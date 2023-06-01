Лихорадка денге — вирусная инфекция, которая переносится комарами и вызывает жар, боли во всем теле, в тяжелых случаях — внешние и внутренние кровотечения (так называемая геморрагическая лихорадка Денге).

Во всем мире ежегодно регистрируется 50–100 миллионов случаев лихорадки денге и около 20 000 летальных исходов.

Симптомы различаются по степени тяжести, но могут включать повышение температуры, озноб, сильную головную боль, боль при движении глаз, сильную усталость и сильную общую боль в теле.

Более тяжелая форма, геморрагическая лихорадка денге, может вызвать кровотечение из носа, рта, желудочно-кишечного тракта и колотых ран.

Для диагностики лихорадки денге врачи делают анализы крови, проверяя на вирус или антитела к вирусу.

Лечение лихорадки денге направлено на облегчение симптомов и, в случае геморрагической лихорадки денге, введение жидкостей и препаратов крови внутривенно.

Лихорадка Денге характерна для зон тропического и субтропического климата по всему миру. Она наиболее распространена в Юго-Восточной Азии, но становится все более распространенной также в странах Центральной, Южной Америки и других странах. Имелись случаи заболевания в странах Карибского бассейна (включая Пуэрто-Рико и Американские Виргинские острова), Океании и полуострова Индостан. К районам, эндемическим в отношении лихорадки денге, относятся такие территории Соединенных Штатов Америки, как Американское Самоа, Пуэрто-Рико и Виргинские острова США, а также свободно ассоциированные государства, включая Федеративные Штаты Микронезии, Маршалловы острова и Палау. Инфекция вызывается флавивирусом, который переносится комарами.

Распространению лихорадки денге способствовало много факторов:

изменение климата, следствием чего стало расширение ареала обитания комаров;

распространение комаров, переносящих вирус;

отсутствие эффективной вакцины.

Во всем мире ежегодно регистрируется 50–100 миллионов случаев заболевания и около 20 000 летальных исходов. Однако в США случается лишь 100–200 случаев в год, почти все — у туристов, вернувшихся из регионов распространения болезни. Если эти туристы живут в регионе Соединенных Штатов Америки, где распространены комары вида Aedes, комары могут кусать их, а затем кусать других людей, живущих в этом регионе. Таким образом, вирус денге передается другим людям (местное инфицирование). Отдельные инфицированные комары могут укусить более одного человека, подвергая риску инфекции многих людей. На Гавайях, во Флориде и в Техасе произошло несколько случаев местного инфицирования денге.

Хотя это и редкость, но беременная женщина может передать вирус денге своему плоду во время беременности или во время родов (см. Всемирная организация здравоохранения [ВОЗ]: денге и тяжелая лихорадка денге). Зарегистрирован один случай передачи вируса денге через грудное молоко.

Существует четыре типа (серотипа) вируса денге. Заражение одним из серотипов защищает от повторного инфицирования на протяжении длительного времени, однако при этом обеспечивает лишь ограниченную и непродолжительную защиту от других серотипов.

Симптомы лихорадки денге Симптомы лихорадки денге обычно развиваются через 3–15 дней после укуса комара. Степень тяжести лихорадки денге бывает различной. Болезнь обычно начинается внезапно и вызывает повышение температуры, озноб, сильную головную боль, боль при движении глаз, чрезвычайную утомляемость, а также тяжелые генерализованные боли по всему телу, в особенности, в спине, ногах и суставах. Эти боли зачастую настолько сильны, что болезнь назвали костоломной лихорадкой. Лимфатические узлы увеличиваются и может появиться кратковременная сыпь, из-за которой лицо выглядит покрасневшим. Симптомы продолжаются на протяжении 2-3 дней, а потом исчезают. Человек чувствует себя хорошо приблизительно в течение суток. Затем может снова повыситься температура, и на тыльной стороне кистей и верхней части стоп может появиться красная сыпь, которая затем распространяется на руки, ноги и туловище. При более тяжелом течении болезни человек может чувствовать слабость на протяжении нескольких недель. Смертельные исходы редки. Геморрагическая лихорадка денге Геморрагическая лихорадка денге является более тяжелой формой заболевания. Она затрагивает в основном детей не старше 10 лет, проживающих в регионах распространения лихорадки денге. Геморрагическая лихорадка денге может быть следствием повторного заражения вирусом, на которое иммунная система реагирует агрессивно. В результате этой реакции поражаются кровеносные сосуды, из которых происходит утечка жидкости и/или крови. Иногда стенки кровеносных сосудов в легких начинают пропускать жидкость, вызывая затруднение дыхания. Может возникнуть кровотечение из носа и рта, в желудочно-кишечном тракте, а также из проколов кожи. Возможны кровавая рвота или кровь в кале. Возможны подкожные кровоизлияния, проявляющиеся в виде имеющих багровый оттенок пятен. Без лечения болезнь может прогрессировать стремительно, может развиваться шок вследствие сильного снижения артериального давления. В случае лечения опытным врачом смертность от геморрагической лихорадки денге составляет менее 1 %. При отсутствии лечения умирают около 30 % заболевших.

Диагностика лихорадки денге Анализы крови Врачи подозревают лихорадку денге у людей, живущих или путешествовавших в регионах, где распространена инфекция, при наличии характерных симптомов. Как правило, для подтверждения диагноза проводят анализ крови на антитела к вирусу. (Антитела — это белки, вырабатываемые иммунной системой для защиты организма от определенных видов атак, например, со стороны вируса денге).

Лечение лихорадки денге Обезболивающие препараты

При геморрагической лихорадке денге — жидкости Эффективных противовирусных препаратов для лечения лихорадки денге не существует. Лечение направлено на смягчение симптомов. Для снижения температуры и облегчения мышечной боли может применяться ацетаминофен. При этом аспирин и другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) применять не следует, так как они могут повысить вероятность кровотечений. Также аспирин нельзя назначать детям, поскольку он повышает риск развития синдрома Рейе. При геморрагической лихорадке денге больным внутривенно вводятся жидкости для повышения и поддержания артериального давления и предотвращения шока.