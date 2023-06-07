Актиномикоз — это хроническая инфекция, вызываемая в основном анаэробными бактериями Actinomyces israelii. Эти виды бактерий обычно находятся в щелях между зубами и деснами, на миндалинах и на слизистых оболочках кишечника и влагалища.

Инфекция возникает только при нарушении целостности ткани, что позволяет бактерии проникать в более глубокие ткани.

На разных участках тела, например, в кишечнике или на лице, образуются абсцессы, вызывая болезненные ощущения, жар и другие симптомы.

Симптомы позволяют поставить диагноз; врач подтверждает его при помощи идентификации бактерий в образце инфицированной ткани.

Абсцессы дренируют и назначают антибиотики.

При быстрой диагностике и надлежащем лечении большинство людей полностью выздоравливают.

Бактериям актиномицетам не нужен кислород для жизни. То есть, эти бактерии — анаэробы.

Бактерии актиномицеты вызывают инфекцию, только когда поверхность ткани, на которой они живут, повреждена, что позволяет им попадать в другие, более глубокие ткани, у которых нет защиты от них. В случае распространения инфекции образуется рубцовая ткань и патологические каналы (свищи или ходы). Через несколько месяцев или лет фистулы могут достигать кожного покрова и выпускать гной. Скопления гноя (абсцессы) могут возникнуть в грудной клетке, животе, на лице или шее.

Чаще всего заболевание поражает мужчин, но актиномикоз иногда развивается также у женщин, которые используют внутриматочные устройства (ВМУ).

Симптомы актиномикоза Актиномикоз имеет несколько форм. Все они вызывают абсцессы, рубцы и свищи. Абдоминальный актиномикоз Бактерии актиномицеты заражают кишечник, обычно возле аппендикса, а также слизистую оболочку брюшной полости (брюшину). Распространенные симптомы: хронические боли в животе, жар, рвота, диарея или запор, сильная потеря веса. Между внутренней частью живота и кожей, а также между кишечником и другими органами могут образовываться свищи. Тактиномикоз органов малого таза Бактерии распространяются в матку, часто из-за ВМУ, установленного много лет назад. На фаллопиевых трубах, яичниках и соседних органах, таких как мочевой пузырь и мочеточники, могут образовываться абсцессы и рубцы. Между этими органами могут образовываться свищи. К симптомам относится хроническая боль в животе и тазу, жар, потеря веса, влагалищные кровотечения и выделения. Шейно-лицевой актиномикоз Чаще всего мелкие твердые иногда болезненные припухлости возникают во рту и на лице, шее или поверхности кожи под нижней челюстью (актиномикоз челюсти). Такие припухлости могут становиться мягче и выпускать гной, который содержит мелкие круглые желтоватые гранулы. Инфекция может распространяться на щеки, язык, горло, слюнные железы, череп, кости шеи (шейные позвонки) и лицо, головной мозг и пространство между оболочками, покрывающими мозг (мозговые оболочки). Торакальный ацитомикоз Эта форма затрагивает грудную клетку. Человек страдает от хронической боли в груди и жара. Наблюдается потеря веса, кашель, иногда отхаркивание мокроты. Люди, вероятно, заражаются при вдыхании в легкие жидкости, содержащие бактерии. Абсцессы могут возникать на легких, а впоследствии распространяться на мембрану между легкими и грудной стенкой (плевру). Абсцессы могут вызывать раздражение (плеврит), вследствие чего может накапливаться инфицированная жидкость (эмпиема). Могут образовываться свищи, из-за которых инфекция распространяется на ребра, кожу на груди и позвоночник. Инфекция может широко распространиться до появления каких-либо симптомов. Симптомы включают боль в груди, повышенную температуру и продуктивный кашель. Генерализованный актиномикоз В редких случаях бактерии попадают в кровоток и заражают другие органы, например, головной мозг, позвоночник, легкие, печень, почки и сердечные клапаны. У женщин могут поражаться органы репродуктивной системы. Симптомы различаются в зависимости от пораженных органов. Например, пациенты могут отмечать головную боль, боли в спине или животе.

Диагностика актиномикоза Исследование и посев образцов мокроты, гноя или тканей

Иногда визуализирующие исследования Врачи подозревают актиномикоз у людей с абсцессами, рубцовой тканью и свищами, указывающими на актиномикоз. Врачи берут образцы мокроты, гноя или тканей для проверки на наличие различных видов Actinomyces, таких как Actinomyces israelii. Часто через кожу вводится игла для взятия образца из абсцесса или инфицированной ткани. Врач может использовать компьютерную томографию (КТ) или ультразвук, чтобы попасть иглой в инфицированный участок. Иногда для забора образца может понадобиться хирургическая процедура. Образец исследуется под микроскопом и направляется в лабораторию на бактериологическое исследование (посев на флору). Выявление бактерий в образце мокроты, гноя или тканей подтверждает диагноз. Иногда выполняются визуализирующие исследования (рентгенография или КТ) для определения количества, размеров и точной локализации абсцессов.

Лечение актиномикоза Дренирование абсцессов

Антибиотики Лечение актиномикоза заключается в следующем: дренировании абсцессов с помощью иглы (которая обычно, вводится через кожу) или посредством хирургического вмешательства;

приеме высоких доз антибиотиков. Такие антибиотики, как пенициллин и тетрациклин, необходимо принимать на протяжении как минимум 2 месяцев; необходимость в их приеме может сохраняться в течение более чем 12 месяцев. КТ или магнитно-резонансная томография (МРТ) могут использоваться для того, чтобы проверить, разрешаются ли абсцессы. Может возникнуть необходимость в хирургическом вмешательстве, особенно, если инфекция затрагивает критические участки, такие как позвоночник. У женщин с тактиномикозом органов малого таза ВМС удаляют и назначают пенициллин. Обширная инфекция органов малого таза может потребовать дополнительного дренирования абсцессов. Иногда необходимо удалить матку, фаллопиевы трубы и яичники.