадка, плаксивость и раздражительность.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC): информационный бюллетень вакцины против Hib
Центры по контролю и профилактике заболеваний: Кому НЕ следует проходить вакцинацию этими вакцинами?
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC):инфекция, вызванная Haemophilus influenzae типа В: рекомендуемые вакцинации