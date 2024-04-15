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Вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ)

Авторы:Margot L. Savoy, MD, MPH, Lewis Katz School of Medicine at Temple University
Проверено/пересмотрено апр. 2024
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Вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ) защищает от инфицирования штаммами ВПЧ, которые могут привести к следующим последствиям:

Вакцина против ВПЧ содержит только некоторые части вируса. Вакцина не содержит живого вируса и, таким образом, не может вызвать инфекцию ВПЧ.

Дополнительная информация приведена в Информационном бюллетене вакцины против ВПЧ (вируса папилломы человека) Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

(См. также Общие сведения об иммунизации).

Существуют 3 вакцины против ВПЧ:

  • Девятивалентная вакцина против вируса папилломы человека: защищает от 9 типов ВПЧ.

  • Четырехвалентная: защищает от 4 типов ВПЧ.

  • Бивалентная: защищает от 2 типов ВПЧ.

Все три вакцины от ВПЧ обеспечивают защиту от 2 типов ВПЧ (тип 16 и 18), которые вызывают около 70 % случаев рака шейки матки и 90 % рака анального канала. Девятивалентная и четырехвалентная вакцины защищают от 2 типов ВПЧ (типов 6 и 11), которые вызывают более 90 % случаев остроконечных кондилом, и, кроме того, защищают от типов 16 и 18. У мальчиков и мужчин рекомендуется применять только 9-валентную вакцину и четырехвалентную вакцину.

В настоящее время в США доступна только 9-валентная вакцина.

Введение вакцины против ВПЧ

Вакцина против ВПЧ вводится внутримышечно в виде инъекции в двумя или тремя дозами. Если начальная доза вакцины против ВПЧ вводится в возрасте 9–14 лет, назначают серию из 2-х доз. Если начальная доза вакцины против ВПЧ вводится в возрасте 15 лет и старше, вводится серия из 3 доз (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: график иммунизации детей и подростков в зависимости от возраста).

Вакцина рекомендуется следующим категориям лиц:

  • всем мальчикам и девочкам в возрасте 11 или 12 лет (но начать можно и в возрасте 9 лет), а ранее не вакцинированным или получившим недостаточную вакцинацию людям — в возрасте до 26 лет;

  • некоторым взрослым в возрасте от 27 до 45 лет после обсуждения с врачом риска инфицирования ВПЧ и возможных преимуществ вакцинации для них;

  • люди с заболеванием, ослабляющим иммунную систему, включая ВИЧ-инфекцию, должны получить серию из 3 доз независимо от возраста введения начальной дозы.

Если у пациента временно развивается заболевание, врачи обычно откладывают вакцинацию до выздоровления (см. также Центры по контролю и профилактике заболеваний: кому НЕ следует проходить вакцинацию этими вакцинами?).

Побочные эффекты вакцины против ВПЧ

Иногда в месте инъекции возникают болезненные ощущения, отек и покраснение. Распространенные побочные эффекты включают лихорадку, тошноту и головокружение.

Дополнительная информация

Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.

  1. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC): информационный бюллетень вакцины против ВПЧ (вируса папилломы человека)

  2. Центры по контролю и профилактике заболеваний: Кому НЕ следует проходить вакцинацию этими вакцинами?

  3. Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC): инфекция, вызванная вирусом папилломы человека: рекомендуемые вакцинации

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.