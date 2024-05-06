Пенициллины — это подкласс антибиотиков, называемых бета-лактамными антибиотиками (антибиотики, которые имеют химическую структуру, называемую бета-лактамным кольцом). Карбапенемы, цефалоспорины и монобактамы — это тоже бета-лактамные антибиотики.
Пенициллины используются для лечения инфекций, вызванных грамположительными бактериями (например, стрептококковых инфекций) и некоторыми грамотрицательными бактериями (например, менингококковых инфекций).
К пенициллинам относятся следующие антибиотики:
Амоксициллин
Ампициллин
Карбенициллин
Диклоксациллин
Нафциллин
Оксациллин
Пенициллин G
Пенициллин V
У большинства бактерий есть внешняя оболочка (клеточная стенка), которая их защищает. Как и другие бета-лактамные антибиотики, пенициллины действуют, не давая бактериям формировать эту клеточную стенку, что приводит к гибели бактерий.
Некоторые бактерии производят ферменты, которые могут инактивировать бета-лактамные антибиотики. При инфекциях, вызванных этими бактериями, пенициллины назначают с препаратом, который может ингибировать эти ферменты, например, клавуланат или сульбактам. Наиболее распространенные комбинации включают следующее:
Ампициллин/сульбактам
Амоксициллин/клавуланат
Пиперациллин/тазобактам
Некоторые пенициллины могут назначать для приема внутрь (например, амоксициллин и пенициллин V) или в виде инъекции (например, пиперациллин). Другие (такие как ампициллин) могут вводиться как одним, так и другим способом.
Прием пищи не мешает абсорбции амоксициллина, но пенициллин G следует принимать за 1 час до или через 2 часа после еды. Амоксициллин обычно используется чаще, чем ампициллин (при приеме внутрь), потому что амоксициллин лучше абсорбируется в кровоток, имеет меньше побочных эффектов в желудочно-кишечном тракте и может приниматься реже.
Пенициллины
Лекарственные препараты
Общее использование
Некоторые потенциальные побочные эффекты
Амоксициллин
Ампициллин
Клоксациллин
Диклоксациллин
Флуклоксациллин
Нафциллин
Оксациллин
Пенициллин G
Пенициллин V
Широкий диапазон инфекций, включая стрептококковые инфекции, энтерококковые инфекции, сифилис и болезнь Лайма
Диклоксациллин, нафциллин и оксациллин: Чаще всего используются для лечения стафилококковых инфекций
Тошнота, рвота и диарея*
Аллергические реакции, такие как сыпь и крапивница, с серьезными анафилактическими реакциями
Поражение почек (интерстициальный нефрит)
* Почти любой антибиотик может вызвать диарею, вызванную Clostridioides difficile, и воспаление толстой кишки (колит), но клиндамицин, пенициллины, цефалоспорины и фторхинолоны вызывают их наиболее часто.
(См. также Общие сведения об антибиотиках).
Использование пенициллинов во время беременности и грудного вскармливания
Пенициллины являются одними из самых безопасных антибиотиков для применения во время беременности. Однако они используются только тогда, когда польза от лечения перевешивает риски. (см. также Безопасность лекарственных препаратов во время беременности)
Использование пенициллинов во время грудного вскармливания обычно считается приемлемым. (см. также Применение лекарственных препаратов и употребление психоактивных веществ во время грудного вскармливания).