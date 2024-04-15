Вакцина против вируса чикунгунья рекомендована взрослым в возрасте 18 лет и старше, которые едут в страну или местность, где зарегистрирована вспышка лихорадки чикунгунья. Кроме того, применение вакцины против вируса чикунгунья может рассматриваться для следующих людей, путешествующих в страну или местность без вспышки заболевания, но с признаками передачи вируса чикунгунья среди людей в течение последних 5 лет:

люди старше 65 лет, особенно люди с сопутствующими заболеваниями, у которых существует вероятность как минимум умеренного контакта с комарами (под термин «умеренный контакт» попадают путешественники, которые в общей сложности могут контактировать с комарами не менее 2 недель в помещениях или на открытом воздухе), ИЛИ

люди, пребывающие в такой местности в общей сложности в течение 6 месяцев или более.

Вакцина против вируса чикунгунья также рекомендуется работникам лабораторий, которые могут контактировать с вирусом чикунгунья.

Неизвестно, может ли вирус, содержащийся в вакцине, передаваться от беременных женщин новорожденным, и может ли этот вирус вызвать какие-либо проблемы у новорожденного. Перед введением вакцины беременной женщине врачи учитывают риск контакта женщины с вирусом чикунгунья, гестационный возраст плода (количество недель беременности) и риски для плода от заболевания, вызванного вирусом чикунгунья у беременной женщины.