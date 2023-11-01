Гистоплазмоз — это инфекция, вызванная грибком Histoplasma capsulatum. Она возникает преимущественно в легких, но иногда может разноситься по всему организму.

Заражение гистоплазмозом происходит путем вдыхания спор грибка.

Большинство людей не отмечают никаких симптомов, но некоторые страдают от недомогания, жара, кашля, а иногда и затруднения дыхания.

Иногда инфекция распространяется, провоцируя увеличение печени, селезенки и лимфатических узлов, также повреждая другие органы.

Диагноз основывается на посеве и анализе образцов ткани и жидкости.

Необходимость лечения противогрибковыми препаратами зависит от тяжести инфекции.

(См. также Общие сведения о грибковых инфекциях).

Гистоплазмоз особенно распространен в восточной и средней части Соединенных Штатов (особенно в долине рек Огайо и Миссисипи). Он может встречаться в южных штатах США. Гистоплазмоз также встречается в некоторых частях Центральной и Южной Америки, Африки, Азии и Австралии. Вспышки, связанные с пещерами, где водятся летучие мыши, регистрировались во всем мире, а в Соединенных Штатах Америки — во Флориде, в Техасе и Пуэрто-Рико.

Histoplasma лучше всего растет в почве и пыли, загрязненных птичьим пометом или пометом летучих мышей. Куроводы, строители, спелеологи (исследователи пещер) и другие люди, работающие с почвой, чаще всего вдыхают споры, вырабатываемые грибком Histoplasma. Риск инфицирования наиболее высок, когда некие действия приводят к появлению спор в воздухе (например, при спиливании деревьев или снесении зданий на строительных площадках в районах, где живут птицы или летучие мыши), или при изучении пещеры.

Тяжелое заболевание может развиться в результате вдыхания большого количества спор.

Формы гистоплазмоза Существуют три основные формы гистоплазмоза: Острый легочный гистоплазмоз: Эта форма является начальной формой инфекции. Она встречается в легких и обычно остается там.

Прогрессирующий диссеминированный гистоплазмоз: если иммунная система ослаблена или незрелая, инфекция может распространяться из легких через кровоток в другие части тела, такие как головной мозг, спинной мозг, печень, селезенка, лимфатические узлы, надпочечники, пищеварительная система или костный мозг. Эта форма редко встречается у здоровых взрослых. Она обычно встречается у недоедающих младенцев, очень маленьких детей или людей с ослабленной иммунной системой, например, больных ВИЧ/СПИДом, перенесших трансплантацию органов, или у принимающих лекарственные препараты, подавляющие иммунную систему, включая кортикостероиды.

Хронический полостной гистоплазмоз: При этой форме в легких постепенно, в течение нескольких недель формируется одна или несколько пустот (полостей). Инфекция не распространяется из легких в другие части тела.

Симптомы гистоплазмоза Большинство людей, зараженных грибком Histoplasma, не отмечают никаких симптомов, или же у них возникают очень легкие симптомы. Симптомы варьируются и зависят от формы гистоплазмоза. Острый легочный гистоплазмоз Симптомы обычно появляются через 3–17 дней после вдыхания спор. Больной может испытывать недомогание, жар и кашель, чувствовать себя как при гриппе. Симптомы обычно проходят без лечения за 2 недели и редко длятся больше 6 недель. У людей, которые вдыхают много спор, может развиться пневмония. У них может развиться сильная одышка и они могут болеть месяцами. Острый легочный гистоплазмоз очень редко приводит к летальному исходу, но может превратиться в серьезную проблему для людей с ослабленной иммунной системой (например, больных СПИДом). Прогрессирующий диссеминированный гистоплазмоз Вначале симптомы неопределенные. Больные могут ощущать усталость, слабость и общее недомогание. Симптомы могут нарастать очень медленно или необычайно стремительно. Может развиваться пневмония, но она редко бывает тяжелой, за исключением больных СПИДом. В редких случаях может развиться менингит (воспаление тканей, покрывающих головной мозг и спинной мозг), вызывая головную боль и ригидность затылочных мышц. Печень, селезенка и лимфатические узлы могут увеличиваться. В более редких случаях инфекция может вызывать образование язв в ротовой полости и кишечнике. Редко возникает поражение надпочечников, что приводит к болезни Аддисона. Даже при лечении гистоплазмоз может быстро привести к смерти у больных СПИДом. Гистоплазмоз Скрыть подробности У людей с ослабленной иммунной системой гистоплазмоз может вызвать появление язв во рту. Изображение любезно предоставлено Сьюзен Линдсли (Susan Lindsley) через библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний. Хронический полостной гистоплазмоз Такая легочная инфекция развивается постепенно в течение нескольких недель, провоцируя кашель и затруднение дыхания, которое со временем значительно ухудшается. Симптомы включают потерю веса, ночную потливость, легкую лихорадку и общее недомогание. Большинство людей выздоравливают без лечения. Однако затрудненное дыхание может постепенно усугубиться, а у некоторых больных может откашливаться кровь, иногда в большом количестве. Легочная ткань разрушается, и на ее месте формируется рубцовая. Поражение легких или бактериальная инвазия легких может в конечном итоге привести к смерти.

Диагностика гистоплазмоза Посев и исследование образцов ткани или жидкости;

иногда анализы крови и мочи;

рентгенологическое исследование органов грудной клетки; Для диагностики гистоплазмоза врачи берут образцы мокроты, мочи или крови. Врачи могут использовать гибкую смотровую трубку (бронхоскоп) для взятия проб из легких. Или же они могут сделать биопсию для взятия проб из печени, костного мозга или лимфатических узлов. Такие образцы отправляют в лабораторию для посева и исследования. Моча и кровь могут быть проанализированы на наличие белков (антигенов), выделяемых грибком. Можно выполнить анализ для определения генетического материала грибка (ДНК). Врачи также делают рентген органов грудной клетки для подтверждения инфицирования легких. Для диагностики (и лечения) некоторых редких форм инфекции требуется помощь специалистов по инфекционным заболеваниям.

Лечение гистоплазмоза Противогрибковые препараты При остром легочном гистоплазмозе здоровые в остальных отношениях люди редко нуждаются в лекарственных препаратах. Однако, если улучшение не наступает через месяц, часто назначается итраконазол для приема внутрь. Если развивается тяжелая пневмония, больным назначают амфотерицин В внутривенно с последующим приемом итраконазола. При прогрессирующим диссеминированном гистоплазмозе требуется лечение. При тяжелой форме инфекции амфотерицин В вводится внутривенно, а затем итраконазол принимают внутрь. Если у больных СПИДом развивается гистоплазмоз, то, вероятно, им необходимо будет принимать противогрибковый препарат, обычно итраконазол, до конца жизни. Однако они, возможно, смогут прекратить лечение противогрибковым препаратом спустя 1 год, если количество клеток CD4 (количество одного из типов лейкоцитов, которое снижается при неконтролируемом СПИДе) увеличится до 150 или более клеток в микролитре крови. При хроническом полостном гистоплазмозе итраконазол или амфотерицин B (в случае более серьезных инфекций) могут уничтожить грибок. Однако лечение не может вызвать обратное развитие деструктивных изменений, причиненных инфекцией. Поэтому большинство людей продолжают испытывать затруднения дыхания, напоминающие те, которые возникают из-за хронической обструктивной болезни легких. Поэтому терапию следует начинать как можно быстрее, чтобы ограничить повреждение легких.