Пневмококковые инфекции вызываются грамположительными сфероидными (кокковыми) бактериями (см. иллюстрацию Как приспосабливаются бактерии) Streptococcus pneumoniae (пневмококками). Эти бактерии обычно вызывают пневмонию, менингит, синусит и инфекцию среднего уха.
Пневмококковые бактерии распространяются воздушным путем, когда зараженный человек кашляет или чихает.
Пневмококковые инфекции обычно сопровождаются жаром и общим недомоганием. Другие симптомы зависят от инфицированных органов.
Диагноз основывается на симптомах или идентификации бактерий в образцах инфицированного материала.
Пенициллин или другие антибиотики часто эффективно справляются с такой инфекцией.
Обычно маленькие дети получают вакцинацию от таких инфекций. Но такая вакцинация также рекомендуется всем людям в возрасте 65 лет и старше, а также всем людям в группе высокого риска.
(См. также Общие сведения о бактериях).
Существует более 90 типов пневмококков. При этом серьезные инфекции вызывают лишь несколько из них.
Пневмококки обитают в верхних дыхательных путях здоровых людей — их естественных хозяев — особенно во время зимы и ранней весны. Бактерии передаются при:
Вдыхании зараженных капелек, распространяющихся при чихании или кашле
Тесном контакте с инфицированным человеком
Распространение инфекции становится более вероятным в местах скопления людей, например, среди людей, проживающих или работающих в домах престарелых или учреждениях для долгосрочного ухода, больничных палатах, тюрьмах, военных базах, университетах или школах, приютах для бездомных или центрах по дневному уходу.
Факторы риска
При некоторых условиях степень риска развития и тяжести пневмококковых инфекций повышается:
Хронические заболевания (например, заболевания сердца и легких, сахарный диабет и болезнь печени)
Заболевания, которые ослабляют иммунную систему, например, инфекция ВИЧ
Лекарственные препараты, подавляющие иммунную систему, такие как кортикостероиды и препараты для химиотерапии
Проживание в учреждении длительного пребывания
Принадлежность к австралийским аборигенам, уроженцам Аляски и некоторым группам американских индейцев
Грипп и хронический бронхит может повредить слизистую оболочку дыхательных путей, облегчая пневмококковым бактериям возможность вызвать инфекцию.
Кроме того, у лиц старшего возраста, даже при хорошем состоянии здоровья, при возникновении пневмококковой инфекции наблюдаются более тяжелые симптомы и осложнения.
Симптомы и диагностика пневмококковых инфекций
Симптомы пневмококковой инфекции зависят от того, какой именно орган инфицирован.
Большинство пневмококковых инфекций локализуются в:
легких (пневмония);
среднем ухе (средний отит, которым часто болеют дети);
околоносовых пазухах (синусит).
Бактерии могут проникать в кровь и распространяться по кровотоку (это явление называется бактериемией). Также существует вероятность возникновения инфекции в тканях, покрывающих головной и спинной мозг (менингит), или реже, в сердечных клапанах (эндокардит), костях, суставах или брюшной полости.
Пневмония, вызванная пневмококком
Зачастую симптомы пневмококковой пневмонии развиваются внезапно. Больной ощущает жар, озноб, общее недомогание, одышку и кашель. При кашле отхаркивается мокрота цвета ржавчины.
Часто наблюдаются острые колющие боли в груди с одной стороны. Глубокое дыхание и кашель усиливают боль. Приблизительно у 40 % больных жидкость скапливается в промежутках между слоями тканей, покрывающих легкие (так называемый плевральный выпот). Плевральный выпот может вызывать боль в груди и затруднять дыхание.
Для диагностики пневмонии необходимо выполнить рентген грудной клетки. Врач берет образец мокроты и изучает его под микроскопом. Образец мокроты, гноя или крови направляется в лабораторию на бактериологическое исследование (посев на флору). Пневмококковые бактерии легко идентифицируются. Также проводится анализ бактерий, чтобы подобрать эффективный антибиотик (процедура определения чувствительности).
Пневмококковый менингит
Больной с пневмококковым менингитом ощущает лихорадку, головную боль и общее недомогание. У него появляется скованность мышц шеи, что затрудняет наклон головы до касания подбородком груди и вызывает боль при этом движении, хотя на ранних стадиях заболевания этот симптом не всегда выражен.
В отличие от более старших детей и взрослых у большинства детей младшего возраста с менингитом ригидность мышц шеи не наблюдается. У них может наблюдаться отсутствие аппетита, раздражительность и вялость.
Пневмококковый менингит может привести к таким осложнениям, как:
потеря слуха (до 50 % людей);
судорожные припадки.
