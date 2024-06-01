Инфекции, вызванные кишечной палочкой

Escherichia coli (E. coli) — это группа грамотрицательных бактерий, которые обитают в кишечнике здоровых людей. Однако некоторые штаммы могут вызывать инфекцию в пищеварительном тракте, мочевыводящих путях и во многих других частях тела.

Наиболее распространенной инфекцией, вызванной кишечной палочкой ( E. coli ), являются инфекции мочевыводящих путей, но у людей также могут развиться кишечные инфекции после употребления зараженной пищи (например недоваренной говядины), контакта с инфицированными животными или употребления зараженной воды.

Кишечные инфекции вызывают диарею, иногда в тяжелой форме или с кровью, боль в животе.

Антибиотики эффективны в лечении инфекций, вызванных E. coli, вне пищеварительного тракта и в лечении большинства кишечных инфекций, но они не применяются для лечения кишечных инфекций, вызванных одним из штаммов этих бактерий.

(См. также Общие сведения о бактериях).

Некоторые штаммы E. coli являются естественными обитателями пищеварительного тракта здоровых людей. Однако некоторые штаммы E. coli имеют приобретенные гены, которые позволяют им вызывать инфекцию.

Наиболее распространенной инфекцией, вызванной E. coli, является:

У женщин E. coli является наиболее распространенной причиной

В число других инфекций, которые может вызывать E. coli, входят следующие:

Многие инфекции E. coli, которые поражают участки вне пищеварительного тракта, развиваются у людей с ослабленным здоровьем, которые пребывают в медицинских учреждениях или принимают антибиотики.

E. coli могут вызывать инфекции вне кишечника в случае разрыва или повреждений последнего, например, вследствие травмы или нарушения, такого как воспалительное заболевание кишечника. В подобных случаях бактерии могут покинуть кишечник и распространиться на прилегающие структуры, не обладающие защитой от них, либо попасть в кровоток.

Один из штаммов вырабатывает токсин, который приводит к кратковременной водянистой диарее. Такое расстройство (под названием диарея путешественника) обычно встречается среди путешественников, которые употребляют зараженную пищу или воду в странах, где очистка воды недостаточна.

Инфекция E. coli O157:H7 Определенные штаммы E. coli вырабатывают токсины, которые повреждают ободочную кишку и вызывают ее воспаление (колит — см. также гастроэнтерит, вызванный E. coli). В Северной Америке E. coli O157:H7 является наиболее распространенным из этих штаммов, но существует еще более 100 других. Эти штаммы иногда совокупно именуются энтерогеморрагическими E. coli («энтеро» означает «относящийся к кишечнику», а «геморрагический» — «связанный с кровотечениями»). Чаще всего человек заражается этими штаммами бактерий вследствие: употребления фарша из зараженной говядины, не прошедшего достаточную тепловую обработку (один из самых распространенных источников), или употребления непастеризованного молока;

посещения зоопарка или контакта с животными, которые переносят бактерии в своем пищеварительном тракте;

употребления готовых блюд (например, салатов), которые были помыты зараженной водой или загрязнены навозом рогатого скота;

проглатывания недостаточно хлорированной воды, зараженной калом инфицированных людей, которые плавают в обычных или детских бассейнах; недостаточной гигиены, особенно среди маленьких детей, которые носят подгузники. В таком случае бактерии легко распространяются от человека к человеку. Инфекция, вызванная E. coli O157:H7, может возникать у людей всех возрастов, хотя тяжелая инфекция наиболее распространена среди детей и пожилых людей.

Симптомы инфекций, вызванных E. coli Симптомы инфекции, вызванной E. coli, зависят от пораженной части тела и штамма E. coli, вызвавшего инфекцию. Знаете ли Вы, что... Диарея путешественника Для диареи путешественника характерны колики в животе и водянистая диарея, в некоторых случаях — тошнота и рвота. Симптомы обычно носят легкий характер и разрешаются в течение 3–5 дней. E. coli O157:H7 Инфекции, вызванные штаммом E. coli O157:H7 и другими энтерогеморрагическими E. coli, обычно начинаются с сильных судорог в животе и водянистой диареи, которая может стать кровавой в течение 24 часов. (Это заболевание иногда называют геморрагическим колитом — см. также Гастроэнтерит, вызванный E. coli). Обычно у больных наблюдается сильная боль в животе и частые приступы диареи в течение дня. Больные также ощущают позывы на дефекацию, но кал отсутствует. У большинства больных нет повышения температуры. Из-за легкости распространения инфекции больного необходимо госпитализировать и изолировать. Диарея может пройти самостоятельно в течение 1–8 дней, если не возникнут другие проблемы. Однако инфекция, вызванная штаммом E. coli O157:H7 часто протекает очень тяжело и может вызвать серьезные проблемы (например, гемолитико-уремический синдром) по мере уменьшения диареи. Кроме того, бактерии могут продолжать находиться в желудочно-кишечном тракте человека после исчезновения симптомов и вызывать повторное инфицирование человека или передачу бактерий другим людям. Гемолитико-уремический синдром — это осложнение, которое развивается приблизительно у 22 % пациентов (в основном детей младше 5 лет и взрослых старше 60 лет) через 1 неделю после появления симптомов. При этом синдроме происходит разрушение эритроцитов (так называемый гемолиз) и развивается почечная недостаточность, вследствие чего токсичные вещества начинают накапливаться в крови (так называемая уремия). Это осложнение является частой причиной хронической болезни почек у детей. Инфекция E. coli O157:H7 может привести к смерти, особенно у лиц пожилого возраста, независимо от развития или отсутствия гемолитико-уремического синдрома.

