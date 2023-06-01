Хантавирусная инфекция — вирусное заболевание, передающееся от грызунов человеку. Этот вирус может вызывать серьезные заболевания легких (с кашлем и одышкой) или почек (с болями в животе и иногда — почечной недостаточностью).

Хантавирусы передаются через контакт с зараженными грызунами и их пометом.

Заболевание начинается с внезапного жара, головной боли, боли в мышцах, иногда боли в животе, после чего может начаться кашель и одышка либо проблемы с почками.

Диагноз и наличие вируса может подтвердить анализ крови.

В случае поражения легких используют кислород и лекарственные препараты для стабилизации артериального давления. В случае поражения почек может быть необходим диализ.

(См. также Общие сведения об инфекциях, вызванных арбовирусом, аренавирусом и филовирусом).

Хантавирусы заражают многие виды грызунов по всему миру. Вирус живет в моче и кале грызунов. Инфекция распространяется, если люди находились в контакте с грызунами, пометом или мочой грызунов либо вдохнули частицы вируса в местах большого скопления помета грызунов. Большинство хантавирусов не передаются от человека к человеку. В редких случаях хантавирус Андес в южной части Южной Америки распространяется непосредственно среди людей, пребывающих в тесном физическом контакте. Заражение хантавирусами становится все более распространенным.

Существует несколько видов хантавирусов. В зависимости от принадлежности к тому или иному виду, вирус поражает различные органы:

легкие, вызывая хантавирусный сердечно-легочный синдром (ХСЛС);

почки, вызывая геморрагическую лихорадку и почечный синдром (ГЛПС).

Однако многие симптомы обеих инфекций совпадают.

Сердечно-легочный синдром был впервые зарегистрирован на юго-западе США в 1993 году. По состоянию на 2017 год зарегистрировано около 697 случаев в США, большинство из них в западных штатах. Также зарегистрированы случаи в Канаде и нескольких странах Центральной и Южной Америки.

Почечный синдром встречается в основном в некоторых странах Европы, Корее, Китае и России. Сеульский хантавирус вызывает почечный синдром. Разносчиком этого вируса является норвежская крыса, которая распространяет его по всему миру, перемещаясь на морских судах. В Соединенных Штатах Америки, Канаде и Европе произошло несколько случаев хантавирусной инфекции, переносимой домашними или лабораторными крысами.

Симптомы хантавирусной инфекции Симптомы хантавирусной инфекции начинаются с внезапной лихорадки, головной боли, боли в мышцах, как правило, через 2 недели после контакта с зараженным пометом или мочой грызунов. Также могут наблюдаться боли в животе, диарея или рвота. Эти симптомы продолжаются несколько дней (как правило, около 4, но бывает и до 15 дней). Хантавирусный сердечно-легочный синдром У больных с сердечно-легочным синдромом позже развивается кашель, появляется одышка — эти симптомы могут резко ухудшиться через несколько часов. Вокруг легких скапливается жидкость, а артериальное давление снижается. Сердечно-легочный синдром приводит к смертельному исходу примерно у 50 % больных. Те, кто переживает несколько первых дней, быстро идут на поправку и полностью выздоравливают приблизительно через 2–3 недели. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом — это группа аналогичных заболеваний, вызванных хантавирусами. У некоторых людей с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом инфекция протекает легко и не вызывает симптомов. У других — неопределенные симптомы (такие как высокая температура, боль в мышцах, головная боль и тошнота) начинаются внезапно. Пациенты с симптомами легкой степени выздоравливают полностью. У других они приобретают тяжелый характер. У некоторых людей резко падает артериальное давление (шок). Развивается почечная недостаточность и может прекратиться выработка мочи (так называемая анурия). В моче и/или кале может присутствовать кровь, а на коже — кровоподтеки. Смерть наступает в 6–15 % случаев. Большинство из выживших выздоравливает за 3–6 недель, но восстановление может занять до 6 месяцев.

Диагностика хантавирусной инфекции Анализ крови для выявления вируса Хантавирусная инфекция подозревается у людей, которые могли контактировать с вирусом и у которых наблюдаются характерные симптомы. Диагноз и наличие вируса может подтвердить анализ крови. Выполняются и другие анализы крови для оценки функции почек и других органов. При подозрении на сердечно-легочный синдром может выполняться рентгенография органов грудной клетки. Эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца) обычно проводится, чтобы исключить другие причины скопления жидкости вокруг легких.