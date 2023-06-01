Инфекция, вызванная вирусом Западного Нила — это вирусное заболевание, которое передается в основном от комаров людям. У большинства людей симптомы слабо выражены или отсутствуют, но у некоторых людей развивается тяжелая инфекция, поражающая центральную нервную систему.
Инфекция, вызванная вирусом Западного Нила, присутствует в смежных штатах США, Южной Канаде, Мексике, Центральной и Южной Америке и на Карибских островах, а также в Африке, на Ближнем Востоке, в Южной Европе, в бывшем Советском Союзе, Индии и Индонезии. В Австралии имеется близкий родственный вирус Кунджин.
Симптомы, при наличии, могут различаться по степени тяжести, но могут включать лихорадку, головную боль, боль в теле, боль в суставах, рвоту, диарею или сыпь.
В редких случаях у людей развивается серьезная, иногда смертельная инфекция, поражающая центральную нервную систему.
Для диагностики инфекции, вызванной вирусом Западного Нила, врачи проводят спинномозговую пункцию или анализы крови для проверки на наличие антител к вирусу.
Большинству людей с инфекцией, вызванной вирусом Западного Нила, не требуется лечение, но тем, у кого развиваются инфекции головного или спинного мозга, требуется тщательное наблюдение и поддерживающая терапия, такая механическая вентиляция легких.
Вакцины не содержат вакцины для профилактики инфекции у человека, но можно снизить риск передачи вируса путем профилактики укусов комаров.
Вирус Западного Нила присутствует у многих видов птиц. Комары заражаются, когда они кусают инфицированных птиц. Инфицированные комары затем передают вирус Западного Нила людям и другим животным, кусая их. В очень небольшом количестве случаев вирус Западного Нила распространяется путем переливания крови и трансплантации органов, а также от матери ребенку во время беременности, родов или грудного вскармливания.
Симптомы инфекции, вызванной вирусом Западного Нила
Большинство (4 из 5) людей с инфекцией, вызванной вирусом Западного Нила, не имеют симптомов. Примерно у 1 из 5 человек развивается лихорадка наряду с другими симптомами, такими как головная боль, боль в теле, боль в суставах, рвота, диарея и сыпь.
Примерно у 1 из 150 человек развивается тяжелое поражение центральной нервной системы энцефалит (инфекция головного мозга), менингит (инфекция тканей, покрывающих головной и спинной мозг), слабость и паралич. Симптомы инфекции центральной нервной системы включают высокую температуру, головную боль, ригидность затылочных мышц, ступор, дезориентацию, кому, тремор, судороги, мышечную слабость, потерю зрения, онемение и паралич. У пожилых людей и людей с определенными хроническими заболеваниями, такими как диабет или высокое артериальное давление, более вероятно тяжелое протекание заболевания. Примерно 1 из 10 человек с тяжелым поражением центральной нервной системы умирают.
Большинство людей с типичными симптомами полностью выздоравливают, но усталость и слабость могут длиться несколько недель или месяцев. У людей, у которых была поражена центральная нервная система, часто наблюдаются длительное нежелательное воздействие на головной мозг и нервы.
Диагностика инфекции, вызванной вирусом Западного Нила
Анализы крови
Спинномозговая пункция
Инфекция, вызванная вирусом Западного Нила подозревается у людей, у которых наблюдаются типичные симптомы (особенно те, которые свидетельствуют о менингите или инфекции головного мозга).
Для диагностики вируса Западного Нила врачи могут проводить анализы крови на антитела к вирусу Западного Нила. (Антитела — это белки, вырабатываемые иммунной системой для защиты организма от определенных видов атак).
Если у пациента появляются симптомы менингита, выполняют спинномозговую (люмбальную) пункцию, чтобы получить образец спинномозговой жидкости. (Спинномозговая жидкость — это жидкость, которая течет через ткани, покрывающие головной и спинной мозг). Образец спинномозговой жидкости отправляется в лабораторию для анализа на антитела к вирусу Западного Нила.
Врачи могут использовать метод полимеразной цепной реакции с обратной транскриптазой (ОТ-ПЦР), чтобы сделать множество копий генетического материала вируса. Эта методика позволяет врачам быстро и точно идентифицировать вирус.
Лечение инфекции, вызванной вирусом Западного Нила
Поддерживающая терапия
Для инфекции, вызванной вирусом Западного Нила, не существует специфичного лечения. Лечение инфекции, вызванной вирусом Западного Нила, является поддерживающим. Он включает:
Покой
прием жидкостей для предотвращения обезвоживания;
ацетаминофен для снижения температуры и купирования боли.
Медицинские работники внимательно контролируют состояние людей, у которых поражена центральная нервная система, и при необходимости предоставляют механическую вентиляцию легких.
Профилактика инфекции, вызванной вирусом Западного Нила
Не существует вакцины для профилактики инфекции, вызванной вирусом Западного Нила, у людей. Существует вакцина для лошадей.
Предотвращение укусов комаров играет ключевую роль в профилактике инфекции, вызванной вирусом Западного Нила. Для предотвращения укусов комаров следует принять следующие меры предосторожности:
носить одежду с длинными рукавами и длинные штаны;
ночевать в помещениях с кондиционированием воздуха или использовать оконные и дверные противомоскитные сетки, чтобы не допустить появления комаров в помещении;
спать под противомоскитной сеткой в помещениях, не защищенных оконными и дверными противомоскитными сетками или в которых отсутствует кондиционирование воздуха;
наносить на открытые участки кожи сильные репелленты от насекомых, содержащие такие ингредиенты, как ДЭТА (диэтилтолуамид) или другие одобренные активные вещества;
наносить на одежду и снаряжение инсектицид, содержащий перметрин (не наносить его непосредственно на кожу).
Для детей рекомендуются следующие меры предосторожности:
не использовать репеллент от насекомых у детей в возрасте до 2 месяцев;
не использовать продукты, содержащие масло лимонного эвкалипта (параментандиол) у детей в возрасте до 3 лет.
При применении у детей старшего возраста взрослые должны распылить репеллент себе на руки, а затем нанести его на кожу ребенка;
одевать детей в одежду, которая закрывает их руки и ноги, или покрывать кроватку, коляску или сумку-кенгуру ребенка противомоскитной сеткой;
не наносить репеллент от насекомых на руки, глаза, рот, пораненную или раздраженную кожу.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Центры по контролю и профилактике заболеваний: Вирус Западного Нила: исчерпывающая информация о вирусе Западного Нила, от профилактики, информации для путешественников и борьбе с размножением комаров до симптомов, анализов и лечения