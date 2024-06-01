Туляремия — это инфекция, которую вызывает грамотрицательная бактерияFrancisella tularensis, попадающая в организм человека при прямом контакте с инфицированными дикими животными, чаще всего кроликами, либо при укусе инфицированного клеща, оленьей мухи или блохи.
К заражению может привести разделка туш животных, укусы клещей, вдыхание зараженных частиц, употребление загрязненных продуктов питания или напитков.
К симптомам относится жар, язвы и увеличение лимфатических узлов.
Посев образцов ткани или крови помогает врачам поставить диагноз.
Инъекции антибиотиков эффективны почти во всех случаях.
Предотвращение укусов клещей, осторожная разделка туш и дезинфекция воды может снизить риск туляремии.
(См. также Общие сведения о бактериях).
Передача
Francisella tularensisв норме присутствует у животных, особенно грызунов, кроликов и зайцев. Переносчиками бактерий могут быть дикие и домашние животные.
Человек заражается инфекцией посредством:
контакта с инфицированными животными (охотники при освежевании кроликов или мясники, фермеры, работники кожевенной промышленности или работники лаборатории, которые работают с животными или продуктами животного происхождения);
укусов инфицированного клеща, оленьей мухи, слепня, блохи или других насекомых, обычно в летний период (особенно касается детей);
употребления инфицированной пищи (например, недоваренного кроличьего мяса) или воды;
вдыхания зараженных частиц в воздухе (при кошении травы и столкновении с трупом инфицированного животного или работе с бактериями в лаборатории).
Francisella tularensis является потенциальным биологическим оружием. Она распространяется воздушно-капельным путем. Размер частиц, переносимых воздушным путем, определяет, где именно в воздушных путях осядет бактерия. Маленькие частицы оседают в альвеолярных мешочках легких и вызывают пневмонию. Большие частицы попадают в горло. Частицы могут также попадать в глаза.
Туляремия не передается от человека к человеку.
Распространение по кровотоку
Инфекция чаще распространяется через кровоток и инфицирует:
легкие (вызывая пневмонию);
Кость
оболочку вокруг сердца (вызывая перикардит);
оболочку, выстилающую брюшную полость (вызывая перитонит);
сердечные клапаны (вызывая эндокардит);
ткани, покрывающие головной и спинной мозг (вызывая менингит).
Иногда наблюдается скопление гноя в легких с формированием абсцесса.
Типы туляремии
Существует несколько типов туляремии.
Ульцерогландулярная туляремия
Самый распространенный тип.
Открытые болезненные раны (язвы) развиваются в месте проникновения бактерии в кожу: через порез на руках и пальцах или укус клеща (или другого насекомого), обычно в паховой и подмышечной области или на туловище.
Бактерии распространяются в ближайшие лимфатические узлы, вызывая воспаление и болезненность. В некоторых случаях кожа вокруг лимфатических узлов лопается с истечением гноя.
Гландулярная туляремия
Этот вид рака встречается редко.
Лимфатические узлы увеличиваются в размерах и становятся болезненными, но кожные язвы не возникают.
Окулогландулярная туляремия
Этот тип встречается нечасто, но и не редко.
Глаза начинают болеть, опухают, краснеют, гноятся. Близлежащие лимфатические узлы опухают и становятся болезненными.
Окулогландулярная туляремия возникает из-за прикосновения к глазам загрязненными пальцами или попадания в глаза инфицированной жидкости.
Орофарингеальная туляремия
Этот вид рака встречается редко.
Горло (глотка) воспаляется, шейные лимфатические узлы увеличиваются в размерах. У некоторых пациентов наблюдается боль в животе, тошнота, рвота и диарея.
Орофарингеальная туляремия обычно возникает при употреблении в пищу недоваренного зараженного мяса или выпивании зараженной воды.
Тифоидная туляремия
Этот тип встречается часто.
Возникает озноб, высокая температура, боль в животе. Язвы отсутствуют, лимфатические узлы не увеличиваются.
Тифоидная туляремия развивается в случае инфицирования кровотока. Иногда источник инфекции может быть неизвестен.
Легочная туляремия
Этот тип встречается нечасто.
Происходит заражение легких. У больного может наблюдаться сухой кашель, одышка, боль в груди. Может появиться сыпь.
Легочная туляремия возникает при вдыхании бактерии или ее распространением в кровотоке к легким. Этот тип возникает у 10–15 % пациентов с язвенно-железистой и у 50 % пациентов с тифоидной туляремией.
Септицемическая туляремия
Этот тип встречается редко и является наиболее серьезным.
В этом случае болезнь поражает весь организм за счет распространения бактерий в кровотоке, приводящего к нарушениям функции многих органов.
