Вакцина против ветряной оспы входит в плановый график вакцинации, рекомендуемый для детей (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: график иммунизации детей и подростков в зависимости от возраста). Вакцина вводится посредством подкожной инъекции. Первая доза вводится в возрасте 12–15 месяцев, а вторая — в 4–6 лет. Вакцинация рекомендуется всем подросткам и взрослым, которые не получали ее ранее и не болели этим заболеванием. Вакцина вводится в виде 2 доз с интервалом не менее 4 недель (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: вакцинация против ветряной оспы: что должен знать каждый).

Определенные заболевания и патологические состояния могут повлиять на вакцинацию и время ее проведения (см. также Центры по контролю и профилактике заболеваний: кому НЕ следует проходить вакцинацию этими вакцинами?). Если у пациента временно развивается заболевание, врачи обычно откладывают вакцинацию до разрешения заболевания.

По причине наличия в вакцине живого вируса, она не вводится беременным, лицам с ослабленным иммунитетом, больным раком костного мозга или лимфатической системы.