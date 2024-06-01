Синегнойные инфекции

Синегнойная палочка является возбудителем многих различных инфекций.

Наружный отит (ухо пловца) — это легкая внешняя инфекция, которая может возникать даже у здоровых людей. Вода, содержащая бактерии, попадает в ухо во время плавания. Наружный отит вызывает зуд, боль и иногда выделения из уха.

Злокачественный наружный отит — это более тяжелая наружная инфекция уха. Она наиболее часто распространена среди людей, больных диабетом. Ткани опухают и воспаляются, вызывая блокирование ушного канала частично или полностью. К симптомам относится жар, потеря слуха, воспаление тканей вокруг инфицированного уха, сильная ушная боль, дурно пахнущие выделения из уха и повреждение нервных окончаний.

Псевдомонадный фолликулит — это еще одна из легких внешних инфекций. Инфекция затрагивает корни волос (фолликулы) у людей, использующих плохо хлорированные ванны-джакузи. Длительное нахождение в воде размягчает фолликулы, предоставляя легкий доступ бактериям. При такой инфекции развивается зудящая сыпь в виде маленьких прыщей. В центре прыщей может выделяться капелька гноя.

Гангренозная эктима вызывает образование язвы на коже у людей с крайне низким уровнем лейкоцитов (нейтропения). Язва имеет пурпурно-черную центральную часть, окруженную красной каймой. Возникают такие язвы обычно на влажных участках — в подмышечных ямках и в области половых органов.

Глазные инфекции, вызванные такими бактериями, могут повредить роговицу, иногда необратимо. Вырабатываемые бактериями ферменты быстро разрушают глаз. Инфекции обычно возникают в результате травмы, но могут развиваться при заражении контактных линз или раствора для хранения линз.

К инфекциям мягких тканей относятся поражения мышц, сухожилий, связок, жировых тканей и кожи. Эти инфекции могут возникать в глубоких колотых ранах (например, если наступить на гвоздь). Кроме того, синегнойные бактерии могут инфицировать пролежни, ожоги и раны, возникшие из-за травм или в результате хирургического вмешательства. Когда такие бактерии растут на грязных повязках, повязки становятся зелеными и пахнут, как свежескошенная трава. Выделяющаяся из таких ран жидкость часто имеет сладковатый фруктовый запах.

Тяжелая больничная пневмония может развиваться у госпитализированных людей, особенно тех, которым необходима дыхательная трубка или аппарат ИВЛ. У людей с поздней стадией ВИЧ-инфекции пневмония или синуситы часто вызваны бактериями рода Pseudomonas. Факторы риска внебольничной пневмонии, вызванной синегнойной палочкой, включают хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), бронхоэктатическую болезнь, курение, расстройство, связанное с употреблением алкоголя, а также частое применение антибиотиков.

Инфекции мочевыводящих путей обычно развиваются при следующих обстоятельствах:

При выполнении каких-либо процедур на мочевыводящих путях

В случае обструкции мочевыводящих путей

При необходимости длительного нахождения катетера в мочевом пузыре

Инфекции кровотока (бактериемия) часто возникают из-за:

попадания бактерий в кровоток из инфицированных органов (например, из мочевыводящих путей);

внутривенного введения зараженных запрещенных наркотиков;

использования зараженной иглы или шприца для инъекции запрещенных наркотиков.

Катетер в кровеносном сосуде (называемый внутрисосудистым катетером) оставляют на месте.

Иногда источник бактерий может быть неизвестен, как например, у людей со сниженным количеством лейкоцитов после противоопухолевой химиотерапии. Гангренозная эктима часто развивается в подмышечных впадинах и в паху. Если не предпринять никакого лечения, инфекция кровотока может приводить к шоку и смерти.

Инфекции костей и суставов часто возникают в позвоночнике, лонной кости и/или суставах между ключицей и грудиной. Бактерии обычно попадают в кости и суставы из кровотока, в особенности это касается людей, употребляющих инъекционные запрещенные наркотики. Реже бактерии распространяются из прилежащих мягких тканей, инфицированных при ранении или хирургическом вмешательстве.

Инфекции сердечного клапана встречаются редко. Они наблюдаются у людей, которые употребляют запрещенные наркотики, а также у людей с искусственными сердечными клапанами. Бактерии часто распространяются в сердечные клапаны из кровотока.