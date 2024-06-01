Инфекции, вызванные клебсиеллой, энтеробактером и серратией

Клебсиелла, энтеробактер и серратия — родственные грамотрицательные бактерии, которые иногда заражают мочевыводящие или дыхательные пути у госпитализированных больных или пациентов в домах престарелых.

Такие бактерии могут заражать мочеиспускательный канал и дыхательные пути, внутривенные катетеры, используемые для введения лекарственных препаратов и жидкостей, ожоги, хирургические раны и кровоток.

Идентификация бактерий в образцах крови или инфицированных тканей подтверждает диагноз.

Инфекции, вызванные этими 3 бактериями, лечат с помощью внутривенного введения антибиотиков.

(См. также Общие сведения о бактериях).

Бактерии Klebsiella, Enterobacter и Serratia обитают в кишечнике большинства здоровых людей и редко становятся причиной инфекций. Инфекции, вызванные такими бактериями, зачастую развиваются в условиях больниц и учреждениях длительного пребывания. Возникают они обычно у людей с ослабленной сопротивляемостью инфекциям и/или с каким-либо медицинским устройством (катетер, дренаж, интубационная трубка) в организме.

Эти бактерии могут инфицировать разные части тела:

В редких случаях бактерии рода Klebsiella вызывают пневмонию у людей, живущих за пределами медицинского учреждения — обычно у людей с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, пожилых людей, больных диабетом или людей с ослабленной иммунной системой. Обычно такая тяжелая инфекция вызывает кашель с отхаркиванием липкой темно-коричневой или темно-красной мокроты, скопление гноя (абсцесс) в легких или в мембране между легкими и грудной стенкой (эмпиема).

После приема антибиотиков один вид клебсиеллы производит токсин, который может вызвать воспалительный процесс ободочной кишки и кровотечение (геморрагический колит). Такое расстройство называется колитом, связанным с приемом антибиотиков. Антибиотики могут уничтожать бактерий, которые постоянно обитают в кишечнике. В этом случае клебсиеллы могут размножаться и вырабатывать токсин. Однако обычно колит, связанный с приемом антибиотиков, вызывают токсины, выделяемые Clostridioides difficile.

Диагностика инфекций, вызванных Klebsiella , Enterobacter и Serratia Исследование и посев образцов инфицированных тканей Подозрение на одну из таких инфекций возникает у людей в группе повышенного риска, например, проживающих в учреждении долгосрочного пребывания или территориях текущей или прошедшей вспышки таких инфекций. Для подтверждения диагноза врач берет образец мокроты, выделений из легких (полученных с помощью бронхоскопа), крови, мочи или инфицированной ткани. Образец окрашивается по Граму, культивируется и исследуется под микроскопом. Такие бактерии идентифицируются быстро. Назначение других анализов зависит от типа инфекции. К ним могут относиться визуализирующие исследования, такие как ультразвуковое исследование, рентгенологическое исследование и компьютерная томография (КТ). В случае идентификации бактерий проводится анализ для подбора эффективного антибиотика (процедура определения чувствительности).