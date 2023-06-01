Краткий обзор геморрагических лихорадок

Геморрагические лихорадки — серьезные вирусные инфекции, для которых характерны кровотечения (геморрагии).

Возбудителями геморрагических лихорадок могут являться различные типы вирусов.

В зависимости от типа вируса эти инфекции могут передаваться через контакт с кожей или с выделениями инфицированного человека, через кал и мочу инфицированных грызунов, через укусы насекомых либо через попадание в организм человека с зараженными продуктами питания.

К симптомам относится жар, боли в мышцах и теле, головная боль, рвота, кровотечения изо рта, носа или внутренних органов.

Для подтверждения диагноза врачи проводят анализ крови либо изучают под микроскопом образцы зараженных тканей.

Лечение включает обильное питье и другие меры для поддержания жизненно важных функций организма.

Противовирусные препараты эффективны против некоторых геморрагических вирусов лихорадки, но не против всех из них.

(См. также Общие сведения об инфекциях, вызванных арбовирусом, аренавирусом и филовирусом).

Несколько групп вирусов могут вызывать повышение температуры тела и другие симптомы, сопровождающиеся кровотечением (геморрагическая лихорадка).

К числу вирусов, которые чаще всего являются возбудителями геморрагической лихорадки, относятся:

Филовирусы, такие как вирусы Эбола и Марбург, распространенные преимущественно в Центральной и Западной Африке

аренавирусы, такие, как вирус лихорадки Ласса в Западной Африке и вирус Хунин в Южной Америке

Кровотечение возникает, потому что вирусы повышают проницаемость стенки кровеносных сосудов. Такие инфекции часто приводят к летальному исходу.

Причиной геморрагических симптомов могут становиться и многие другие вирусы, включая южноамериканские аренавирусы, вирус денге, хантавирус и вирус желтой лихорадки.

Некоторые из этих вирусов являются естественными обитателями организма животных. Некоторые распространяются при укусах клещей и комаров.