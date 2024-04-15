Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Вакцина против вируса Эбола

Авторы:Margot L. Savoy, MD, MPH, Lewis Katz School of Medicine at Temple University
Проверено/пересмотрено апр. 2024
Просмотреть профессиональную версию

rVSV-ZEBOV является единственной вакциной, одобренной для применения в Соединенных Штатах Америки Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) для профилактики геморрагической лихорадки Эбола, вызванной штаммами эболавируса Заир. Она обеспечивает защиту только от штаммов эболавируса Заир и не защищает от других штаммов вируса Эбола или вируса Марбург.

Другая вакцина, Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo, представляет собой комбинацию 2 вакцин. Эта вакцина не одобрена для использования в США, но она использовалась во время эпидемии лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго.

(См. также Общие сведения об иммунизации и Информационный бюллетень вакцины против вируса Эбола от Центров по контролю и профилактике заболеваний [CDC]).

Введение вакцины против вируса Эбола

rVSV-ZEBOV вводится в виде однократной инъекции в мышцу людям в возрасте 18 лет и старше.

Эта вакцина в Соединенных Штатах Америки рекомендована людям в возрасте 18 лет и старше, подверженным высокому риску профессионального воздействия лихорадки Эбола, поскольку их род деятельности связан с:

  • реагированием на вспышку вируса Эбола;

  • работой в качестве медицинского персонала в центрах лечения лихорадки Эбола в Соединенных Штатах Америки;

  • работой в качестве персонала лаборатории или в качестве другого персонала на объектах 4-го уровня биологической безопасности, работающих с живым вирусом Эбола, в Соединенных Штатах Америки;

  • работой на должности сотрудника лаборатории или другого персонала в учреждениях лабораторной сети реагирования.

Эта вакцина также хранится в Швейцарии для быстрого распространения среди людей в регионах, где возникают вспышки геморрагической лихорадки Эбола.

Вакцина Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo вводится в виде инъекции в мышцу серией из 2 доз для профилактики геморрагической лихорадки Эбола, вызванной эболавирусом Заир у людей в возрасте 1 года и старше.

Побочные эффекты вакцины против вируса Эбола

Для всех 3 вакцин наиболее распространенными побочными эффектами являются боль и отек в месте инъекции, боль в мышцах и суставах, головная боль и утомляемость.

При использовании вакцины rVSV-ZEBOV другие распространенные побочные эффекты включают покраснение в месте инъекции, лихорадочное состояние, тошноту, боль в суставах, сыпь и чрезмерную потливость.

Другими распространенными побочными эффектами вакцины Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo являются жар в месте инъекции и озноб. У детей в возрасте от 1 до 17 лет наиболее распространенными побочными эффектами являются:

  • боль в месте инъекции;

  • утомляемость.

  • снижение активности;

  • Снижение аппетита

  • Раздражительность

Дополнительная информация

Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.

  1. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC): профилактика и вакцинация против лихорадки Эбола (вирусная болезнь Эбола)

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.