отставание в обучении;
умственная дисфункция.
Для подтверждения диагноза пневмококкового менингита необходимо выполнить спинномозговую (люмбальную) пункцию, чтобы получить образец жидкости, омывающей головной и спинной мозг (спинномозговая жидкость). Образец проверяется на предмет инфекции, например, наличие лейкоцитов и бактерий.
Пневмококковый средний отит
Пневмококковый средний отит вызывает боль в ухе, а также приводит к покраснению и выпячиванию барабанной перепонки или скоплению гноя за нею. Эти инфекции могут вызвать:
легкую потерю слуха;
нарушения равновесия;
инфицирование черепных костей около уха (мастоидит);
воспаление внутреннего уха (лабиринтит).
Пневмококки являются причиной 30–40 % случаев среднего отита у детей. Пневмококковый отит среднего уха обычно рецидивирует.
Диагноз пневмококкового отита среднего уха обычно ставится на основании симптомов и результатов физикального обследования. Обычно посев и другие диагностические анализы не проводятся.
Пневмококковый синусит
Пневмококковый синусит чаще всего поражает пазухи, расположенные в скулах (верхнечелюстные пазухи), и пазухи, расположенные по обе стороны полости носа (решетчатые пазухи). Инфекция вызывает боль в пазухах и выделение гноя из носа. Инфекция может стать хронической. Инфекция может распространяться внутри черепа и вызывать такие осложнения, как:
Тромб в некоторых крупных венах головного мозга (например, тромбоз кавернозного синуса)
Абсцессы головного мозга, эпидуральные или субдуральные абсцессы (карманы гноя)
Врач ставит диагноз синусита на основе типичных симптомов заболевания. Компьютерная томография (КТ) проводится в случаях, когда у пациентов наблюдаются симптомы осложнений, а также у пациентов с хроническим синуситом.
Пневмококковая бактериемия
Пневмококковая бактериемия — это присутствие бактерий в кровотоке. Она может быть первичной инфекцией или может возникать на фоне любых других пневмококковых инфекций. При появлении бактериемии она может привести к другим инфекциям, например, в суставах (инфекционный артрит), слизистой оболочке сердца (эндокардит) или тканях, покрывающих спинной и головной мозг (менингит).
При подозрении на бактериемию врачи обычно берут образец крови, чтобы попытаться вырастить бактерии (посев культуры) в лаборатории и идентифицировать их.
Несмотря на антибиотикотерапию, пневмококковая бактериемия часто приводит к смерти, особенно у пожилых людей, людей с заболеваниями, ослабляющими иммунную систему, или у людей, у которых отсутствует селезенка.
Лечение пневмококковых инфекций
Антибиотики;
Пенициллин (или родственные антибиотики — ампициллин и амоксициллин) применяется для лечения большинства пневмококковых инфекций. Обычно он принимается внутрь, но при тяжелой инфекции назначается внутривенное введение препарата.
Все больше стали распространяться пневмококки, устойчивые к пенициллину. Поэтому часто применяются такие антибиотики, как цефтриаксон, цефотаксим, фторхинолоны (например, левофлоксацин), ванкомицин, лефамулин или омадациклин.
Ванкомицин не всегда эффективен при менингите, вызванном пневмококками. Поэтому больным менингитом обычно назначают цефтриаксон или цефотаксим, рифампин, или оба препарата, а также ванкомицин.
Профилактика пневмококковых инфекций
Пневмококковые инфекции можно предотвратить с помощью вакцин и у некоторых людей с помощью антибиотиков.
Вакцины
Дополнительная информация приведена в разделах Пневмококковая вакцина и графиках вакцинации детей и взрослых Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
График вакцинации сильно зависит от возраста человека и состояния его здоровья. Все дети в возрасте от 2 месяцев до 6 лет должны пройти вакцинацию против пневмококка в рамках плановой вакцинации детей. Вакцинация против пневмококка также рекомендуется взрослым в возрасте 65 лет и старше, а также взрослым в возрасте от 19 до 64 лет, страдающим определенными заболеваниями, сопряженными с высоким риском.
Антибиотики;
Если у ребенка младше 5 лет отсутствует селезенка или нарушена ее функция, то, помимо вакцины, ему могут быть назначены антибиотики (например, пенициллин). В подобных случаях применение антибиотиков может продолжаться в течение всего детства и даже во взрослом возрасте.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC): рекомендуемый график вакцинации для детей
Центры по контролю и профилактике заболеваний: рекомендуемый график вакцинации для взрослых
Центры по контролю и профилактике заболеваний: заболевание, вызванное пневмококком: информация о том, как инфекция распространяется, о симптомах, которые она вызывает, и о том, как ее предотвратить