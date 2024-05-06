Мупироцин — это антибиотик который используется для лечения импетиго и других бактериальных инфекций кожи, а также для избавления от стафилококков в носу. Этот антибиотик действует, мешая бактериям производить белки, необходимые для роста и размножения.

Мупироцин доступен только в виде мази.

Медицинские работники могут порекомендовать наносить мупироцин внутрь ноздрей для уничтожения стафилококков в носу. Однако при избыточном использовании мупироцин может привести к выработке резистентности, поэтому он назначается только в случае вероятного заражения. Например, он выписывается пациентам перед проведением хирургической операции или людям, проживающим в местах распространения кожных инфекций.

Некоторые распространенные побочные эффекты мупироцина — зуд и жжение.

(См. также Общие сведения об антибиотиках).