Синегнойные инфекции

Любой из нескольких типов грамотрицательных бактерийPseudomonas, особенно Pseudomonas aeruginosa, может заражать различные части тела, особенно у людей, имеющих серьезные заболевания, или у госпитализированных.
Инфекции варьируют от внешней легкой формы (повреждает ухо и волосяные фолликулы) до тяжелой внутренней формы (распространяется в легкие, кровоток или сердечные клапаны).
Симптомы зависят от инфицированного участка тела.
Идентификация бактерий в образцах инфицированных тканей подтверждает диагноз.
При поверхностных инфекциях антибиотики применяются наружно, а при более тяжелых вариантах инфекции — внутривенно.
(См. также Общие сведения о бактериях).
Бактерии Pseudomonas, включая синегнойную палочку, распространены во всем мире в почве и воде. Эти бактерии предпочитают влажную среду, например, умывальники, туалеты, недостаточно хлорированные бассейны и ванные-джакузи, а также просроченные или инактивированные антисептические растворы. Иногда эти бактерии присутствуют в подмышечных впадинах и в области половых органов у здоровых людей.
Инфекции, вызываемые синегнойной палочкой, варьируют от незначительных внешних инфекций до тяжелых угрожающих жизни заболеваний. Инфекции встречаются чаще и проявляются в более тяжелой форме среди людей, которые:
ослаблены некоторыми тяжелыми заболеваниями;
больны диабетом или кистозным фиброзом;
госпитализированы;
страдают заболеванием, которое ослабляет иммунную систему, например, поздней стадией инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ);
принимают лекарственные препараты, подавляющие иммунную систему, например, препараты для предотвращения отторжения пересаженного органа или лечения онкологического заболевания.
Такие бактерии заражают кровь, кожу, кости, уши, глаза, мочевыводящие пути, сердечные клапаны и легкие, а также раны (например, ожоги, травмы или хирургические раны). Применение медицинских устройств, таких как катетеров, введенных в мочевой пузырь или вену, дыхательных трубок и аппаратов ИВЛ, повышает риск заражения синегнойной палочкой. В основном такие инфекции распространяются в больницах. В больницах бактерии часто обитают в раковинах умывальников, в антисептических растворах и в контейнерах для сбора мочи из катетеров, имплантированных в мочевой пузырь.
Симптомы псевдомонадных инфекций
Синегнойная палочка является возбудителем многих различных инфекций.
Наружный отит (ухо пловца) — это легкая внешняя инфекция, которая может возникать даже у здоровых людей. Вода, содержащая бактерии, попадает в ухо во время плавания. Наружный отит вызывает зуд, боль и иногда выделения из уха.
Злокачественный наружный отит — это более тяжелая наружная инфекция уха. Она наиболее часто распространена среди людей, больных диабетом. Ткани опухают и воспаляются, вызывая блокирование ушного канала частично или полностью. К симптомам относится жар, потеря слуха, воспаление тканей вокруг инфицированного уха, сильная ушная боль, дурно пахнущие выделения из уха и повреждение нервных окончаний.
Псевдомонадный фолликулит — это еще одна из легких внешних инфекций. Инфекция затрагивает корни волос (фолликулы) у людей, использующих плохо хлорированные ванны-джакузи. Длительное нахождение в воде размягчает фолликулы, предоставляя легкий доступ бактериям. При такой инфекции развивается зудящая сыпь в виде маленьких прыщей. В центре прыщей может выделяться капелька гноя.
Гангренозная эктима вызывает образование язвы на коже у людей с крайне низким уровнем лейкоцитов (нейтропения). Язва имеет пурпурно-черную центральную часть, окруженную красной каймой. Возникают такие язвы обычно на влажных участках — в подмышечных ямках и в области половых органов.
Глазные инфекции, вызванные такими бактериями, могут повредить роговицу, иногда необратимо. Вырабатываемые бактериями ферменты быстро разрушают глаз. Инфекции обычно возникают в результате травмы, но могут развиваться при заражении контактных линз или раствора для хранения линз.
К инфекциям мягких тканей относятся поражения мышц, сухожилий, связок, жировых тканей и кожи. Эти инфекции могут возникать в глубоких колотых ранах (например, если наступить на гвоздь). Кроме того, синегнойные бактерии могут инфицировать пролежни, ожоги и раны, возникшие из-за травм или в результате хирургического вмешательства. Когда такие бактерии растут на грязных повязках, повязки становятся зелеными и пахнут, как свежескошенная трава. Выделяющаяся из таких ран жидкость часто имеет сладковатый фруктовый запах.
