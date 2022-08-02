Трансплантация других тканей

Трансплантация тканей — это извлечение различных тканей, таких как клетки кожи, роговица, хрящевая ткань или кость, из организма, с последующей пересадкой тканей тому же или другому человеку, у которого имеется серьезное заболевание, поражающее некоторые ткани такого типа.
(См. также Общие сведения о трансплантации).
Кожа
Пересадка кожи считается одним из видов трансплантации. Кожные трансплантаты можно использовать у пациентов, потерявших большие участки кожи, например, вследствие обширных ожогов. Пересадка кожи наиболее эффективна, когда здоровую кожу удаляют из одной части тела человека и пересаживают на другую. Если подобная пересадка невозможна, то временно можно использовать кожу покойного донора или даже животных (например, свиней) либо синтетическую кожу. Подобные трансплантаты можно использовать только в течение короткого промежутка времени, но они могут обеспечить временную защиту, пока не вырастет нормальная кожа, которая сможет их заменить.
Количество кожи, подходящей для трансплантации, можно увеличить, выращивая небольшие кусочки кожи человека в тканевой культуре или разрезав кожный трансплантат на множество крошечных кусочков, которые можно растянуть и накрыть ими большую площадь.
Хрящ
Хрящ обычно используют для восстановления врожденных дефектов уха или носа у детей. У взрослых его можно использовать для восстановления суставов после травмы или поражения артритом.
Хрящ можно успешно пересадить без использования лекарственных препаратов для подавления иммунной системы (иммунодепрессантов). Иммунная система атакует пересаженный хрящ менее интенсивно, чем другие ткани.
Роговица
Роговицу, прозрачную куполообразную структуру на поверхности глаза, обычно можно успешно пересаживать без применения иммунодепрессантов.
Кость
Кость, полученную из одной части тела, можно использовать для замены кости в другой части тела, например, для замены кости, удаленной во время операции по поводу рака кости.
Кость, пересаженная от другого человека, живет только в течение короткого периода времени. Однако она стимулирует рост новой кости, стабилизирует участок, пока не сформируется новая кость, и обеспечивает границы, в которых будет формироваться новая кость.
Для пересадки кости прием иммунодепрессантов не требуется.
Несколько тканей
Некоторые трансплантаты содержат несколько тканей (композитные трансплантаты, например, кисть, рука или лицо). Композитные трансплантаты могут включать кожу, мышцы, кость и ткани, которые соединяют и поддерживают эти структуры.
Пересадка композитных трансплантатов является неоднозначной процедурой, поскольку она обычно не требуется для сохранения жизни и не продлевает ее, хотя она может значительно улучшить качество жизни. Пересадка композитных трансплантатов также является очень дорогостоящей процедурой, которая требует множества ресурсов и иногда может привести к возникновению инфекций, представляющих угрозу для жизни. Эти процедуры не считаются стандартным медицинским обслуживанием.
Пересаженные структуры функционируют по-разному, но некоторые реципиенты, получившие кисть, могут ее использовать для выполнения своих обычных повседневных действий.
После трансплантации требуется прием иммунодепрессантов.
других тканях
При болезни Паркинсона пересадка ткани надпочечников в головной мозг уменьшает тяжесть симптомов, равно как и пересадка ткани головного мозга от абортированного плода. Однако применение ткани абортированного плода является сомнительным методом.
Трансплантация тимуса мертворожденного младенца ребенку, родившемуся без тимуса (синдром Ди Джорджи), может помочь восстановить иммунную систему. Иммунная система ослаблена при отсутствии тимуса, поскольку в нем развиваются лейкоциты, которые являются важной частью защиты иммунной системы от инородных веществ. Однако новый тимус может вырабатывать клетки, которые атакуют клетки реципиента, вызывая тяжелую реакцию «трансплантат против хозяина» (см. также видео Тимус и Т-лимфоциты).
Иногда желающим забеременеть женщинам с аномальной или удаленной маткой может выполняться трансплантация матки.