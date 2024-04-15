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Вакцина против ветряной оспы

Авторы:Margot L. Savoy, MD, MPH, Lewis Katz School of Medicine at Temple University
Проверено/пересмотрено апр. 2024
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Эта вакцина помогает защитить от ветрянки (ветряной оспы) — очень заразного инфекционного заболевания, вызванного вирусом ветряной оспы. Инфекция вызывает зудящую сыпь, похожую на красные у основания маленькие волдыри. У некоторых людей развивается поражение головного мозга, легких и сердца, что приводит к серьезной болезни или смерти. Вирус остается в организме после выздоровления от болезни. При реактивации через многие годы он может вызвать опоясывающий герпес.

В составе вакцины от ветряной оспы содержатся ослабленные живые вирусы ветрянки. Существует 2 лекарственные формы:

  • Вакцина против ветряной оспы в стандартной дозе

  • Комбинированная вакцина против кори-паротита-краснухи-ветряной оспы (MMRV)

Дополнительная информация приведена в Информационном бюллетене вакцины от ветряной оспы Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

(См. также Общие сведения об иммунизации).

Введение вакцины против ветряной оспы

Вакцина против ветряной оспы входит в плановый график вакцинации, рекомендуемый для детей (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: график иммунизации детей и подростков в зависимости от возраста). Вакцина вводится посредством подкожной инъекции. Первая доза вводится в возрасте 12–15 месяцев, а вторая — в 4–6 лет. Вакцинация рекомендуется всем подросткам и взрослым, которые не получали ее ранее и не болели этим заболеванием. Вакцина вводится в виде 2 доз с интервалом не менее 4 недель (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: вакцинация против ветряной оспы: что должен знать каждый).

Определенные заболевания и патологические состояния могут повлиять на вакцинацию и время ее проведения (см. также Центры по контролю и профилактике заболеваний: кому НЕ следует проходить вакцинацию этими вакцинами?). Если у пациента временно развивается заболевание, врачи обычно откладывают вакцинацию до разрешения заболевания.

По причине наличия в вакцине живого вируса, она не вводится беременным, лицам с ослабленным иммунитетом, больным раком костного мозга или лимфатической системы.

Побочные эффекты вакцины против ветряной оспы

Вакцина против ветряной оспы весьма безопасна, а частые побочные эффекты проходят в легкой форме. К ним относятся боль, отек и покраснение в месте инъекции, повышение температуры, преходящая боль в суставах и ригидность.

Очень редко может появляться сыпь, похожая на ветряную оспу. При развитии сыпи после вакцинации следует избегать контакта с людьми, имеющими ослабленную иммунную систему, до разрешения сыпи.

У детей младше 16 лет прием аспирина и похожих лекарственных препаратов (салицилатов) после вакцинации может привести к редкому, но серьезному расстройству под названием синдром Рейе. Поэтому детям не следует давать такие лекарственные препараты в течение 6 недель после проведения вакцинации.

Дополнительная информация

Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.

  1. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC): Информационный бюллетень вакцины от ветряной оспы

  2. Центры по контролю и профилактике заболеваний: Кому НЕ следует проходить вакцинацию этими вакцинами?

  3. Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC): ветряная оспа: рекомендуемые вакцинации

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.