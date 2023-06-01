Лихорадка Ласса и южноамериканские геморрагические лихорадки

Симптомы лихорадки Ласса и южноамериканской геморрагической лихорадки обычно начинаются примерно через 5–16 дней после контакта с вирусом. Эти инфекции вызывают лихорадку, общее недомогание, слабость, диффузные боли в теле, диарею и рвоту. На протяжении следующих 4–5 дней могут развиваться боль в груди, боль в горле, кашель и рвота. Около 80 % случаев лихорадки Ласса протекают легко и не диагностируются. Зато у остальных 20 % заболевание характеризуется тяжелыми симптомами.

При тяжелой форме лихорадка Ласса может привести к отеку лица и шеи, скоплению жидкости в легких, кровотечению изо рта, носа, влагалища или пищеварительного тракта, а также снижению артериального давления (см. Всемирная организация здравоохранения [ВОЗ]: лихорадка Ласса). Около 20–30 % заболевших лихорадкой Ласса теряют слух. Глухота может оставаться навсегда.

Для южноамериканских геморрагических лихорадок характерны кровотечения изо рта, носа, живота и кишечника. Явные кровотечения не характерны для лихорадки Ласса. Но иногда кровотечение возникает в месте проколов кожи, кровоточат десны или нос, возникают подкожные кровотечении (выглядят как маленькие фиолетовые пятна). Смерть, как правило, наступает в результате шока из-за обширной утечки жидкости из кровеносных сосудов.

Выздоровление или смерть обычно наступает через 7–31 день после появления первых симптомов. Приблизительно 15–20 % пациентов, госпитализированных в связи с тяжелой лихорадкой Ласса, умирают от болезни (Центры по контролю и профилактике заболеваний [CDC]: признаки и симптомы лихорадки Ласса).

Во время беременности заболевание характеризуется тяжелым течением, особенно в 3-м триместре. Большинство инфицированных беременных женщин теряют плод (Центры по контролю и профилактике заболеваний: признаки и симптомы лихорадки Ласса).