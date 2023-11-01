Криптококкоз — это инфекция, которую вызывает дрожжеподобный грибок Cryptococcus neoformans или Cryptococcus gattii.

Пациенты могут не отмечать никаких симптомов или могут испытывать головную боль и дезориентацию, кашель и боли в груди или сыпь, в зависимости от локализации инфекции.

Диагноз основывается на посеве и анализе образцов ткани и жидкости.

Противогрибковые препараты назначаются перорально или внутривенно, если инфекция имеет тяжелую форму.

(См. также Общие сведения о грибковых инфекциях).

Грибки Cryptococcus neoformans встречаются преимущественно в грунте, загрязненном птичьим пометом, в особенности голубиным. Cryptococcus gattii обычно присутствует на некоторых видах деревьев. Эти грибки встречаются во всем мире. В отличие от Cryptococcus neoformans, Cryptococcus gattii не связаны с птицами.

Вспышки Cryptococcus gattii регистрировались в Канадской провинции Британская Колумбия, на Тихоокеанском северо-западе Соединенных Штатов Америки, в Папуа-Новой Гвинее, северной Австралии и в Средиземноморском регионе Европы.

Вызванная Cryptococcus инфекция была относительно редким явлением до начала эпидемии СПИДа. Криптококкоз является основной оппортунистической инфекцией у больных СПИДом.

Грибки заражают в основном людей с ослабленной иммунной системой, в том числе людей:

СПИД

с лимфомой Ходжкина или другими лимфомами;

Саркоидоз

использующих лекарственные препараты, подавляющие иммунную систему, например, тех, которые используются для профилактики отторжения пересаженных органов, и кортикостероиды, если их принимают в течение длительного времени.

Однако криптококкоз, вызванный Cryptococcus gattii, может также развиваться у людей со здоровой иммунной системой. Он также более вероятен у людей с другими заболеваниями легких в возрасте 50 лет или старше или у курильщиков табака.

Инфекция обычно возникает после вдыхания спор грибка. Таким образом, криптококкоз обычно поражает легкие. Он чаще всего распространяется на мозг и ткани, покрывающие головной и спинной мозг (мозговые оболочки), в результате чего развивается менингит.

Криптококкоз также может распространяться на кожу и другие ткани, такие как кости, суставы, печень, селезенка, почки и простата.

Симптомы криптококкоза Криптококкоз обычно вызывает легкие неопределенные симптомы. Другие симптомы варьируются в зависимости от локализации инфекции: Легочная инфекция: У некоторых людей симптомы отсутствуют, у других проявляются кашель или боль в груди, а если инфекция усугубляется, наблюдается также затруднение дыхания.

Менингит: Головная боль, размытое зрение, депрессия, возбужденное состояние и спутанность сознания

Инфекция кожи: Сыпь, представляющая собой бугорки (иногда заполненные гноем) или открытые язвочки Криптококкоз, распространяющийся на кожу Скрыть подробности Криптококкоз может распространяться на кожу и вызывать сыпь в виде бугорков (иногда заполненных гноем) или открытых язв. Изображение любезно предоставлено сайтом www.doctorfungus.org © 2005. Инфекция легких редко бывает опасной. Менингит — это угрожающее жизни заболевание.

Диагностика криптококкоза Посев и исследование образцов ткани или жидкости Чтобы диагностировать криптококкоз, врач берет образцы ткани и физиологических жидкостей, таких как спинномозговая жидкость, мокрота, моча и кровь, для посева и дальнейшего анализа. Выполняется спинномозговая пункция (люмбальная пункция) для получения жидкости, омывающей головной и спинной мозг (спинномозговая жидкость). Кровь и спинномозговую жидкость можно протестировать на наличие некоторых веществ, которые выделяет грибок криптококк.

Лечение криптококкоза Противогрибковые препараты Обычно для лечения криптококкоза используются противогрибковые препараты.

Лица со здоровой иммунной системой Если инфекция поражает только небольшую часть легкого и не вызывает никаких симптомов, обычно никакого лечения не требуется. Однако некоторые врачи предпочитают всегда лечить криптококкоз. Флуконазол принимают перорально, чтобы сократить продолжительность заболевания и снизить риск распространения инфекции. Если инфекция легких вызывает симптомы, флуконазол принимают перорально в течение 6–12 месяцев. У людей с менингитом — амфотерицин B внутривенно с последующим приемом внутрь флуконазола в течение многих месяцев. У людей без менингита лечение, как правило, флуконазолом, продолжается в течение 6–12 месяцев. У людей с инфекцией кожи, костей или других участков в качестве лечения обычно назначают флуконазол внутрь. Если инфекция тяжелая, пациентам внутривенно вводят амфотерицин В в сочетании с флуцитозином и флуконазолом внутрь.