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Иммунотерапия

Авторы:Peter J. Delves, PhD, University College London, London, UK
Проверено/пересмотрено февр. 2024
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Иммунотерапия — это использование лекарственных препаратов, которые имитируют или модифицируют компоненты иммунной системы (такие как опухолевые антигены и контрольные точки иммунной системы — см. также Общие сведения об иммунной системе) для борьбы с заболеванием. Иммунотерапия быстро развивается, особенно в области лечения рака.

Разработано несколько типов (классов) иммунотерапевтических препаратов. Некоторые из наиболее распространенных классов:

  • Цитокины и рецепторы цитокинов

  • Гибридные белки

  • Моноклональные антитела

Цитокины и рецепторы цитокинов

Цитокины — это химические мессенджеры иммунной системы. Лейкоциты и некоторые другие клетки иммунной системы производят цитокины, когда они обнаруживают чужеродные вещества (антигены). Интерфероны и интерлейкины — это примеры цитокинов. Цитокины передают сообщение, прикрепляясь к конкретным молекулам, называемым рецепторами, которые находятся на поверхности другой клетки. Цитокины и их рецепторы похожи на ключ и замок. Для различных цитокинов имеются различные рецепторы.

Цитокины и их рецепторы могут быть изготовлены в лаборатории. При введении человеку может быть использован искусственный цитокин или рецептор цитокина для изменения естественного иммунного ответа человека и лечения многих заболеваний.

Цитокины и рецепторы цитокинов используются для следующих процедур:

Гибридные белки

Гибридные белки представляют собой соединения, которые производятся в лаборатории, и в которых объединяют или «смешивают» два различных белка с желаемыми иммуномодифицирующими и противостоящими заболеваниям свойствами для создания монопрепарата. При введении человеку новый гибридный белок может быть использован для изменения естественного иммунного ответа и лечения многих заболеваний. Примером гибридного белка является лекарственный препарат этанерцепт, который связывает рецептор цитокинов с антителом.

Гибридные белки используются для следующих процедур:

Моноклональные антитела

Моноклональные антитела (МАТ) — это антитела, которые изготавливаются в лаборатории из живых клеток, которые после генетической модификации приобретают способность вырабатывать желаемое антитело. При введении в кровоток человека они действуют подобно антителам, вырабатываемым человеческим организмом. Моноклональные антитела обычно предназначены для поражения раковых клеток или уничтожения веществ, вызывающих воспаление. Примером является ритуксимаб, используемый для лечения многих заболеваний, включая ревматоидный артрит.

Моноклональные антитела используются для:

Поскольку моноклональные антитела часто используются для подавления иммунной системы, они могут вызывать существенные побочные эффекты, такие как повышенный риск инфекций или рака, а также могут привести к аутоиммунным расстройствам.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.