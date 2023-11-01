Кокцидиоидомикоз — это инфекция преимущественно легких, которую вызывает грибок Coccidioides immitis или Coccidioides posadasii.
Инфицирование происходит вследствие вдыхания спор грибка.
При легкой форме легочная инфекция вызывает гриппоподобные симптомы, иногда одышку, но в случае усугубления она может распространиться по всему организму, вызывая различные симптомы.
Диагноз можно подтвердить путем идентификации грибков в инфицированных образцах после посева или анализа под микроскопом.
Лечение заключается в применении противогрибковых препаратов.
(См. также Общие сведения о грибковых инфекциях).
Споры Coccidioides присутствуют в почве на юго-западе Соединенных Штатов Америки, в центральной долине Калифорнии, частях Нью-Мексико, в Техасе к западу от Эль-Пасо, в северной Мексике, а также в частях Центральной Америки и Аргентине. Они также обнаруживаются в штатах Юта, Невада и южно-центральной части штата Вашингтон.
Кокцидиоидомикоз вызывает около 15–30 % случаев внебольничной пневмонии (легочной инфекции, которая развивается у людей, не являющихся пациентами в больнице) в агломерациях Аризоны, таких как Тусон и Феникс.
В Соединенных Штатах Америки в 2019 году было зарегистрировано 20 003 случая кокцидиоидомикоза.
Кокцидиоидомикозом заражаются путем вдыхания спор. Споры присутствуют в почве и могут подниматься в воздух, когда структура почвы нарушена, и пыль перемещается с потоком воздуха. Фермеры и другие люди, которые работают или подвержены контакту с разрытым грунтом, подвергаются высокому риску вдыхания спор и инфицирования. Люди, которые заражаются во время путешествий, могут не иметь никаких симптомов, пока не вернутся домой.
Кокцидиоидомикоз проявляется в двух формах:
Острый первичный кокцидиоидомикоз — это легкая форма легочной инфекции. Инфекция исчезает без лечения. На эту форму приходится большинство случаев.
Прогрессирующий кокцидиоидомикоз — это тяжелая, быстро прогрессирующая инфекция. Инфекция распространяется из легких по всему организму и часто приводит к летальному исходу.
Факторы риска прогрессирования кокцидиоидомикоза
Прогрессирование кокцидиоидомикоза редко встречается у здоровых людей. Факторы риска включают
Применение лекарственных препаратов, подавляющих иммунную систему (иммунодепрессантов)
более зрелый возраст;
Второй или третий триместр беременности или послеродовой период (сразу после рождения ребенка)
Раса или этническая принадлежность (филиппинцы, афроамериканцы, американские индейцы, латиноамериканцы или азиаты)
Симптомы кокцидиоидомикоза
У большинства людей с острым первичным кокцидиоидомикозом нет никаких симптомов. Если симптомы все же проявляются, они наблюдаются через 1–3 недели после заражения. Симптомы обычно легкие и часто похожи на грипп. Они включают кашель, жар, озноб, боль в груди, а также иногда одышку. Кашель может вызвать появление мокроты. Иногда, при тяжелой инфекции легких, в легких могут возникать сгустки и кашель может быть с кровью.
У людей с прогрессирующим кокцидиоидомикозом симптомы могут появиться спустя недели, месяцы или даже годы после первичного заражения. Симптомы включают легкую лихорадку и потерю аппетита, веса и сил. Инфекция легких может ухудшиться, как правило, только у людей с ослабленной иммунной системой. Она может вызвать увеличение одышки, а иногда и кровь в мокроте.
Кокцидиоидомикоз также может распространяться из легких на кожу и другие ткани. Если инфекция распространится на кожу, может возникнуть одна язва или много язв. Суставы могут отекать и становиться болезненными. Глубокие инфекции могут прорываться сквозь кожу, образуя отверстия, через которые выходит инфицированный материал.
При любой из форм кокцидиоидомикоза у некоторых людей возникает аллергическая реакция на грибок, которая может вызывать боль в суставах, конъюнктивит, болезненные красные или фиолетовые бугорки (узелки) под кожей (узловая эритема) или пятна красной, приподнятой кожи, часто в форме мишени (полиморфная эритема).