Снижается артериальное давление, легкие наполняются жидкостью, а в крови истощаются запасы факторов свертывания, что приводит к кровотечениям (синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания).
Симптомы туляремии
Различные типы туляремии затрагивают разные органы (например, глаза, горло или легкие), таким образом, вызывая различные симптомы. Инкубационный период длится от 2 до 4 дней после контакта с бактерией, но в некоторых случаях может продолжаться до 10 дней.
Изображение любезно предоставлено Центром по контролю заболеваний (CDC)/д-ром Брахманом (верхнее) и CDC/Университетом Эмори; д-ром Селлерсом (нижнее) через Библиотеку изображений общественного здравоохранения Центров по контролю и профилактике заболеваний.
Возле царапины или укуса, вызвавших инфекцию, могут возникать язвы. Лимфатические узлы возле инфицированного участка могут увеличиваться и становиться болезненными.
Кроме того, неожиданно может повыситься температура до 40 °C, отмечается появление головной боли, озноба, профузного пота и мышечных болей.
У больных может возникать общее недомогание и тошнота. Может отмечаться рвота и потеря веса. В любое время может возникнуть сыпь.
Диагностика туляремии
Бактериологическое исследование и анализы крови и/или других инфицированных жидкостей
У врача возникает подозрение на туляремию у пациентов, у которых внезапно возникает лихорадка, опухают лимфатические узлы и появляются характерные язвы после контакта с клещами, оленьими мухами или даже малейшего контакта с кроликами, зайцами или грызунами.
Врач берет на анализ образец инфицированного материала, например, кровь, жидкости из лимфатических узлов, гной из язв или мокроту. Они направляются в лабораторию для бактериологического исследования (посев на флору) и идентификации возбудителя, если таковой присутствует. Также выполняется анализ крови на антитела к бактериям.
Врачи могут использовать метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) для увеличения количества ДНК бактерии для их скорейшего распознавания.
Лечение туляремии
Антибиотики
Больных туляремией не требуется изолировать.
Обычно лечение туляремии включает внутримышечные инъекции стрептомицина или внутримышечные либо внутривенные инъекции гентамицина в течение 7–10 дней. Людям с симптомами менингита назначают один из этих антибиотиков в сочетании с хлорамфениколом, ципрофлоксацином или доксициклином.
В редких случаях большие абсцессы могут требовать хирургического дренирования.
Прикладывание теплого компресса к воспаленному глазу, ношение темных очков и применение рецептурных глазных капель может помочь справиться с симптомами.
Сильные головные боли обычно купируют болеутоляющими средствами.
Прогноз при туляремии
При надлежащем лечении выздоравливают практически все заболевшие.
Без лечения туляремия приводит к смерти примерно у 6 % людей с нелеченой ульцерогландулярной туляремией. Смерть может наступить у 50 % людей с нелеченной тифоидной, легочной или септической туляремией. Смерть обычно наступает из-за тяжелой инфекции, пневмонии, менингита или перитонита.
Рецидивы случаются редко, но все же случаются в случае ненадлежащего лечения.
Люди, болевшие туляремией, обладают иммунитетом против повторного заражения.
Профилактика туляремии
Если человек намерен посетить места распространения туляремии, ему необходимо выполнить все следующие действия:
Наносить на открытую кожу репеллент, содержащий 25–30 % диэтилтолуамид (ДЭТА).
Носить одежду, обработанную репеллентом, содержащим перметрин.
При ходьбе по лесистой местности не сходить с тропинок и дорожек.
Идти по центру тропинок, чтобы не задевать кусты и сорняки.
Носить длинные штаны и заправлять их в носки и ботинки.
Тщательно осматривать свою одежду, себя, членов семьи и домашних животных на предмет наличия клещей.
Дезинфицировать потенциально загрязненную воду.
Людям не следует пить, купаться, плавать или работать в неочищенной воде, которая может быть загрязнена.
Осмотр на предмет клещей помогает предотвратить инфекцию, потому что обычно клещу необходимо 4 или более часов для того, чтобы передать инфекцию. В случае обнаружения клеща его необходимо удалить немедленно (см. рисунок Предотвращение укусов клещей).
При контакте с кроликами, зайцами и грызунами человеку необходимо надевать защитную одежду (резиновые перчатки и защитные маски), чтобы защититься от бактерий. Дикая птица и дичь должны быть хорошо прожарены/проварены перед подачей.
В настоящее время доступных вакцин пока не существует, но одна вакцина сейчас изучается.
После контакта с возбудителем (например, аварии в лаборатории или террористического акта) назначается антибиотик, например, доксициклин или ципрофлоксацин для предотвращения развития инфекции.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC): туляремия: ресурс, предоставляющий информацию о туляремии, включая инфекционный контроль и другие ресурсы