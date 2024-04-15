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Вакцина против гемофильной палочки типа b

Авторы:Margot L. Savoy, MD, MPH, Lewis Katz School of Medicine at Temple University
Проверено/пересмотрено апр. 2024
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Вакцина от гемофильной палочки типа b (Hib) помогает защитить от бактериальных инфекций, вызванных Hib, например, пневмонии и менингита. Эти инфекции могут тяжело протекать у детей. Использование вакцины уменьшает степень заболеваемости детей серьезными инфекциями Hib на 99 %. Эти инфекции встречаются редко у взрослых со здоровой иммунной системой и нормальной функцией селезенки.

Также доступны различные формулы вакцины.

Дополнительная информация приведена в Информационном бюллетене вакцины против Haemophilus Influenzae типа b (Hib) Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

(См. также Общие сведения об иммунизации).

Введение вакцины против гемофильной палочки типа b

Вакцина Hib вводится при помощи инъекции в мышцу. В рамках плановой вакцинации детей дозы вводятся в возрасте 2 месяцев и 4 месяцев или 2 месяцев, 4 месяцев и 6 месяцев, в зависимости от используемой лекарственной формы. Вне зависимости от выбранного варианта, последняя доза вводится в возрасте 12–15 месяцев (всего 3 или 4 дозы). (См. Центры по контролю и профилактике заболеваний: график иммунизации детей и подростков в зависимости от возраста).

Необходимо проводить вакцинацию всем детям.

Вакцина Hib также рекомендуется взрослым, не привитым в детстве и имеющим повышенный риск данной инфекции, к которым относятся:

Если у пациента временно развивается заболевание, врачи обычно откладывают вакцинацию до выздоровления (см. также Центры по контролю и профилактике заболеваний: кому НЕ следует проходить вакцинацию этими вакцинами?).

Побочные эффекты вакцины против гемофильной палочки типа b

Иногда в месте инъекции возможны болезненные ощущения, отек и покраснение. После прививки у детей может возникнуть лихорадка, плаксивость и раздражительность.

Дополнительная информация

Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.

  1. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC): информационный бюллетень вакцины против Hib

  2. Центры по контролю и профилактике заболеваний: Кому НЕ следует проходить вакцинацию этими вакцинами?

  3. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC):инфекция, вызванная Haemophilus influenzae типа В: рекомендуемые вакцинации

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.