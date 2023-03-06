Дифтерия — это контагиозная, иногда смертельная инфекция верхних дыхательных путей, вызванная дифтерийной палочкой, грамположительной палочковидной бактерией (см. иллюстрацию Как приспосабливаются бактерии) Corynebacterium diphtheriae. Некоторые типы дифтерийной палочки выделяют мощный токсин, который может привести к повреждению сердца, почек и нервной системы.

Дифтерия вызывается бактериальной инфекцией, которая в настоящее время в странах с широким охватом населения иммунизацией встречается редко.

Типичные симптомы включают боль в горле, общее ощущение недомогания и повышенную температуру, иногда с увеличением лимфатических узлов, а также образованием в горле жесткой серой дифтерийной пленки.

Диагноз ставится на основе симптомов, особенно боли в горле и дифтерийной пленки, а также результатов посева.

Для устранения инфекции пациентов госпитализируют и назначают антибиотики.

Эту инфекцию может помочь предотвратить вакцинация.

(См. также Общие сведения о бактериях).

Много лет назад дифтерия была одной из ведущих причин смерти среди детей. Сегодня дифтерия в странах с высоким уровнем жизни встречается редко, главным образом вследствие широко распространенной вакцинации детей. Каждый год в США возникает менее пяти случаев дифтерии, но бактерии дифтерии в мире все еще существуют и могут привести к вспышкам, если вакцинация будет недостаточной.

Дифтерия распространена во многих странах Азии, южной части Тихого океана, на Ближнем Востоке, в Восточной Европе, Венесуэле, Гаити и Доминиканской Республике. Вспышки в Индонезии, Таиланде, Вьетнаме, Лаосе, ЮАР, Судане и Пакистане происходили с 2011 года (информация о дифтерии доступна на веб-сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC)).

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Бактерии, которые вызывают дифтерию, обычно распространяются воздушно-капельным путем. Обычно бактерии размножаются на поверхности или вблизи поверхности слизистых оболочек полости рта или горла, где они вызывают воспаление. Эта форма дифтерии называется респираторной дифтерией.

Некоторые типы дифтерийной палочки выделяют мощный токсин, который может привести к повреждению сердца, почек и нервной системы.

Более легкая форма дифтерии поражает только кожу и возникает в основном у взрослых. Эта форма чаще встречается у людей, которые не соблюдают правил гигиены (например, бездомных). Она распространяется через контакт с инфицированными язвами кожи.

Симптомы дифтерии Болезнь обычно развивается в течение нескольких дней (в среднем 5) после заражения. Далее в течение нескольких дней развиваются такие симптомы дифтерии, как боль в горле, болезненность при глотании, охриплость голоса, нарушение общего состояния (общее недомогание), незначительное повышение температуры тела (около 38–38,9 °C) и учащенное сердцебиение. У детей также может быть тошнота, рвота, озноб и головная боль. Лимфатические узлы в области шеи могут увеличиваться (этот симптом называется бычьей шеей). Воспаление может привести к отеку горла, сужению дыхательных путей и крайне затрудненному дыханию. Дифтеритическая пленка формируется вблизи миндалин или других частей горла. Эта пленка представляет собой жесткий слой серого материала, состоящий из бактерий, покрывающих поверхность, в данном случае глотки. Он состоит из мертвых белых клеток крови, бактерий и других веществ. Дифтеритическая пленка сужает дыхательные пути. Может развиться паралич нёба. При вдыхании дифтеритическая пленка может сделать дыхание шумным и судорожным. Кроме того, дифтеритическая пленка может распространяться на дыхательное горло, дыхательные пути или внезапно отсоединяться и полностью блокировать дыхательные пути. В результате человек лишается способности дышать. Токсин, который вырабатывается некоторыми видами возбудителями дифтерии, иногда поражает определенные нервы, особенно идущие к лицевым мышцам, мышцам горла, рук и ног, вызывая такие симптомы, как затрудненное глотание или движение глазами, руками или ногами. Может произойти паралич диафрагмы (самой важной мышцы, используемой для вдыхания), иногда вызывая дыхательную недостаточность. Разрешение этих симптомов занимает несколько недель. Токсин, воздействующий на нервы, может привести к учащенному сердцебиению, нарушению сердечного ритма и снижению артериального давления. Бактериальный токсин может также вызвать воспаление сердечной мышцы (миокардит), что иногда приводит к нарушениям сердечного ритма, сердечной недостаточности и смерти. Тяжелая инфекция также может повреждать почки. Если дифтерия поражает только кожные покровы, она вызывает появление ссадин и язв самого различного вида. Эти язвы появляются на руках и ногах и похожи на другие кожные заболевания, такие как экзема, псориаз и импетиго. У некоторых людей такие открытые язвы долго не заживают. Язвы могут сопровождаться болезненностью, покраснением и могут мокнуть. Иллюстрации дифтерии Дифтеритическая пленка, образовавшаяся в результате дифтерии На этом рисунке показана дифтеритическая пленка (слой материала, состоящий из погибших лейкоцитов, бактерий и других веществ). Такая пленка образуется вблизи миндалин или других частей горла. Дифтеритическая пленка сужает дыхательные пути и затрудняет дыхание. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение любезно предоставлено Центрами по контролю и профилактике заболеваний. Отек шеи, вызванный дифтерией На этом рисунке показаны увеличенные лимфатические узлы в области шеи (так называемая «бычья шея») у мальчика с дифтерией. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение любезно предоставлено библиотекой изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний (Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention). Дифтерия, поражающая кожу Дифтерия кожи может выглядеть в виде покрасневшего эрозированного участка, как на шее у этого пациента. Изображение любезно предоставлено библиотекой изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний (Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention). Открытая язва, возникшая в результате дифтерии кожи Проявлением дифтерии кожи может быть открытая язва, как на ноге у этого пациента. Изображение любезно предоставлено библиотекой изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний (Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention). Дифтеритическая пленка, образовавшаяся в результате дифтерии На этом рисунке показана дифтеритическая пленка (слой материала, состоящий из погибших лейкоцитов, бактерий и других веществ). Такая пленка образуется вблизи миндалин или других частей горла. Дифтеритическая пленка сужает дыхательные пути и затрудняет дыхание. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение любезно предоставлено Центрами по контролю и профилактике заболеваний. Отек шеи, вызванный дифтерией На этом рисунке показаны увеличенные лимфатические узлы в области шеи (так называемая «бычья шея») у мальчика с дифтерией. ... Прочитайте дополнительные сведения Изображение любезно предоставлено библиотекой изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний (Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention). Дифтерия, поражающая кожу Дифтерия кожи может выглядеть в виде покрасневшего эрозированного участка, как на шее у этого пациента. Изображение любезно предоставлено библиотекой изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний (Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention). Открытая язва, возникшая в результате дифтерии кожи Проявлением дифтерии кожи может быть открытая язва, как на ноге у этого пациента. Изображение любезно предоставлено библиотекой изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний (Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention). В общей сложности умирает около 3 % людей, заболевших дифтерией. Риск летального исхода повышается, если: человек долго не обращается к врачу;

