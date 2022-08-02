Трансплантация других тканей

Пересадка кожи считается одним из видов трансплантации. Кожные трансплантаты можно использовать у пациентов, потерявших большие участки кожи, например, вследствие обширных ожогов. Пересадка кожи наиболее эффективна, когда здоровую кожу удаляют из одной части тела человека и пересаживают на другую. Если подобная пересадка невозможна, то временно можно использовать кожу покойного донора или даже животных (например, свиней) либо синтетическую кожу. Подобные трансплантаты можно использовать только в течение короткого промежутка времени, но они могут обеспечить временную защиту, пока не вырастет нормальная кожа, которая сможет их заменить.

Количество кожи, подходящей для трансплантации, можно увеличить, выращивая небольшие кусочки кожи человека в тканевой культуре или разрезав кожный трансплантат на множество крошечных кусочков, которые можно растянуть и накрыть ими большую площадь.