Вакцина против вируса чикунгунья одобрена Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) для профилактики лихорадки чикунгунья у людей в возрасте 18 лет и старше, которые подвергаются повышенному риску заражения вирусом чикунгунья в связи с поездками за границу или работой в лаборатории в Соединенных Штатах Америки. Вакцина против вируса чикунгунья — это живая аттенуированная вакцина.
Лихорадка чикунгунья передается комарами Aedes. Вакцина против вируса чикунгунья не защищает от вирусов лихорадки денге и вируса Зика, которые тоже передаются комарами Aedes.
(См. также Общие сведения об иммунизации).
Введение вакцины против вируса чикунгунья
Вакцина против вируса чикунгунья рекомендована взрослым в возрасте 18 лет и старше, которые едут в страну или местность, где зарегистрирована вспышка лихорадки чикунгунья. Кроме того, применение вакцины против вируса чикунгунья может рассматриваться для следующих людей, путешествующих в страну или местность без вспышки заболевания, но с признаками передачи вируса чикунгунья среди людей в течение последних 5 лет:
люди старше 65 лет, особенно люди с сопутствующими заболеваниями, у которых существует вероятность как минимум умеренного контакта с комарами (под термин «умеренный контакт» попадают путешественники, которые в общей сложности могут контактировать с комарами не менее 2 недель в помещениях или на открытом воздухе), ИЛИ
люди, пребывающие в такой местности в общей сложности в течение 6 месяцев или более.
Вакцина против вируса чикунгунья также рекомендуется работникам лабораторий, которые могут контактировать с вирусом чикунгунья.
Неизвестно, может ли вирус, содержащийся в вакцине, передаваться от беременных женщин новорожденным, и может ли этот вирус вызвать какие-либо проблемы у новорожденного. Перед введением вакцины беременной женщине врачи учитывают риск контакта женщины с вирусом чикунгунья, гестационный возраст плода (количество недель беременности) и риски для плода от заболевания, вызванного вирусом чикунгунья у беременной женщины.
Побочные эффекты вакцины против вируса чикунгунья
Распространенными побочными эффектами, зарегистрированными в клинических исследованиях, являются:
реакция и болезненность в месте инъекции;
Головная боль
Утомляемость
боль в мышцах.
боль в суставах;
лихорадка
Тошнота
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Консультативный комитет по практике иммунизации (ACIP): Рекомендации ACIP
Управление США по контролю продуктов питания и лекарственных средств (FDA): Вакцина против вируса чикунгунья, живая — утвержденная инструкция по применению