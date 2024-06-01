Инфекции, вызванные сальмонеллой

Грамотрицательные бактерииSalmonella обычно вызывают диарею и иногда более серьезную инфекцию, называемую брюшным тифом.

Инфекция попадает в организм человека при употреблении зараженной пищи, например, недоваренного мяса курицы или яиц.

Бактерии инфицируют пищеварительный тракт, но могут также проникать в кровоток и заражать другие части тела.

Наблюдаются такие симптомы, как тошнота и схваткообразные боли в животе, сопровождающиеся водянистой диареей, лихорадкой и рвотой.

Диагноз подтверждается идентификацией бактерий в образце, обычно в образце кала.

Восполняется утраченная жидкость.

Антибиотики обычно не помогают людям с воспалением желудка и кишечника, которое приводит к диарее (гастроэнтерит), но антибиотики помогают людям, которые подвержены риску или страдают бактериемией, некоторыми другими инфекциями или абсцессом.

(См. также Общие сведения о бактериях).

Существуют более 2500 различных типов бактерий вида Salmonella.

Бактерии рода Salmonella вызывают несколько типов инфекции. Чаще всего развивается гастроэнтерит, но иногда они могут провоцировать брюшной тиф — более тяжелую инфекцию.

Иногда сальмонелла живет только в организме человека. Другие виды сальмонелл обычно обитают в пищеварительном тракте многих диких и домашних животных, например, крупного рогатого скота, овец, свиней, птиц, рептилий (таких как змеи и ящерицы) и амфибий (таких как черепахи). Многие из таких видов бактерий являются возбудителями инфекции у людей.

Сальмонеллы выделяются с калом инфицированных животных и людей, приводя к заражению. В Соединенных Штатах Америки в 1970-х годах многие инфекции распространялись домашними черепахами, поэтому был принят закон, запрещающий продажу черепах с панцирем длиной менее 10,5 сантиметров. Закон привел к снижению частоты инфекций. Тем не менее, черепахи все еще продаются незаконно и все еще вызывают инфекции у людей. До 90 % домашних рептилий, таких как змеи и ящерицы, а также возможно амфибий (в зависимости от их вида), таких как водные лягушки, инфицированы бактериями Salmonella.

Человек обычно заражается, съедая недоваренное мясо птицы или яйца, но иногда недоваренную говядину и свинину, непастеризованные молочные продукты (например, сырое молоко) или зараженные морепродукты либо свежую зелень, овощи и фрукты. Сальмонелла может попадать в яичники кур и, таким образом, инфицировать яйца еще до их снесения. В других случаях пища заражается фекалиями животных (например, на скотобойне) или людьми, которые обрабатывают продукты, но при этом плохо моют руки после посещения туалета. Люди также могут заразиться при употреблении зараженной воды.

Другими зарегистрированными источниками инфекции являются краситель карминовый красный и зараженная марихуана.

Для того чтобы бактерии вызвали развитие инфекции, их количество должно быть достаточно высоким, потому что кислота в желудке убивает сальмонелл, за исключением лиц со сниженной кислотностью. Такое отклонение может иметь место:

у детей до 1 года;

пожилых людей;

у людей, принимающих антациды или лекарственные препараты, угнетающие выработку желудочной кислоты, включая блокаторы гистаминовых H2-рецепторов (H2) (например, фамотидин) или ингибиторы протонной помпы (например, омепразол).

у людей, которым хирургическим путем была удалена часть желудка.

Бактерии сальмонелла вызывают воспаление кишечника (гастроэнтерит), являясь таким образом частой причиной диареи.

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Распространение по кровотоку Иногда бактерии проникают в кровоток (вызывая бактериемию) и распространяются, вызывая развитие инфекции или накопление гноя (абсцессы) в отдаленных участках, например, в суставах, костях, мочевыводящих путях и легких. Бактерии могут накапливаться и вызывать инфекцию на поверхности искусственных суставов (эндопротезов) или сердечных клапанов, трансплантатах кровеносных сосудов или на опухолях. Инфекция может затрагивать выстилку артерий, в основном аорты (самой большой артерии в теле человека). Абсцессы и инфицированные участки иногда приводят к хронической бактериемии. Инфекция чаще распространяется через кровоток у следующих людей: у младенцев;

у пожилых людей, в особенности, проживающих в домах престарелых;

у лиц с заболеваниями, связанными с эритроцитами, как например, серповидно-клеточная анемия или малярия;

у лиц с заболеваниями, которые ослабляют иммунную систему, например, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) или онкологические заболевания;

у лиц, принимающих лекарственные препараты, которые подавляют иммунную систему, например, препараты для предотвращения отторжения пересаженного органа или лечения онкологических заболеваний.