Грибки Coccidioides могут также инфицировать мозг и покрывающие его ткани (мозговые оболочки), вызывая менингит. Такая инфекция часто имеет хронический характер и приводит к головным болям, дезориентации, потере равновесия, двоению зрения и другим проблемам. Менингит, остающийся без лечения, всегда летален.
Диагностика кокцидиоидомикоза
Анализы крови
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
Исследование и посев образца крови или другой ткани
Подозрение на кокцидиоидомикоз возникает, если у пациента развиваются симптомы после периода проживания или недавнего путешествия в страны, где такая инфекция распространена.
Обычно проводят анализы крови для выявления антител к грибку (серологические тесты) и рентген органов грудной клетки. У людей со здоровой иммунной системой с помощью анализов крови обычно можно выявить эти антитела при наличии кокцидиоидомикоза. Рентген грудной клетки обычно выявляет характерные отклонения. Эти данные помогают врачам поставить диагноз.
Также может быть полезно проведение анализа, с помощью которого выявляют антигены (белки, вырабатываемые грибком) в моче.
Чтобы идентифицировать грибок и, следовательно, подтвердить диагноз, врачи могут исследовать образцы крови, мокроты, гноя, спинномозговой жидкости или другой инфицированной ткани под микроскопом или отправить их в лабораторию на посев. Поскольку культивирование Coccidioides может занять до 3 недель, врачи обычно полагаются на анализ крови и рентген грудной клетки.
Анализ для определения генетического материала грибка (его ДНК) может быть выполнен на образцах, взятых из горла и легких, но этот анализ не является широко доступным.
Лечение кокцидиоидомикоза
Противогрибковые препараты
Острый первичный кокцидиоидомикоз у здоровых в остальных отношениях людей обычно проходит без лечения, и наступает полное выздоровление. Однако некоторые врачи предпочитают все же лечить таких людей из-за небольшой вероятности распространения кокцидиоидомикоза. Кроме того, при прохождении лечения симптомы быстрее устраняются. Лечение обычно заключается в применении противогрибкового препарата, такого как флуконазол.
Прогрессирующий кокцидиоидомикоз обычно приводит к летальному исходу, если его не лечить, особенно если иммунная система ослаблена. Около 70 % больных с тяжелой ВИЧ-инфекцией или СПИДом умирают в течение 1 месяца после постановки диагноза. При слабом или умеренном прогрессирующем кокцидиоидомикозе флуконазол или итраконазол назначают внутрь. В качестве альтернативы врачи могут лечить инфекцию с помощью вориконазола, принимаемого внутрь или вводимого внутривенно, или позаконазола, принимаемого внутрь. При тяжелом прогрессирующем кокцидиоидомикозе амфотерицин B вводят внутривенно.
Врачи не назначают определенные противогрибковые препараты беременным в первом триместре беременности, поскольку они могут вызывать врожденные пороки плода. Во время первого триместра беременности женщинам с кокцидиоидомикозом легкой или умеренной степени лечение обычно не требуется. Тем не менее, врачи могут назначить амфотерицин B беременным женщинам и в первом триместре, если кокцидиоидомикоз протекает тяжело или если инфекция распространилась за пределы легких. После первого триместра врачи могут назначить другой противогрибковый препарат. Беременные женщины, которые заразились во втором или третьем триместре или в течение 6 недель после родов, подвержены риску дальнейшего развития инфекции. Если эти женщины не получают медикаментозного лечения, врачи наблюдают за ними и проводят анализы крови, чтобы определить, распространяется ли инфекция.
В случае развития менингита назначают флуконазол. Люди, перенесшие менингит из-за кокцидиоидомикоза, должны принимать флуконазол всю оставшуюся жизнь, поскольку рецидивы часты и потенциально смертельно опасны.
Люди с ослабленной иммунной системой должны принимать лекарственные препараты годами, часто на протяжении всей жизни.
Если кость была инфицирована или если инфекция приводит к появлению сгустков в легких, может потребоваться хирургическое вмешательство.