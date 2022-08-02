Трансплантация стволовых клеток — это изъятие стволовых клеток (недифференцированных клеток) у здорового человека и их введение путем инъекции человеку, у которого имеется серьезное заболевание крови.

(См. также Общие сведения о трансплантации).

Стволовые клетки — это неспециализированные клетки, из которых можно получить другие, более специализированные клетки. Стволовые клетки могут быть получены из:

крови, взятой из вены;

костного мозга (трансплантация костного мозга);

крови в пуповине ребенка после его рождения (предоставленной матерью).

Кровь более предпочтительна, чем костный мозг в качестве источника, поскольку процедура менее инвазивна, а количество клеток крови быстро нормализуется. Стволовые клетки из пуповины обычно используются только у детей, поскольку пуповинная кровь не содержит достаточного количества стволовых клеток для ее использования у взрослых пациентов.

Что такое стволовые клетки?

Теоретически стволовые клетки могут стать любым другим типом клеток, но на практике трансплантация стволовых клеток используется главным образом в рамках лечения заболеваний крови, таких как лейкоз, определенные типы лимфомы (включая лимфому Ходжкина), апластическая анемия, талассемия, серповидноклеточная анемия. Иногда трансплантация стволовых клеток используется при врожденных метаболических или иммунодефицитных заболеваниях (таких как хроническая гранулематозная болезнь).

Стволовые клетки также можно пересаживать пациентам, получающим химиотерапию или лучевую терапию в высоких дозах для лечения определенных разновидностей рака. Подобные методы лечения разрушают костный мозг, который вырабатывает стволовые клетки. Иногда пересадку стволовых клеток используют для замены клеток костного мозга, которые разрушаются во время лечения рака в органах, как, например, рака молочной железы или нейробластомы (рак, который распространен у детей и развивается из нервной ткани). Врачи изучают вопрос об использовании трансплантации стволовых клеток для лечения некоторых аутоиммунных заболеваний, таких как рассеянный склероз.

Приблизительно 30–40 % пациентов с лимфомой и 20–50 % пациентов с лейкемией излечиваются от рака после лечения, включая пересадку стволовых клеток. Операция продлевает жизнь пациентов с множественной миеломой. Она менее эффективна при раке молочной железы.

Процедура трансплантации стволовых клеток Стволовые клетки могут быть: собственными клетками человека (аутотрансплантация);

донорскими клетками (аллогенная трансплантация). При пересадке раковым больным их собственных стволовых клеток, стволовые клетки у этих больных берут до проведения химиотерапии или лучевой терапии, которая может их повредить. Клетки вводят назад в организм после получения лечения. Если стволовые клетки получают от донора, реципиент принимает препараты, подавляющие иммунную систему (иммунодепрессанты) до пересадки стволовых клеток. Если стволовые клетки предназначены для замены кроветворных клеток в костном мозге реципиента, реципиенту назначают комбинацию лекарственных препаратов и лучевой терапии для уничтожения клеток костного мозга, которые препятствуют выживанию пересаженных клеток. Терапия аллогенными стволовыми... Видео Терапия аллогенными стволовыми... Видео

Стволовые клетки из крови Стволовые клетки взрослых лиц можно получить из крови во время амбулаторной процедуры. Сначала, за несколько дней до получения стволовых клеток, донор принимает препараты, который заставляют костный мозг выводить в кровоток еще большее количество стволовых клеток (колониестимулирующие факторы). Затем кровь берут через катетер, введенный в одну руку, и пропускают через аппарат, который отделяет стволовые клетки. Оставшуюся кровь возвращают донору через катетер, установленный на другой руке. Обычно необходимо приблизительно шесть сеансов продолжительностью 2–4 часа в течение нескольких дней, пока не будет получено достаточное количество стволовых клеток. Стволовые клетки можно заморозить и сохранить для дальнейшего применения. Стволовые клетки также могут быть получены из пуповины ребенка после родов и заморожены для дальнейшего использования.

Стволовые клетки из костного мозга При трансплантации костного мозга донор находится под общим или местным наркозом. Затем врачи извлекают костный мозг из бедренной кости донора с помощью шприца. Извлечение костного мозга занимает приблизительно 1 час.

Реципиенту Стволовые клетки вводятся в вену реципиента в течение 1–2 часов. Введенные стволовые клетки перемещаются в кости реципиента и начинают там размножаться, вырабатывая стволовые клетки.

После трансплантации стволовых клеток После трансплантации вводятся препараты для предотвращения осложнений (см. ниже). Реципиенты стволовых клеток обычно проводят в больнице 1–2 месяца. После выписки визиты последующего наблюдения назначаются через определенные периоды времени. Обычно для восстановления требуется 1 год.