дифтерия поражает сердце или почки;

дифтерия развивается у детей младше 15 лет или у людей старше 40 лет.

Диагностика дифтерии Бактериологическое исследование образца инфицированного материала

При подозрении на поражение сердца — электрокардиограмма Врач подозревает дифтерию у пациента с болью в горле и дифтеритической пленкой, особенно если парализованы мышцы неба, и если человек не был вакцинирован. Диагноз подтверждается при лабораторном бактериологическом исследовании образца материала, взятого из горла пациента (посев на флору). При подозрении на поражение сердца выполняется электрокардиограмма (ЭКГ). Подозрение на кожную форму дифтерии возникают в том случае, если язвы у пациента развиваются во время вспышки дифтерии дыхательных путей. Для подтверждения диагноза образец отделяемого из язвы направляется в лабораторию на бактериологическое исследование.

Лечение дифтерии Дифтерийный антитоксин;

Антибиотики Человека с симптомами респираторной дифтерии обычно госпитализируют в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОИТ) и назначают антитела (антитоксины) посредством инъекции для нейтрализации токсина дифтерии. Чтобы убить бактерии дифтерии, врачи также назначают антибиотики, например, пенициллин или эритромицин. Антибиотики дают на протяжении 14 дней. Человек должен находиться в изоляции (для предотвращения контакта других людей с инфицированными выделениями) до тех пор, пока два посева, которые берут после прекращения приема антибиотиков, не подтвердят, что бактерии были уничтожены. При кожной дифтерии врач тщательно обрабатывает язвы при помощи воды с мылом и назначает антибиотики на 10 дней. Пациенты, выздоровевшие от дифтерии, должны пройти вакцинацию, поскольку инфекция не гарантирует выработку иммунитета. Эта инфекция может развиться у людей более одного раза. Больные с инфекцией тяжелой степени выздоравливают медленно. Им рекомендуется не торопиться с возвращением к активной деятельности. При поражении сердца даже обычная физическая нагрузка может причинить вред.

Профилактика дифтерии Вакцинация Дополнительная информация также приведена в разделах Вакцина против коклюша, дифтерии и столбняка и графиках вакцинации детей и взрослых Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Вакцина против дифтерии защищает только от воздействия дифтерийного токсина, она не предотвращает заражения дифтерией. Вакцина вводится в комбинации с другими вакцинами. Какая вакцина вводится, зависит от возраста пациента: Дети в возрасте младше 7 лет: Комбинированная вакцина DTaP (против дифтерии, столбняка и коклюша) является частью плановой вакцинации в детском возрасте.

Подростки и взрослые: Комбинированная вакцина Tdap (столбняк, дифтерия, коклюш) вводится в виде ревакцинации в возрасте 11 или 12 лет, а также людям в возрасте 13 лет и старше, которые никогда не получали вакцину Tdap или не уверены в ее получении. Каждые 10 лет после этого проводится ревакцинация Td. После контакта с возбудителем дифтерии Контактных лиц больного дифтерией проверяют на наличие инфекции и назначают им антибиотики на протяжении 7 дней. Образцы из горла и носа направляют в лабораторию для бактериологического исследования. В случае выявления в образцах возбудителей дифтерии срок антибиотикотерапии продлевается еще на 10 дней (всего 17 дней). Этот режим лечения используется независимо от того, были ли вакцинированы люди, поскольку вакцинированные люди по-прежнему могут заражаться дифтерией.