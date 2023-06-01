Лихорадка Ласса и южноамериканские геморрагические лихорадки, вызываемые аренавирусами, — это вирусные инфекции, вызывающие кровотечения (геморрагии) и нарушение функции органов. Зачастую они приводят к смерти.
Данные инфекции передаются от грызунов к людям, обычно при употреблении в пищу загрязненных продуктов.
К симптомам относится лихорадка, боли в мышцах, головная боль, тошнота, рвота, кашель, боль в горле, кровотечение изо рта, носа или внутренних органов.
Для подтверждения диагноза назначаются анализы крови и мочи.
Лечение включает обильное питье и другие меры для поддержания жизненно важных функций организма.
Лихорадка Ласса распространена в Нигерии, Либерии, Гвинее, Того, Бенине, Гане и Сьерра-Леоне. Южноамериканские геморрагические лихорадки, вызываемые аренавирусами, поражают население Боливии, Аргентины, Венесуэлы и Бразилии.
Эти инфекции, вызванные аренавирусами, передаются через помет и мочу грызунов человеку, в частности, при употреблении в пищу загрязненных продуктов. Вирусы могут передаваться от человека к человеку через жидкости тела (слюну, мочу, фекалии или кровь).
Симптомы
Симптомы лихорадки Ласса и южноамериканской геморрагической лихорадки обычно начинаются примерно через 5–16 дней после контакта с вирусом. Эти инфекции вызывают лихорадку, общее недомогание, слабость, диффузные боли в теле, диарею и рвоту. На протяжении следующих 4–5 дней могут развиваться боль в груди, боль в горле, кашель и рвота. Около 80 % случаев лихорадки Ласса протекают легко и не диагностируются. Зато у остальных 20 % заболевание характеризуется тяжелыми симптомами.
При тяжелой форме лихорадка Ласса может привести к отеку лица и шеи, скоплению жидкости в легких, кровотечению изо рта, носа, влагалища или пищеварительного тракта, а также снижению артериального давления (см. Всемирная организация здравоохранения [ВОЗ]: лихорадка Ласса). Около 20–30 % заболевших лихорадкой Ласса теряют слух. Глухота может оставаться навсегда.
Для южноамериканских геморрагических лихорадок характерны кровотечения изо рта, носа, живота и кишечника. Явные кровотечения не характерны для лихорадки Ласса. Но иногда кровотечение возникает в месте проколов кожи, кровоточат десны или нос, возникают подкожные кровотечении (выглядят как маленькие фиолетовые пятна). Смерть, как правило, наступает в результате шока из-за обширной утечки жидкости из кровеносных сосудов.
Выздоровление или смерть обычно наступает через 7–31 день после появления первых симптомов. Приблизительно 15–20 % пациентов, госпитализированных в связи с тяжелой лихорадкой Ласса, умирают от болезни (Центры по контролю и профилактике заболеваний [CDC]: признаки и симптомы лихорадки Ласса).
Во время беременности заболевание характеризуется тяжелым течением, особенно в 3-м триместре. Большинство инфицированных беременных женщин теряют плод (Центры по контролю и профилактике заболеваний: признаки и симптомы лихорадки Ласса).
Диагностика
Анализы крови
Эти инфекции подозреваются у людей, которые могли контактировать с вирусом и у которых наблюдаются характерные симптомы. Диагноз лихорадки Ласса и южноамериканской геморрагической лихорадки подтверждается анализом крови на вирус либо антитела к вирусу.
Лечение
Поддерживающие мероприятия, включая жидкости
Рибавирин
Лечение представляет собой поддерживающую терапию и включает прием большого количества жидкости и (в случае необходимости) электролитов.
Противовирусный препарат рибавирин не излечивает лихорадку Ласса, но уменьшает вероятность летального исхода. Также он может быть использован для лечения больных южноамериканской геморрагической лихорадкой.
Профилактика
Необходима строгая изоляция больных, чтобы исключить заражение медработников и членов семьи. Работники здравоохранения подвержены значительному риску заражения во время лечения госпитализированных пациентов с лихорадкой Ласса и должны носить средства индивидуальной защиты. Во время вспышек эффективным способом их контроля является помещение в карантин людей с симптомами инфекции (высокая температура и геморрагии). Предпринимаются меры по предотвращению распространения инфекции по воздуху.
Вакцины против лихорадки Ласса не существует. Одна экспериментальная вакцина эффективна в профилактике аргентинской геморрагической лихорадки, южноамериканских геморрагических лихорадок, вызываемых вирусом Хунин.