Симптомы сальмонеллезных инфекций В случае инфицирования кишечника симптомы гастроэнтерита обычно начинают проявляться в течение 12–48 часов после попадания бактерий в пищеварительный тракт. Эти симптомы включают тошноту и схваткообразные боли в животе, за которыми вскоре появляются водянистая диарея, жар и рвота. Симптомы исчезают через 1–4 дня. В отдельных случаях симптомы имеют более тяжелый характер и сохраняются на протяжении более длительного периода времени. Даже спустя большое количество времени после инфекции у некоторых людей бактерии продолжают выделяться с калом. Такие люди называются носителями. Примерно 10–30 % взрослых заболевают реактивным артритом в течение нескольких недель или месяцев после прекращения диареи. Реактивный артрит вызывает боль и отек тазобедренных и коленных суставов, а также ахиллова сухожилия, которое соединяет пяточную кость с икроножной мышцей. В случае распространения инфекции и развития бактериемии возникают другие симптомы. Например, при заражении кости окружающая область становится чувствительной и болезненной. В случае инфицирования сердечного клапана человек может ощущать одышку. Если инфекция затрагивает аорту, то боль возникает в спине и животе. Люди обычно успешно выздоравливают. Исключение составляют люди, у которых было заболевание, особенно то, который ослабляет иммунную систему, до инфицирования сальмонеллой, или у которых имеется осложнение, вызванное инфекцией.

Диагностика сальмонеллезных инфекций Бактериологическое исследование кала, гноя, крови или образца тканей из прямой кишки Для диагностирования инфекции сальмонеллы врач берет образец кала, гноя, крови или мазок из прямой кишки. Образец направляется в лабораторию на бактериологическое исследование (посев на флору) и выявления бактерий. Диагноз подтверждается идентификацией бактерий в образцах. Также проводится анализ бактерий, чтобы подобрать эффективный антибиотик (процедура определения чувствительности). Иногда также проводятся анализы (например, у людей, страдающих гастроэнтеритом) для выявления генетического материала бактерий. Людям с факторами риска бактериемии могут быть проведены дополнительные анализы для выявления осложнений инфекции.

Лечение сальмонеллезных инфекций При гастроэнтерите — жидкости;

у людей, подверженных риску серьезной инфекции или страдающих бактериемией или другой инфекцией, антибиотики;

при абсцессах — дренирование хирургическим путем и антибиотики. Пациентов с гастроэнтеритом лечат жидкостями внутрь (через рот) или, в случае тяжелых симптомов, в вену (внутривенно). Антибиотики не ускоряют выздоровление людей с гастроэнтеритом и могут привести к более длительному выделению бактерий с калом. Поэтому в таких случаях лечение антибиотиками обычно не назначается. Тем не менее, антибиотики назначаются лицам из группы риска бактериемии (например, пожилым обитателям домов престарелых, младенцам, людям с ВИЧ-инфекцией) и лицам с имплантированными устройствами или материалами (например, с искусственными суставами, сердечными клапанами или кровеносными сосудами). В таких случаях назначается прием ципрофлоксацина, азитромицина или цефтриаксона в течение нескольких дней. Детям назначают триметоприм/сульфаметоксазол. Людям с бактериемией назначают антибиотик, такой как азитромицин, ципрофлоксацин или цефтриаксон, иногда на протяжении нескольких недель. Дренирование абсцессов выполняется хирургическим путем. После этого на период нескольких недель назначают антибиотики. В случае проникновения инфекции в аорту, сердечный клапан или другие участки (например, суставы) иногда может потребоваться хирургическое вмешательство и применение антибиотиков в течение нескольких недель или месяцев.

Профилактика сальмонеллезных инфекций В целях профилактики сальмонеллеза необходимо соблюдать следующие меры: Осуществлять тщательную кулинарную обработку куриного мяса, яиц и говяжьего фарша

Избегать употребления в пищу продуктов, в состав которых входят сырые яйца или сырое (непастеризованное) молоко, например, это затяжное тесто, голландский соус и некоторые салатные приправы домашнего приготовления

Тщательно мыть овощи и фрукты

Мыть руки после посещения туалета и замены предметов женской гигиены

Мыть руки, рабочие кухонные поверхности и посуду с мылом сразу после их контакта с сырым мясом или птицей

Мыть с мылом руки после контактов с амфибиями, рептилиями, птицами, цыплятами а также экскрементами домашних животных Особые меры предосторожности необходимы лицам из группы высокого риска, например, маленьким детям. Например, поскольку у рептилий, амфибий (таких как черепахи), цыплят и птенцов других птиц особенно велика вероятность наличия сальмонелл, маленьким детям не следует разрешать брать таких животных в руки, а рептилии и амфибии не должны находиться в одном жилище с новорожденными. Инфицированные люди не должны готовить пищу для других людей. Путешественники могут принять определенные меры для снижения риска развития диареи. Вакцин для профилактики сальмонеллеза не существует, хотя имеются вакцины против брюшного тифа.