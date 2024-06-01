Francisella tularensisв норме присутствует у животных, особенно грызунов, кроликов и зайцев. Переносчиками бактерий могут быть дикие и домашние животные.

Человек заражается инфекцией посредством:

контакта с инфицированными животными (охотники при освежевании кроликов или мясники, фермеры, работники кожевенной промышленности или работники лаборатории, которые работают с животными или продуктами животного происхождения);

укусов инфицированного клеща, оленьей мухи, слепня, блохи или других насекомых, обычно в летний период (особенно касается детей);

употребления инфицированной пищи (например, недоваренного кроличьего мяса) или воды;

вдыхания зараженных частиц в воздухе (при кошении травы и столкновении с трупом инфицированного животного или работе с бактериями в лаборатории).

Francisella tularensis является потенциальным биологическим оружием. Она распространяется воздушно-капельным путем. Размер частиц, переносимых воздушным путем, определяет, где именно в воздушных путях осядет бактерия. Маленькие частицы оседают в альвеолярных мешочках легких и вызывают пневмонию. Большие частицы попадают в горло. Частицы могут также попадать в глаза.

Туляремия не передается от человека к человеку.