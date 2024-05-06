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Мупироцин

Авторы:Brian J. Werth, PharmD, University of Washington School of Pharmacy
Проверено/пересмотрено мая 2024
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    Мупироцин — это антибиотик который используется для лечения импетиго и других бактериальных инфекций кожи, а также для избавления от стафилококков в носу. Этот антибиотик действует, мешая бактериям производить белки, необходимые для роста и размножения.

    Мупироцин доступен только в виде мази.

    Медицинские работники могут порекомендовать наносить мупироцин внутрь ноздрей для уничтожения стафилококков в носу. Однако при избыточном использовании мупироцин может привести к выработке резистентности, поэтому он назначается только в случае вероятного заражения. Например, он выписывается пациентам перед проведением хирургической операции или людям, проживающим в местах распространения кожных инфекций.

    Некоторые распространенные побочные эффекты мупироцина — зуд и жжение.

    (См. также Общие сведения об антибиотиках).

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    Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.