Вакцина против гемофильной палочки типа b

Вакцина Hib вводится при помощи инъекции в мышцу. В рамках плановой вакцинации детей дозы вводятся в возрасте 2 месяцев и 4 месяцев или 2 месяцев, 4 месяцев и 6 месяцев, в зависимости от используемой лекарственной формы. Вне зависимости от выбранного варианта, последняя доза вводится в возрасте 12–15 месяцев (всего 3 или 4 дозы). (См. Центры по контролю и профилактике заболеваний: график иммунизации детей и подростков в зависимости от возраста).

Необходимо проводить вакцинацию всем детям.

Вакцина Hib также рекомендуется взрослым, не привитым в детстве и имеющим повышенный риск данной инфекции, к которым относятся:

лица, у которых отсутствует селезенка или нарушена ее функция;

лица, которым выполнялась трансплантация стволовых клеток.

Если у пациента временно развивается заболевание, врачи обычно откладывают вакцинацию до выздоровления (см. также Центры по контролю и профилактике заболеваний: кому НЕ следует проходить вакцинацию этими вакцинами?).