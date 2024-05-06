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Сульфаниламидные препараты

Авторы:Brian J. Werth, PharmD, University of Washington School of Pharmacy
Проверено/пересмотрено мая 2024
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Сульфонамиды — это класс антибиотиков, которые эффективно действуют против многих грамположительных и грамотрицательных бактерий. Некоторые сульфонамиды наносятся прямо на кожу (местно) для лечения ожогов и кожных, вагинальных и глазных инфекций.

Сульфонамиды включают следующие антибиотики:

Сульфаметоксазол (SMX) обычно используется в сочетании с триметопримом (TMP). Эта комбинация препаратов называется TMP/SMX.

Сульфонамиды действуют, не давая бактериям производить форму фолиевой кислоты, которая им нужна для роста и размножения.

Таблица

Сульфаниламидные препараты

Лекарственные препараты

Общее использование

Некоторые потенциальные побочные эффекты

Мафенид

Сульфацетамид

Сульфадиазин

Сульфадоксин

Сульфаметизол

Сульфаниламид

Сульфасалазин

Сульфизоксазол

Триметоприм/сульфаметоксазол

Инфекции мочевыводящих путей (кроме сульфасалазина, сульфацетамида и мафенида)

Для сульфаниламида: Воспаление влагалища (вагинит)

Для сульфасалазина:воспалительное заболевание кишечника

Для сульфацетамида: Поверхностные глазные инфекции

Для мафенида и сульфадиазина: Только местно при ожогах

Для триметоприма/сульфаметоксазола: Кожные инфекции, вызванные чувствительными бактериями, устойчивыми к другим антибиотикам, включая метициллин-резистентный золотистый стафилококк (МРЗС)

Тошнота, рвота и диарея

Аллергические реакции, включая сыпь, анафилаксию и ангионевротический отек

Кристаллы в моче (редко)

Пониженное число лейкоцитов и тромбоцитов

Чувствительность к солнечному свету

Возможна повышенная склонность к кровотечениям при использовании совместно с варфарином

У людей с дефицитом Г6ФДГ (см. таблицу Более подробно о некоторых причинах анемии) — разрушение эритроцитов (анемия)

Г6ФД — недостаточность глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы

(См. также Общие сведения об антибиотиках).

Использование сульфонамидов во время беременности и грудного вскармливания

Сульфонамиды следует назначать во время беременности только тогда, когда польза от лечения перевешивает риски. Тем не менее, они не должны использоваться на поздних сроках беременности, потому что если их принимать в это время, они могут вызвать желтуху, которая может быть достаточно серьезной, чтобы вызвать повреждение головного мозга (билирубиновую энцефалопатию) у плода или новорожденного. (см. также Безопасность лекарственных препаратов во время беременности)

Сульфонамиды не следует принимать во время грудного вскармливания. (см. также Применение лекарственных препаратов и употребление психоактивных веществ во время грудного вскармливания).

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.