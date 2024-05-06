Сульфаниламидные препараты

Сульфонамиды — это класс антибиотиков, которые эффективно действуют против многих грамположительных и грамотрицательных бактерий. Некоторые сульфонамиды наносятся прямо на кожу (местно) для лечения ожогов и кожных, вагинальных и глазных инфекций.

Сульфонамиды включают следующие антибиотики:

Мафенид

Сульфацетамид

Сульфадиазин

Сульфадоксин

Сульфаметизол

Сульфаметоксазол (в комбинации с триметопримом)

Сульфаниламид

Сульфасалазин

Сульфизоксазол

Сульфаметоксазол (SMX) обычно используется в сочетании с триметопримом (TMP). Эта комбинация препаратов называется TMP/SMX.

Сульфонамиды действуют, не давая бактериям производить форму фолиевой кислоты, которая им нужна для роста и размножения.

Таблица

(См. также Общие сведения об антибиотиках).