Диагностика инфекций, вызванных E. coli Посев образцов мочи, кала или других инфицированных материалов Берут образцы крови, кала, мочи или другого инфицированного материала с направлением в лабораторию для бактериологического исследования (посев на флору). Диагноз подтверждается идентификацией бактерий в образцах. Если подозревается E. coli O157:H7, врачи делают посев и анализ кала на Шига-токсины, которые вырабатываются этими бактериями. Этот анализ быстро дает результаты. В случае идентификации бактерии проводится анализ, чтобы подобрать эффективный антибиотик (процедура под названием «определение чувствительности»). В случае обнаружения кишечной палочки O157:H7 необходимо часто делать анализы крови, чтобы не пропустить гемолитико-уремический синдром.

Лечение инфекций, вызванных E. coli При многих инфекциях — антибиотики

При диарее путешественника назначают лоперамид и в некоторых случаях антибиотики

При диарее, обусловленной штаммом E. coli O157:H7 назначают жидкости Лечение инфекции E. coli варьируется в зависимости от следующих факторов: локализации инфекции;

Насколько сильное.

типа E. coli, ставшего причиной. Например, если инфекция привела к образованию абсцесса, может потребоваться хирургическое вмешательство для дренирования гноя. Диарея путешественника При диарее путешественника следует пить как можно больше жидкости. Может быть назначен лоперамид для замедления прохождения пищи в кишечнике и, таким образом, купирования диареи. Этот лекарственный препарат также не назначают людям, у которых диарея сопровождается лихорадкой, у которых диарея с кровью, которые недавно принимали антибиотики, присутствует небольшое количество крови в кале, слишком незначительное для того, чтобы ее можно было увидеть, или возраст которых младше 2 лет. Применение этого лекарственного препарата у детей в возрасте от 2 до 18 лет ограничено. При средней тяжести или тяжелой диарее антибиотики (азитромицин, ципрофлоксацин или рифаксимин) обычно назначают для скорейшего купирования симптомов. При легкой диарее антибиотики, как правило, не требуются. Если диарея сопровождается лихорадкой или наличием следов крови в кале, необходимо обратиться к врачу. Профилактический прием антибиотиков рекомендуется только людям с ослабленной иммунной системой. Чаще всего рекомендуется антибиотик рифаксимин. Некоторые путешественники могут рассмотреть возможность приема в качестве профилактики висмута субсалицилата, который не является антибиотиком. Диарея, вызванная штаммом E. coli O157:H7 Большинству больных диареей, вызванной кишечной палочкой O157:H7, необходимо назначать внутривенно жидкости с содержанием соли. Такая инфекция не лечится с помощью лоперамида или антибиотиков. Антибиотики могут усугублять диарею и увеличивать риск гемолитико-уремического синдрома, а лоперамид может вызывать другие осложнения. В случае развития гемолитико-уремического синдрома пациент госпитализируется в отделение интенсивной терапии. Может понадобиться гемодиализ. Прочие инфекции, вызванные E. coli В случае многих других инфекций, вызванных E. coli, например, инфекции мочевого пузыря или мочевыводящих путей, назначаются антибиотики, такие как триметоприм/сульфаметоксазол, нитрофурантоин или фторхинолоны. Однако многие бактерии, особенно из числа тех, которыми можно заразиться в медицинских учреждениях, устойчивы к некоторым антибиотикам. Для повышения вероятности того, что антибиотики будут эффективны у людей, страдающих серьезными инфекциями, врачи могут назначать несколько антибиотиков одновременно до получения результатов анализов, указывающих наиболее эффективные антибиотики. После получения результатов, при необходимости, могут быть назначены другие антибиотики. В случае более тяжелых инфекций могут применяться антибиотики, эффективные против многих различных бактерий (антибиотики широкого спектра действия).

Профилактика инфекций, вызванных E. coli Профилактика инфекций мочевыводящих путей, вызванных E. coli, включает употребление достаточного количества жидкости и предотвращение загрязнения мочеиспускательного канала (отверстие, откуда выходит моча) калом. Например, женщины после мочеиспускания или дефекации должны протирать кожу в направлении спереди назад. Профилактика инфекции E. coli O157:H7 включает: неупотребление непастеризованного молока и других молочных продуктов из непастеризованного молока;

тщательное приготовление говядины;

тщательное мытье рук с мылом под проточной водой после использования туалета, смены подгузников и контакта с животными или их средой, а также до и после приготовления или приема пищи;

избегание проглатывания воды при плавании или играх в озерах, прудах, ручьях, плавательных или надувных детских бассейнах. В США внедрение более эффективных процедур переработки мяса помогло снизить показатель заражения мяса бактериями. Чтобы предотвратить распространение инфекции в детских садах, сотрудники могут отделять неинфицированных детей от детей с подтвержденной инфекцией. Или же они могут попросить доказательства того, что инфекция прошла (отрицательные результаты двух анализов кала), прежде чем разрешат инфицированным детям посещать детский сад.