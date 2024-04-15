Эта вакцина помогает защитить от ветрянки (ветряной оспы) — очень заразного инфекционного заболевания, вызванного вирусом ветряной оспы. Инфекция вызывает зудящую сыпь, похожую на красные у основания маленькие волдыри. У некоторых людей развивается поражение головного мозга, легких и сердца, что приводит к серьезной болезни или смерти. Вирус остается в организме после выздоровления от болезни. При реактивации через многие годы он может вызвать опоясывающий герпес.
В составе вакцины от ветряной оспы содержатся ослабленные живые вирусы ветрянки. Существует 2 лекарственные формы:
Вакцина против ветряной оспы в стандартной дозе
Комбинированная вакцина против кори-паротита-краснухи-ветряной оспы (MMRV)
Дополнительная информация приведена в Информационном бюллетене вакцины от ветряной оспы Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
(См. также Общие сведения об иммунизации).
Введение вакцины против ветряной оспы
Вакцина против ветряной оспы входит в плановый график вакцинации, рекомендуемый для детей (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: график иммунизации детей и подростков в зависимости от возраста). Вакцина вводится посредством подкожной инъекции. Первая доза вводится в возрасте 12–15 месяцев, а вторая — в 4–6 лет. Вакцинация рекомендуется всем подросткам и взрослым, которые не получали ее ранее и не болели этим заболеванием. Вакцина вводится в виде 2 доз с интервалом не менее 4 недель (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: вакцинация против ветряной оспы: что должен знать каждый).
Определенные заболевания и патологические состояния могут повлиять на вакцинацию и время ее проведения (см. также Центры по контролю и профилактике заболеваний: кому НЕ следует проходить вакцинацию этими вакцинами?). Если у пациента временно развивается заболевание, врачи обычно откладывают вакцинацию до разрешения заболевания.
По причине наличия в вакцине живого вируса, она не вводится беременным, лицам с ослабленным иммунитетом, больным раком костного мозга или лимфатической системы.
Побочные эффекты вакцины против ветряной оспы
Вакцина против ветряной оспы весьма безопасна, а частые побочные эффекты проходят в легкой форме. К ним относятся боль, отек и покраснение в месте инъекции, повышение температуры, преходящая боль в суставах и ригидность.
Очень редко может появляться сыпь, похожая на ветряную оспу. При развитии сыпи после вакцинации следует избегать контакта с людьми, имеющими ослабленную иммунную систему, до разрешения сыпи.
У детей младше 16 лет прием аспирина и похожих лекарственных препаратов (салицилатов) после вакцинации может привести к редкому, но серьезному расстройству под названием синдром Рейе. Поэтому детям не следует давать такие лекарственные препараты в течение 6 недель после проведения вакцинации.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC): Информационный бюллетень вакцины от ветряной оспы
Центры по контролю и профилактике заболеваний: Кому НЕ следует проходить вакцинацию этими вакцинами?
Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC): ветряная оспа: рекомендуемые вакцинации