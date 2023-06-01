Инфекция, вызванная вирусом Западного Нила

Большинство (4 из 5) людей с инфекцией, вызванной вирусом Западного Нила, не имеют симптомов. Примерно у 1 из 5 человек развивается лихорадка наряду с другими симптомами, такими как головная боль, боль в теле, боль в суставах, рвота, диарея и сыпь.

Примерно у 1 из 150 человек развивается тяжелое поражение центральной нервной системы энцефалит (инфекция головного мозга), менингит (инфекция тканей, покрывающих головной и спинной мозг), слабость и паралич. Симптомы инфекции центральной нервной системы включают высокую температуру, головную боль, ригидность затылочных мышц, ступор, дезориентацию, кому, тремор, судороги, мышечную слабость, потерю зрения, онемение и паралич. У пожилых людей и людей с определенными хроническими заболеваниями, такими как диабет или высокое артериальное давление, более вероятно тяжелое протекание заболевания. Примерно 1 из 10 человек с тяжелым поражением центральной нервной системы умирают.

Большинство людей с типичными симптомами полностью выздоравливают, но усталость и слабость могут длиться несколько недель или месяцев. У людей, у которых была поражена центральная нервная система, часто наблюдаются длительное нежелательное воздействие на головной мозг и нервы.