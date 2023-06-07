Газовая гангрена — это представляющее угрозу для жизни инфекционное заболевание мышечных тканей, возбудителем которого является анаэробная бактерия Clostridium perfringens, а также несколько других видов клостридий.

Газовая гангрена развивается после некоторых видов хирургического вмешательства или травм.

Вокруг инфицированных участков формируются волдыри, заполненные газовыми пузырьками. Температура повышается, сердцебиение и дыхание учащаются, и в месте инфицирования часто возникает боль.

Такие симптомы позволяют предположить предварительный диагноз. Обычно проводятся визуализирующие исследования или бактериологический посев образцов инфицированной ткани.

Лечение заключается в приеме высоких доз антибиотика и хирургическом удалении мертвой или инфицированной ткани.

Газовая гангрена — это быстро распространяющаяся клостридиальная инфекция мышечных тканей, которая без лечения быстро приводит к смерти.

В Соединенных Штатах ежегодно регистрируется несколько тысяч случаев гангрены.

Клостридии хорошо размножаются при отсутствии кислорода. То есть, они являются анаэробами. Таким образом, они хорошо размножаются в мягких тканях, которые были сильно повреждены, и в очень глубоких ранах. В таких тканях нарушен кровоток и, следовательно, низок уровень кислорода.

Большинство клостридиальных инфекций мягких тканей, в том числе газовая гангрена, вызваны Clostridium perfringens. Клостридиальные инфекции мягких тканей обычно развиваются через несколько часов или дней после травмы, но иногда они появляются через несколько дней.

Другие клостридиальные инфекции мягких тканей включают:

Инфекции внутреннего слоя кожи и окружающих мягких тканей (флегмона), которые могут быть не отличаться болезненностью.

Более глубокие инфекции проникают в волокнистую ткань вокруг мышц (фасция), вызывая фасциит, или в сами мышцы, вызывая миозит, что обычно сопровождается болью.

Кожные инфекции редко распространяются и становятся серьезными.

Иногда побочным продуктом жизнедеятельности бактерий в мягких тканях становятся большие объемы газа, который может вызывать образование пузырей и волдырей в тканях. Часто инфекция блокирует малые кровеносные сосуды. Вследствие этого происходит отмирание инфицированных тканей. Мертвые ткани способствуют еще более быстрому распространению клостридиальной инфекции. Газовая гангрена при инфицировании мышечных тканей развивается чаще, чем при инфицировании только кожных покровов.

Причины газовой гангрены Газовая гангрена обычно развивается после травм или хирургического вмешательства. К травмам повышенного риска относятся ранения, которые: являются глубокими и тяжелыми;

затрагивают мышечные ткани;

загрязнены грязью, разлагающейся растительной материей или калом;

содержат раздавленную или мертвую ткань. К хирургическим вмешательствам с высокой степенью риска относятся: хирургические вмешательства на толстой кишке или желчном пузыре. В редких случаях газовая гангрена возникает при отсутствии травмы или хирургического вмешательства, обычно у людей с раком толстой кишки, дивертикулитом или нарушением, при котором уменьшается приток крови к кишечнику или которое приводит к протечкам через стенку кишечника. Газовая гангрена может развиваться, когда бактерии, которые живут в кишечнике, выходят за его пределы. Бактерии могут очень широко распространиться.

Симптомы газовой гангрены Газовая гангрена вызывает сильную боль в зараженном участке тела. Сначала этот участок отекает и бледнеет, но потом приобретает красный, бронзовый, и наконец, черновато-зеленый цвет. Эта область является твердой и болезненной на ощупь. Часто на пораженном участке образуются большие волдыри. Внутри них видны газовые пузырьки. Они могут прощупываться сквозь кожу, особенно по мере прогрессирования гангрены. Жидкость из раны имеет неприятный (гнилостный) запах. У больного быстро повышается температура, потливость и нарастает возбуждение. Может наблюдаться рвота. Сердцебиение и дыхание учащаются. У некоторых больных кожа желтеет, свидетельствуя о развитии желтухи. Такие симптомы вызывают токсины, вырабатываемые бактериями. Обычно больные находятся в сознании до самой поздней стадии заболевания, когда давление падает до очень низких уровней (шок) и развивается кома. После этого быстро наступает почечная недостаточность и смерть. Без лечения смертельный исход наступает у 100 % инфицированных людей. Даже при наличии лечения многие люди умирают.

Диагностика газовой гангрены Исследование и бактериологический посев жидкостей, взятых из раны

В некоторых случаях диагностическое хирургическое вмешательство или биопсия для получения образца тканей Диагноз газовой гангрены подозревается на основе симптомов и результатов физикального обследования. Для проверки наличия газовых пузырьков в мышечной ткани и определения некротизированных участков используется рентген, компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ). Такие данные исследования подтверждают диагноз. Однако газовые пузырьки могут также возникать в случае других анаэробных инфекций. Жидкость из раны исследуется под микроскопом для проверки на клостридии и отправляется в лабораторию, где бактерии (если они присутствуют) могут быть выращены (культивированы) и исследованы. Посев может подтвердить наличие клостридий. Однако не у всех людей, зараженных клостридией, развивается газовая гангрена. Для подтверждения диагноза часто требуется диагностическая операция или взятие образца ткани для исследования под микроскопом (биопсия) на предмет характерных изменений мышц.

Лечение газовой гангрены Антибиотики;

хирургическое вмешательство для удаления всех мертвых и инфицированных тканей. При подозрении на газовую гангрену лечение должно начинаться немедленно. Назначаются высокие дозы антибиотиков, обычно пенициллина и клиндамицина. Все мертвые и инфицированные ткани удаляют хирургическим путем. В тяжелых случаях изредка может потребоваться ампутация. Лечение кислородом под высоким давлением (гипербарическая оксигенация) может быть целесообразным, однако такие камеры не всегда доступны.