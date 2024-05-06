Пенициллины — это подкласс антибиотиков, называемых бета-лактамными антибиотиками (антибиотики, которые имеют химическую структуру, называемую бета-лактамным кольцом). Карбапенемы, цефалоспорины и монобактамы — это тоже бета-лактамные антибиотики.

Пенициллины используются для лечения инфекций, вызванных грамположительными бактериями (например, стрептококковых инфекций) и некоторыми грамотрицательными бактериями (например, менингококковых инфекций).

К пенициллинам относятся следующие антибиотики:

Амоксициллин

Ампициллин

Карбенициллин

Диклоксациллин

Нафциллин

Оксациллин

Пенициллин G

Пенициллин V

У большинства бактерий есть внешняя оболочка (клеточная стенка), которая их защищает. Как и другие бета-лактамные антибиотики, пенициллины действуют, не давая бактериям формировать эту клеточную стенку, что приводит к гибели бактерий.

Некоторые бактерии производят ферменты, которые могут инактивировать бета-лактамные антибиотики. При инфекциях, вызванных этими бактериями, пенициллины назначают с препаратом, который может ингибировать эти ферменты, например, клавуланат или сульбактам. Наиболее распространенные комбинации включают следующее:

Ампициллин/сульбактам

Амоксициллин/клавуланат

Пиперациллин/тазобактам

Некоторые пенициллины могут назначать для приема внутрь (например, амоксициллин и пенициллин V) или в виде инъекции (например, пиперациллин). Другие (такие как ампициллин) могут вводиться как одним, так и другим способом.

Прием пищи не мешает абсорбции амоксициллина, но пенициллин G следует принимать за 1 час до или через 2 часа после еды. Амоксициллин обычно используется чаще, чем ампициллин (при приеме внутрь), потому что амоксициллин лучше абсорбируется в кровоток, имеет меньше побочных эффектов в желудочно-кишечном тракте и может приниматься реже.

Таблица

(См. также Общие сведения об антибиотиках).