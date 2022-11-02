Беджель, фрамбезия и пинта — это инфекции, вызванные Treponema, спиральными бактериями под названием спирохеты.

Эти инфекции распространяются при тесном контакте с кожей инфицированного человека, зачастую среди детей, живущих в плохих гигиенических условиях.

При беджеле возникают язвы в полости рта и очаги распада в костях.

Фрамбезия вызывает кожные язвы и обезображивающие выросты на ногах, вокруг носа и рта.

Пинта проявляется в виде зудящих, утолщенных, обесцвеченных очагов на коже.

Врач ставит диагноз таких инфекций при наличии типичных симптомов и пребывания в областях распространения данных инфекций.

Одна доза антибиотика азитромицина убивает бактерии.

(См. также Общие сведения о бактериях).

Заболевания, вызванные Treponema, такие как беджель, фрамбезия и пинта, называются трепонематозы. Сифилис — это один из трепонематозов, вызванных родственными им бактериями, называемыми Treponema pallidum. Тем не менее, сифилис, беджель, фрамбезия и пинта распространяются по-разному. Сифилис передается только при половых контактах, тогда как беджель, фрамбезия и пинта передаются при любой форме тесного контакта (не обязательно полового) с кожей зараженного человека — в основном, между детьми, проживающими в условиях, характеризующихся низким уровнем гигиены. Беджель также может передаваться через контакт рот-в-рот или при еде из общей посуды. Также, в отличие от сифилиса, беджель, фрамбезия и пинта не распространяются через контакт с зараженной кровью или от матери к плоду во время беременности.

Беджель наблюдается в районах с жарким засушливым климатом в восточном средиземноморском регионе и в регионе Сахары Западной Африки.

Фрамбезия встречается в жарких, влажных странах, которые находятся около экватора в Африке, Латинской Америке, Азии и на Тихоокеанских островах.

Пинта распространена среди жителей Мексики, Центральной и Южной Америки. Пинта не отличается высокой контагиозностью.

Беджель, фрамбезия и пинта редко встречаются в Соединенных Штатах, кроме как среди эмигрантов из регионов мира, где такие заболевания распространены.

Симптомы беджеля, фрамбезии и пинты Также как и сифилис, фрамбезия и пинта начинаются с кожных симптомов. Беджель проявляется язвами в ротовой полости. Симптомы могут затухать, но после некоторого периода отсутствия возникают новые симптомы. Беджель Беджель обычно начинается в детстве. Беджель поражает слизистую оболочку рта, потом кожу и кости. Первичную язву во рту можно не заметить. Во рту начинают образовываться влажные пятна. Они разрешаются спустя месяцы или даже годы. В этот период симптомы отсутствуют вообще или проявляются слабо. Затем язвы могут появляться на туловище и конечностях. В трубчатых костях, особенно на ногах, начинают образовываться шишки, которые также присутствуют в тканях вокруг рта, носа и неба. Эти шишки разрушают ткань, приводят к деформации костей и обезображиванию лица. Фрамбезия Фрамбезия также поражает кожу и кости. Спустя несколько недель после контакта с трепонемой фрамбезия начинает проявляться в виде слегка выпуклой язвы на участке инфицирования, чаще всего на ноге. Язва заживает, но позже вместо нее образуются мягкие узелки (гранулемы) на лице, руках, ногах и ягодицах, которые затем лопаются. Гранулемы заживают медленно и могут возвращаться. Кожа на ладонях рук и на подошвах ног может утолщаться и лопаться, образуя болезненные раны. Язвы на ступнях затрудняют ходьбу и заставляют людей ходить на боках ступней, вызывая походку, как у краба. Далее разрушение может коснуться большеберцовой кости. Также наблюдается много других деструктивных, обезображивающих разрастаний, особенно вокруг носа, рта и на небе. Примеры фрамбезии Фрамбезия Фрамбезия начинается в виде слегка выступающей язвы в месте заражения. Эта язва может иметь вид желтоватого бугорка (иллюстрация вверху). На поверхности язвы может образовываться корочка (иллюстрация внизу). ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение вверху любезно предоставлено д-ром Питером Перином (Peter Perine) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний. Изображение внизу любезно предоставлено К. МакЛенноном (K McLennon), Медицинская школа университета Тулана, через библиотеку изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний. Фрамбезия: мягкие узелки После того, как первичные язвы заживут, могут образоваться мягкие узелки (гранулемы) на лице, ногах (иллюстрация вверху) или ягодицах. Кожа на подошвах ног может утолщаться (иллюстрация внизу) и лопаться, образуя болезненные раны, затрудняющие хождение. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение вверху любезно предоставлено д-ром Питером Перином (Peter Perine) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний. Изображение внизу любезно предоставлено д-ром Сюзан Линдсли (Susan Lindsley) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний. Фрамбезия: обезображивающие выросты Если фрамбезию не лечить, могут развиться разрушающие, обезображивающие выросты, особенно вокруг носа, рта и неба. Изображение любезно предоставлено д-ром Питером Перином (Peter Perine) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний. Фрамбезия Фрамбезия начинается в виде слегка выступающей язвы в месте заражения. Эта язва может иметь вид желтоватого бугорка (иллюстрация вверху). На поверхности язвы может образовываться корочка (иллюстрация внизу). ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение вверху любезно предоставлено д-ром Питером Перином (Peter Perine) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний. Изображение внизу любезно предоставлено К. МакЛенноном (K McLennon), Медицинская школа университета Тулана, через библиотеку изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний. Фрамбезия: мягкие узелки После того, как первичные язвы заживут, могут образоваться мягкие узелки (гранулемы) на лице, ногах (иллюстрация вверху) или ягодицах. Кожа на подошвах ног может утолщаться (иллюстрация внизу) и лопаться, образуя болезненные раны, затрудняющие хождение. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение вверху любезно предоставлено д-ром Питером Перином (Peter Perine) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний. Изображение внизу любезно предоставлено д-ром Сюзан Линдсли (Susan Lindsley) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний. Фрамбезия: обезображивающие выросты Если фрамбезию не лечить, могут развиться разрушающие, обезображивающие выросты, особенно вокруг носа, рта и неба. Изображение любезно предоставлено д-ром Питером Перином (Peter Perine) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний. Пинта Пинта поражает только кожу. Инфекция начинается с плоских зудящих покрасневших пятен на кистях, стопах, ногах, руках, лице и шее. Со временем происходит расширение и утолщение этих участков. По прошествии нескольких месяцев по всему телу образуются утолщенные плоские пятна. Они, как правило, развиваются в местах близкого расположения костей к коже, например, на локтях. Позднее пятна обесцвечиваются или приобретают серо-голубой оттенок. Без лечения они обычно не исчезают.

Диагностика беджеля, фрамбезии и пинты Обследование врачом; Врач ставит диагноз беджеля, фрамбезии или пинты, когда характерные симптомы наблюдаются у людей, которые проживают в местах, где распространены такие инфекции, или посетили такие места. Иногда врачи исследуют образец кожи под микроскопом. Поскольку бактерии, вызывающие эти инфекции, и бактерии, вызывающие сифилис, похожи, иногда делают анализы крови на сифилис. У людей с одной из этих инфекций результат анализа на сифилис положительный.