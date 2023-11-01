Кокцидиоидомикоз — это инфекция преимущественно легких, которую вызывает грибок Coccidioides immitis или Coccidioides posadasii.

Инфицирование происходит вследствие вдыхания спор грибка.

При легкой форме легочная инфекция вызывает гриппоподобные симптомы, иногда одышку, но в случае усугубления она может распространиться по всему организму, вызывая различные симптомы.

Диагноз можно подтвердить путем идентификации грибков в инфицированных образцах после посева или анализа под микроскопом.

Лечение заключается в применении противогрибковых препаратов.

(См. также Общие сведения о грибковых инфекциях).

Споры Coccidioides присутствуют в почве на юго-западе Соединенных Штатов Америки, в центральной долине Калифорнии, частях Нью-Мексико, в Техасе к западу от Эль-Пасо, в северной Мексике, а также в частях Центральной Америки и Аргентине. Они также обнаруживаются в штатах Юта, Невада и южно-центральной части штата Вашингтон.

Кокцидиоидомикоз вызывает около 15–30 % случаев внебольничной пневмонии (легочной инфекции, которая развивается у людей, не являющихся пациентами в больнице) в агломерациях Аризоны, таких как Тусон и Феникс.

В Соединенных Штатах Америки в 2019 году было зарегистрировано 20 003 случая кокцидиоидомикоза.

Кокцидиоидомикозом заражаются путем вдыхания спор. Споры присутствуют в почве и могут подниматься в воздух, когда структура почвы нарушена, и пыль перемещается с потоком воздуха. Фермеры и другие люди, которые работают или подвержены контакту с разрытым грунтом, подвергаются высокому риску вдыхания спор и инфицирования. Люди, которые заражаются во время путешествий, могут не иметь никаких симптомов, пока не вернутся домой.

Кокцидиоидомикоз проявляется в двух формах:

Острый первичный кокцидиоидомикоз — это легкая форма легочной инфекции. Инфекция исчезает без лечения. На эту форму приходится большинство случаев.

Прогрессирующий кокцидиоидомикоз — это тяжелая, быстро прогрессирующая инфекция. Инфекция распространяется из легких по всему организму и часто приводит к летальному исходу.

Факторы риска прогрессирования кокцидиоидомикоза Прогрессирование кокцидиоидомикоза редко встречается у здоровых людей. Факторы риска включают ВИЧ-инфекция

Применение лекарственных препаратов, подавляющих иммунную систему (иммунодепрессантов)

более зрелый возраст;

Второй или третий триместр беременности или послеродовой период (сразу после рождения ребенка)

Раса или этническая принадлежность (филиппинцы, афроамериканцы, американские индейцы, латиноамериканцы или азиаты)

Симптомы кокцидиоидомикоза У большинства людей с острым первичным кокцидиоидомикозом нет никаких симптомов. Если симптомы все же проявляются, они наблюдаются через 1–3 недели после заражения. Симптомы обычно легкие и часто похожи на грипп. Они включают кашель, жар, озноб, боль в груди, а также иногда одышку. Кашель может вызвать появление мокроты. Иногда, при тяжелой инфекции легких, в легких могут возникать сгустки и кашель может быть с кровью. Кокцидиоидомикоз: аллергическая реакция Скрыть подробности У некоторых людей возникает аллергическая реакция на грибок, вызывающий кокцидиоидомикоз. Реакция может вызывать боль в суставах, конъюнктивит, полиморфную эритему или узловую эритему. На этом изображении показан тяжелый пример полиморфной эритемы, вызванной кокцидиоидомикозом. Изображение любезно предоставлено сайтом www.doctorfungus.org © 2005. У людей с прогрессирующим кокцидиоидомикозом симптомы могут появиться спустя недели, месяцы или даже годы после первичного заражения. Симптомы включают легкую лихорадку и потерю аппетита, веса и сил. Инфекция легких может ухудшиться, как правило, только у людей с ослабленной иммунной системой. Она может вызвать увеличение одышки, а иногда и кровь в мокроте. Кокцидиоидомикоз также может распространяться из легких на кожу и другие ткани. Если инфекция распространится на кожу, может возникнуть одна язва или много язв. Суставы могут отекать и становиться болезненными. Глубокие инфекции могут прорываться сквозь кожу, образуя отверстия, через которые выходит инфицированный материал. При любой из форм кокцидиоидомикоза у некоторых людей возникает аллергическая реакция на грибок, которая может вызывать боль в суставах, конъюнктивит, болезненные красные или фиолетовые бугорки (узелки) под кожей (узловая эритема) или пятна красной, приподнятой кожи, часто в форме мишени (полиморфная эритема). Кокцидиоидомикоз, вызывающий единичную язву Скрыть подробности Кокцидиоидомикоз, распространяющийся из легких в кожу, может приводить к развитию только одной язвы. Изображение любезно предоставлено сайтом www.doctorfungus.org © 2005. Грибки Coccidioides могут также инфицировать мозг и покрывающие его ткани (мозговые оболочки), вызывая менингит. Такая инфекция часто имеет хронический характер и приводит к головным болям, дезориентации, потере равновесия, двоению зрения и другим проблемам. Менингит, остающийся без лечения, всегда летален.

Диагностика кокцидиоидомикоза Анализы крови

Рентгенологическое исследование органов грудной клетки

Исследование и посев образца крови или другой ткани Подозрение на кокцидиоидомикоз возникает, если у пациента развиваются симптомы после периода проживания или недавнего путешествия в страны, где такая инфекция распространена. Обычно проводят анализы крови для выявления антител к грибку (серологические тесты) и рентген органов грудной клетки. У людей со здоровой иммунной системой с помощью анализов крови обычно можно выявить эти антитела при наличии кокцидиоидомикоза. Рентген грудной клетки обычно выявляет характерные отклонения. Эти данные помогают врачам поставить диагноз. Также может быть полезно проведение анализа, с помощью которого выявляют антигены (белки, вырабатываемые грибком) в моче. Чтобы идентифицировать грибок и, следовательно, подтвердить диагноз, врачи могут исследовать образцы крови, мокроты, гноя, спинномозговой жидкости или другой инфицированной ткани под микроскопом или отправить их в лабораторию на посев. Поскольку культивирование Coccidioides может занять до 3 недель, врачи обычно полагаются на анализ крови и рентген грудной клетки. Анализ для определения генетического материала грибка (его ДНК) может быть выполнен на образцах, взятых из горла и легких, но этот анализ не является широко доступным.