Тяжелая больничная пневмония может развиваться у госпитализированных людей, особенно тех, которым необходима дыхательная трубка или аппарат ИВЛ. У людей с поздней стадией ВИЧ-инфекции пневмония или синуситы часто вызваны бактериями рода Pseudomonas. Факторы риска внебольничной пневмонии, вызванной синегнойной палочкой, включают хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), бронхоэктатическую болезнь, курение, расстройство, связанное с употреблением алкоголя, а также частое применение антибиотиков.
Инфекции мочевыводящих путей обычно развиваются при следующих обстоятельствах:
При выполнении каких-либо процедур на мочевыводящих путях
В случае обструкции мочевыводящих путей
При необходимости длительного нахождения катетера в мочевом пузыре
Инфекции кровотока (бактериемия) часто возникают из-за:
попадания бактерий в кровоток из инфицированных органов (например, из мочевыводящих путей);
внутривенного введения зараженных запрещенных наркотиков;
использования зараженной иглы или шприца для инъекции запрещенных наркотиков.
Катетер в кровеносном сосуде (называемый внутрисосудистым катетером) оставляют на месте.
Иногда источник бактерий может быть неизвестен, как например, у людей со сниженным количеством лейкоцитов после противоопухолевой химиотерапии. Гангренозная эктима часто развивается в подмышечных впадинах и в паху. Если не предпринять никакого лечения, инфекция кровотока может приводить к шоку и смерти.
Инфекции костей и суставов часто возникают в позвоночнике, лонной кости и/или суставах между ключицей и грудиной. Бактерии обычно попадают в кости и суставы из кровотока, в особенности это касается людей, употребляющих инъекционные запрещенные наркотики. Реже бактерии распространяются из прилежащих мягких тканей, инфицированных при ранении или хирургическом вмешательстве.
Инфекции сердечного клапана встречаются редко. Они наблюдаются у людей, которые употребляют запрещенные наркотики, а также у людей с искусственными сердечными клапанами. Бактерии часто распространяются в сердечные клапаны из кровотока.
Диагностика псевдомонадных инфекций
Бактериологическое исследование образцов крови, других биологических жидкостей или выделений из язв
Врач ставит диагноз инфекции синегнойной палочки, взяв образец крови, других биологических жидкостей или выделений из язв и отправив его в лабораторию для бактериологического исследования (посева) и выявления бактерий.
Также проводятся анализы для определения эффективности антибиотиков (определение чувствительности).
Лечение псевдомонадных инфекций
Антибиотики обычно наносятся непосредственно на пораженный участок (местно), принимаются внутрь (через рот) либо вводятся внутривенно, в зависимости от локализации инфекции
Эффективным средством лечения, а также профилактики наружного отита является орошение ушей раствором уксусной кислоты (уксусом) перед плаванием и после него. Также такую инфекцию можно лечить с помощью местных антибиотиков, например, полимиксина, назначаемого в виде ушных капель.
Псевдомонадный фолликулит обычно проходит без лечения, и назначение антибиотиков не требуется.
Глазные инфекции лечатся при помощи высококонцентрированных капель антибактериальных препаратов с частым закапыванием в начале лечения. В некоторых случаях антибиотик вводится непосредственно в глаз.
Инфекции мочевыводящих путей, вызывающие симптомы, зачастую можно лечить приемом внутрь левофлоксацина или ципрофлоксацина. Если эти инфекции не вызывают симптомов, их обычно не лечат антибиотиками.
Тяжелые инфекции, вызванные синегнойной палочкой, плохо поддаются лечению. Для лечения злокачественного наружного отита, внутренних инфекций (например, пневмонии или инфекции сердечного клапана), а также инфекций крови требуются лечение внутривенными антибиотиками в течение нескольких недель. Обычно эффективным оказывается один антибиотик, например, цефтазимид или ципрофлоксацин. Однако иногда требуется лечение несколькими антибиотиками, поскольку многие штаммы бактерий, особенно тех, инфицирование которыми происходит в медицинских учреждениях, устойчивы ко многим антибиотикам. Сначала врач выбирает тот антибиотик, который эффективен в его географическом регионе. После получения результатов анализов антибиотик может меняться на тот, который, вероятно, будет более эффективен против конкретной инфекции.
При инфекциях сердечного клапана часто требуется операция на открытом сердце по замене клапана, а также антибиотикотерапия (см. боковую панель Замена сердечного клапана).