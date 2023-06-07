Общие сведения о клостридиальных инфекциях

Клостридии — это бактерии, которые часто обитают в кишечнике здоровых взрослых людей и новорожденных. Клостридии также обитают в животных, почве и гниющей растительности.

Эти бактерии вырабатывают споры. Споры — это неактивная (латентная) форма бактерий. Споры позволяют бактериям выживать даже при сложных внешних условиях. При благоприятных условиях каждая спора превращается в активную бактерию и вырабатывает токсины. Уровень токсинов повышается, и они могут поражать различные части тела, такие как мышцы, пищеварительный тракт и ткани.

Этим бактериям не нужен кислород для жизни. То есть, они являются анаэробами.

Существует множество разных видов клостридий.

В зависимости от вида клостридии попадают в организм различными способами и вызывают различные заболевания:

Clostridium botulinum может вырабатывать токсин в пище, которая затем попадает в организм и вызывает пищевой ботулизм, или может проникать в организм через рану и вырабатывать токсины, которые вызывают раневой ботулизм.

Clostridium perfringens может попадать в организм с пищей и вырабатывать токсин в кишечнике, который является причиной пищевого отравления, вызванного Clostridium perfringens .

Clostridium tetani может проникать в организм через рану и вырабатывать токсин, вызывающий столбняк.

Clostridioides difficile , которые уже могут присутствовать в толстой кишке, могут размножаться после применения антибиотиков и продуцировать токсины, которые становятся причиной антибиотико-ассоциированного Clostridioides difficile -индуцированного колита.

Различные виды клостридий могут проникать через рану и вырабатывать токсин, который разрушает ткань и вызывает газовую гангрену.

Различные виды клостридий являются частью нормальной бактериальной флоры в толстой кишке и влагалище. В то же время они могут вызывать инфицирование не только толстой кишки, но и желчного пузыря и женских репродуктивных органов. Чаще всего причиной инфекции является Clostridium perfringens. В редких случаях один вид Clostridium sordellii вызывает синдром токсического шока у женщин с инфекцией репродуктивных органов.

Пищевое отравление, вызванное Clostridium perfringens При употреблении пищи (обычно говядины), которая содержит клостридии, может развиться пищевое отравление, вызванное Clostridium perfringens (один из видов гастроэнтерита). Клостридии развиваются из спор, которые выживают при температуре приготовления пищи. Если пища, в которой находятся споры, не съедается немедленно после приготовления, споры развиваются в активные бактерии клостридии, которые начинают размножаться в пище. Если такая пища подается без соответствующего повторного прогрева, клостридии попадают в организм. Они начинают размножаться в тонкой кишке и вырабатывать токсины, которые вызывают водянистую диарею и спастические боли в животе. Пищевое отравление Clostridium perfringens обычно протекает легко и проходит в течение 24 часов. В редких случаях оно протекает тяжело, в особенности у маленьких детей и пожилых людей. Врачи обычно подозревают диагноз пищевого отравления Clostridium perfringens, если в данной местности наблюдалась вспышка заболевания. Диагноз подтверждают, анализируя зараженные продукты или образцы кала зараженных людей на наличие Clostridium perfringens и его токсина. Для предотвращения пищевого отравления несъеденные мясные продукты следует немедленно поместить в холодильник, а перед употреблением надлежащим образом разогреть. Лечение пищевого отравления Clostridium perfringens включает употребление большого количества жидкостей и отдых. Антибиотики не применяются.

Клостридиальные желудочно-кишечные инфекции и инфекции органов малого таза Клостридиальные бактерии, обычно Clostridium perfringens, часто вызывают желудочно-кишечные инфекции, обычно с другими бактериями (смешанные анаэробные инфекции). Клостридиальные бактерии могут также инфицировать кишечник, желчный пузырь и органы малого таза, такие как матка, фаллопиевы трубы и яичники. Клостридии обычно поражают матку после родов или после аборта в нестерильных условиях. Клостридиальные желудочно-кишечные инфекции и инфекции органов малого таза являются серьезными и иногда приводят к летальному исходу. Клостридии вырабатывают большое количество газа, образовывая пузырьки и волдыри в инфицированной ткани. Часто инфекция блокирует мелкие кровеносные сосуды и инфицированные ткани отмирают, что приводит к газовой гангрене. Симптомы включают боль и повышение температуры. Живот болезнен при пальпации. При инфицировании матки у женщины может наблюдаться дурно пахнущие, кровянистые выделения из влагалища. Симптомы могут прогрессировать до угрожающего жизни осложнения, называемого сепсисом. Для диагностики клостридиальных желудочно-кишечных инфекций и инфекций органов малого таза врачи берут образцы крови или инфицированных тканей. Эти образцы изучаются и направляются в лабораторию для бактериологического исследования (посев на флору) и идентификации возбудителя, если таковой присутствует. Врач может назначить рентгенографию для проверки на наличие газа, вырабатываемого клостридиями. Лечение клостридиальных желудочно-кишечных инфекций и инфекций органов малого таза включает хирургическое вмешательство для удаления инфицированной и мертвой ткани (удаление омертвевших частей). Антибиотики, такие как пенициллин, назначаются как минимум на 1 неделю. Иногда пенициллин используется совместно с другим антибиотиком под названием клиндамицин. Иногда, если орган (например, матка) тяжело инфицирован, он удаляется. Такое лечение может спасти пациенту жизнь.

Клостридиальный некротизирующий энтерит, нейтропенический энтероколит и неонатальный некротизирующий энтероколит Клостридиальный некротизирующий энтерит также называют некротическим энтеритом или горящим кишечником. Эта инфекция вызвана Clostridium perfringens и обычно поражает тонкую кишку (в основном тощую кишку). Инфекция варьируется от легкой до тяжелой степени и может привести к летальному исходу, если ее не лечить немедленно. Эта редкая инфекция возникает в основном в местах, где люди употребляют рацион питания с низким содержанием белка, например, в отдаленных районах Новой Гвинеи и в некоторых частях Африки, Центральной и Южной Америки и Азии. Симптомы варьируются от легкой диареи до сильной боли в животе, рвоты, кровянистого стула, септического шока и иногда смерти в течение 24 часов. Диагноз клостридиального некротизирующего энтерита ставится на основе симптомов и результатов анализов кала. Лечение клостридиального некротизирующего энтерита проводится антибиотиками. Пациентам с очень тяжело протекающей инфекцией может потребоваться хирургическое вмешательство. Нейтропенический энтероколит (тифлит) является аналогичной опасной для жизни инфекцией, которая развивается в начальном отделе толстой кишки (слепой кишке) у людей с низким уровнем лейкоцитов (например, у больных лейкемией или у получающих химиотерапию по поводу рака). У людей наблюдается повышение температуры, боль в животе, кровотечение в пищеварительном тракте и диарея. Диагноз ставится на основании симптомов, количества лейкоцитов, результатов визуализирующих исследований брюшной полости, анализов крови и кала. Лечение включает антибиотики и иногда хирургическое вмешательство. Некротизирующий энтероколит новорожденных встречается в основном у недоношенных новорожденных, вес которых составляет менее 1500 грамм. Он может быть вызван бактериями, которые называются клостридии.