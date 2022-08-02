Общие сведения о бактериях

Бактерии — это микроскопические одноклеточные организмы. Они являются одной из самых ранних известных форм жизни на Земле. Существуют тысячи разных видов бактерий. Они живут в любой среде по всему миру. Они живут в земле, морской воде и глубоко в земной коре. Некоторые бактерии могут обитать даже в радиоактивных отходах. Многие бактерии живут на теле и в организме людей и животных — на коже и в дыхательных путях, во рту, пищеварительном тракте, половых и мочевыводящих путях, — не причиняя вреда. Такие бактерии получили название резидентной флоры, или «бактерии-микробиоты». В нашей резидентной флоре имеется как минимум столько же бактерий, сколько клеток в организме. Многие представители резидентной флоры на самом деле приносят пользу человеку — например, помогая ему переваривать пищу или препятствуя росту других, более опасных бактерий.

Только несколько видов бактерий вызывают заболевания. Они называются патогенными. Иногда при определенных условиях резидентная бактериальная флора может действовать как возбудитель и вызывать заболевание. Бактерии могут вызывать заболевание, вырабатывая вредные вещества (токсины), проникая в ткани или комбинируя оба эти способа. Некоторые бактерии могут вызывать воспаление, которое иногда поражает сердце, легкие, нервную систему, почки или желудочно-кишечный тракт. Некоторые бактерии (такие как Helicobacter pylori) повышают риск развития рака.

Некоторые бактерии могут быть использованы в качестве биологического оружия. Эти бактерии включают те, которые вызывают сибирскую язву, ботулизм, чуму и туляремию.

Классификация бактерий Существует несколько классификаций бактерий: Научное название: Бактерии, как и другие живые организмы, классифицируются по родам (на основании одной или нескольких похожих характеристик), а в рамках рода — по видам. Их научное название состоит из рода и вида, например, Clostridium botulinum . В рамках вида существует много типов, которые называются штаммами. Штаммы отличаются генетическим строением и химическими составляющими. Иногда некоторые лекарственные препараты и вакцины действуют только против некоторых штаммов.

Окрашивание: Бактерии классифицируются по цвету, который они приобретают после взаимодействия с некоторыми химическими веществами (красителями). Окрашивание по методу Грама — чаще всего используемый процесс окрашивания. Некоторые бактерии приобретают синий цвет. Они называются грамположительными. Другие же окрашиваются в красный цвет. Они называются грамотрицательными. Грамположительные или грамотрицательные бактерии окрашиваются разным цветом, потому что стенки их клеток отличаются друг от друга. Кроме того, они вызывают разные виды инфекций и реагируют на разные виды антибиотиков. Помимо окрашивания по Граму существует много других видов окрашивания.

Формы: Все бактерии можно классифицировать по одной из трех базовых форм: сферы (кокки), палочки (бациллы) и спирали или винты (спирохеты).

Потребность в кислороде: Бактерии также классифицируются по их потребности в кислороде для выживания и размножения. Те, что нуждаются в кислороде, называются аэробами. Те, которым присутствие кислорода не нужно и мешает жить и размножаться, называются анаэробами. Некоторые бактерии, которые называют факультативными, могут выживать и размножаться как без кислорода, так и с ним.

Генетическая конституция: При помощи специальных обследований могут выявлять различия в генетической конституции (генотипе) бактерий. Как приспосабливаются бактерии Бактерии в организме