Вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ) защищает от инфицирования штаммами ВПЧ, которые могут привести к следующим последствиям:
рак шейки матки, рак влагалища и рак вульвы у женщин;
рак полового члена у мужчин;
Вакцина против ВПЧ содержит только некоторые части вируса. Вакцина не содержит живого вируса и, таким образом, не может вызвать инфекцию ВПЧ.
Дополнительная информация приведена в Информационном бюллетене вакцины против ВПЧ (вируса папилломы человека) Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
(См. также Общие сведения об иммунизации).
Существуют 3 вакцины против ВПЧ:
Девятивалентная вакцина против вируса папилломы человека: защищает от 9 типов ВПЧ.
Четырехвалентная: защищает от 4 типов ВПЧ.
Бивалентная: защищает от 2 типов ВПЧ.
Все три вакцины от ВПЧ обеспечивают защиту от 2 типов ВПЧ (тип 16 и 18), которые вызывают около 70 % случаев рака шейки матки и 90 % рака анального канала. Девятивалентная и четырехвалентная вакцины защищают от 2 типов ВПЧ (типов 6 и 11), которые вызывают более 90 % случаев остроконечных кондилом, и, кроме того, защищают от типов 16 и 18. У мальчиков и мужчин рекомендуется применять только 9-валентную вакцину и четырехвалентную вакцину.
В настоящее время в США доступна только 9-валентная вакцина.
Введение вакцины против ВПЧ
Вакцина против ВПЧ вводится внутримышечно в виде инъекции в двумя или тремя дозами. Если начальная доза вакцины против ВПЧ вводится в возрасте 9–14 лет, назначают серию из 2-х доз. Если начальная доза вакцины против ВПЧ вводится в возрасте 15 лет и старше, вводится серия из 3 доз (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: график иммунизации детей и подростков в зависимости от возраста).
Вакцина рекомендуется следующим категориям лиц:
всем мальчикам и девочкам в возрасте 11 или 12 лет (но начать можно и в возрасте 9 лет), а ранее не вакцинированным или получившим недостаточную вакцинацию людям — в возрасте до 26 лет;
некоторым взрослым в возрасте от 27 до 45 лет после обсуждения с врачом риска инфицирования ВПЧ и возможных преимуществ вакцинации для них;
люди с заболеванием, ослабляющим иммунную систему, включая ВИЧ-инфекцию, должны получить серию из 3 доз независимо от возраста введения начальной дозы.
Если у пациента временно развивается заболевание, врачи обычно откладывают вакцинацию до выздоровления (см. также Центры по контролю и профилактике заболеваний: кому НЕ следует проходить вакцинацию этими вакцинами?).
Побочные эффекты вакцины против ВПЧ
Иногда в месте инъекции возникают болезненные ощущения, отек и покраснение. Распространенные побочные эффекты включают лихорадку, тошноту и головокружение.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC): информационный бюллетень вакцины против ВПЧ (вируса папилломы человека)
Центры по контролю и профилактике заболеваний: Кому НЕ следует проходить вакцинацию этими вакцинами?
Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC): инфекция, вызванная вирусом папилломы человека: рекомендуемые вакцинации