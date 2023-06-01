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Краткий обзор геморрагических лихорадок

Авторы:Thomas M. Yuill, PhD, University of Wisconsin-Madison
Проверено/пересмотрено июн. 2023
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Основная информация

Геморрагические лихорадки — серьезные вирусные инфекции, для которых характерны кровотечения (геморрагии).

    • Возбудителями геморрагических лихорадок могут являться различные типы вирусов.

    • В зависимости от типа вируса эти инфекции могут передаваться через контакт с кожей или с выделениями инфицированного человека, через кал и мочу инфицированных грызунов, через укусы насекомых либо через попадание в организм человека с зараженными продуктами питания.

    • К симптомам относится жар, боли в мышцах и теле, головная боль, рвота, кровотечения изо рта, носа или внутренних органов.

    • Для подтверждения диагноза врачи проводят анализ крови либо изучают под микроскопом образцы зараженных тканей.

    • Лечение включает обильное питье и другие меры для поддержания жизненно важных функций организма.

    • Противовирусные препараты эффективны против некоторых геморрагических вирусов лихорадки, но не против всех из них.

    (См. также Общие сведения об инфекциях, вызванных арбовирусом, аренавирусом и филовирусом).

    Несколько групп вирусов могут вызывать повышение температуры тела и другие симптомы, сопровождающиеся кровотечением (геморрагическая лихорадка).

    К числу вирусов, которые чаще всего являются возбудителями геморрагической лихорадки, относятся:

    Кровотечение возникает, потому что вирусы повышают проницаемость стенки кровеносных сосудов. Такие инфекции часто приводят к летальному исходу.

    Причиной геморрагических симптомов могут становиться и многие другие вирусы, включая южноамериканские аренавирусы, вирус денге, хантавирус и вирус желтой лихорадки.

    Некоторые из этих вирусов являются естественными обитателями организма животных. Некоторые распространяются при укусах клещей и комаров.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.