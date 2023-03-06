Пневмококковые инфекции вызываются грамположительными сфероидными (кокковыми) бактериями (см. иллюстрацию Как приспосабливаются бактерии) Streptococcus pneumoniae (пневмококками). Эти бактерии обычно вызывают пневмонию, менингит, синусит и инфекцию среднего уха.

Пневмококковые бактерии распространяются воздушным путем, когда зараженный человек кашляет или чихает.

Пневмококковые инфекции обычно сопровождаются жаром и общим недомоганием. Другие симптомы зависят от инфицированных органов.

Диагноз основывается на симптомах или идентификации бактерий в образцах инфицированного материала.

Пенициллин или другие антибиотики часто эффективно справляются с такой инфекцией.

Обычно маленькие дети получают вакцинацию от таких инфекций. Но такая вакцинация также рекомендуется всем людям в возрасте 65 лет и старше, а также всем людям в группе высокого риска.

(См. также Общие сведения о бактериях).

Существует более 90 типов пневмококков. При этом серьезные инфекции вызывают лишь несколько из них.

Пневмококки обитают в верхних дыхательных путях здоровых людей — их естественных хозяев — особенно во время зимы и ранней весны. Бактерии передаются при:

Вдыхании зараженных капелек, распространяющихся при чихании или кашле

Тесном контакте с инфицированным человеком

Распространение инфекции становится более вероятным в местах скопления людей, например, среди людей, проживающих или работающих в домах престарелых или учреждениях для долгосрочного ухода, больничных палатах, тюрьмах, военных базах, университетах или школах, приютах для бездомных или центрах по дневному уходу.

Лечение пневмококковых инфекций Антибиотики; Пенициллин (или родственные антибиотики — ампициллин и амоксициллин) применяется для лечения большинства пневмококковых инфекций. Обычно он принимается внутрь, но при тяжелой инфекции назначается внутривенное введение препарата. Все больше стали распространяться пневмококки, устойчивые к пенициллину. Поэтому часто применяются такие антибиотики, как цефтриаксон, цефотаксим, фторхинолоны (например, левофлоксацин), ванкомицин, лефамулин или омадациклин. Ванкомицин не всегда эффективен при менингите, вызванном пневмококками. Поэтому больным менингитом обычно назначают цефтриаксон или цефотаксим, рифампин, или оба препарата, а также ванкомицин.

Профилактика пневмококковых инфекций Пневмококковые инфекции можно предотвратить с помощью вакцин и у некоторых людей с помощью антибиотиков. Вакцины Дополнительная информация приведена в разделах Пневмококковая вакцина и графиках вакцинации детей и взрослых Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). График вакцинации сильно зависит от возраста человека и состояния его здоровья. Все дети в возрасте от 2 месяцев до 6 лет должны пройти вакцинацию против пневмококка в рамках плановой вакцинации детей. Вакцинация против пневмококка также рекомендуется взрослым в возрасте 65 лет и старше, а также взрослым в возрасте от 19 до 64 лет, страдающим определенными заболеваниями, сопряженными с высоким риском. Антибиотики; Если у ребенка младше 5 лет отсутствует селезенка или нарушена ее функция, то, помимо вакцины, ему могут быть назначены антибиотики (например, пенициллин). В подобных случаях применение антибиотиков может продолжаться в течение всего детства и даже во взрослом возрасте.