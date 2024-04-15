Вакцина против вируса Эбола

rVSV-ZEBOV является единственной вакциной, одобренной для применения в Соединенных Штатах Америки Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) для профилактики геморрагической лихорадки Эбола, вызванной штаммами эболавируса Заир. Она обеспечивает защиту только от штаммов эболавируса Заир и не защищает от других штаммов вируса Эбола или вируса Марбург.

Другая вакцина, Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo, представляет собой комбинацию 2 вакцин. Эта вакцина не одобрена для использования в США, но она использовалась во время эпидемии лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго.

(См. также Общие сведения об иммунизации и Информационный бюллетень вакцины против вируса Эбола от Центров по контролю и профилактике заболеваний [CDC]).

Введение вакцины против вируса Эбола rVSV-ZEBOV вводится в виде однократной инъекции в мышцу людям в возрасте 18 лет и старше. Эта вакцина в Соединенных Штатах Америки рекомендована людям в возрасте 18 лет и старше, подверженным высокому риску профессионального воздействия лихорадки Эбола, поскольку их род деятельности связан с: реагированием на вспышку вируса Эбола;

работой в качестве медицинского персонала в центрах лечения лихорадки Эбола в Соединенных Штатах Америки;

работой в качестве персонала лаборатории или в качестве другого персонала на объектах 4-го уровня биологической безопасности, работающих с живым вирусом Эбола, в Соединенных Штатах Америки;

работой на должности сотрудника лаборатории или другого персонала в учреждениях лабораторной сети реагирования. Эта вакцина также хранится в Швейцарии для быстрого распространения среди людей в регионах, где возникают вспышки геморрагической лихорадки Эбола. Вакцина Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo вводится в виде инъекции в мышцу серией из 2 доз для профилактики геморрагической лихорадки Эбола, вызванной эболавирусом Заир у людей в возрасте 1 года и старше.

Побочные эффекты вакцины против вируса Эбола Для всех 3 вакцин наиболее распространенными побочными эффектами являются боль и отек в месте инъекции, боль в мышцах и суставах, головная боль и утомляемость. При использовании вакцины rVSV-ZEBOV другие распространенные побочные эффекты включают покраснение в месте инъекции, лихорадочное состояние, тошноту, боль в суставах, сыпь и чрезмерную потливость. Другими распространенными побочными эффектами вакцины Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo являются жар в месте инъекции и озноб. У детей в возрасте от 1 до 17 лет наиболее распространенными побочными эффектами являются: боль в месте инъекции;

утомляемость.

снижение активности;

Снижение аппетита

Раздражительность