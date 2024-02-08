Иммунотерапия — это использование лекарственных препаратов, которые имитируют или модифицируют компоненты иммунной системы (такие как опухолевые антигены и контрольные точки иммунной системы — см. также Общие сведения об иммунной системе) для борьбы с заболеванием. Иммунотерапия быстро развивается, особенно в области лечения рака.

Разработано несколько типов (классов) иммунотерапевтических препаратов. Некоторые из наиболее распространенных классов:

Цитокины и рецепторы цитокинов

Гибридные белки

Моноклональные антитела

Цитокины и рецепторы цитокинов Цитокины — это химические мессенджеры иммунной системы. Лейкоциты и некоторые другие клетки иммунной системы производят цитокины, когда они обнаруживают чужеродные вещества (антигены). Интерфероны и интерлейкины — это примеры цитокинов. Цитокины передают сообщение, прикрепляясь к конкретным молекулам, называемым рецепторами, которые находятся на поверхности другой клетки. Цитокины и их рецепторы похожи на ключ и замок. Для различных цитокинов имеются различные рецепторы. Цитокины и их рецепторы могут быть изготовлены в лаборатории. При введении человеку может быть использован искусственный цитокин или рецептор цитокина для изменения естественного иммунного ответа человека и лечения многих заболеваний. Цитокины и рецепторы цитокинов используются для следующих процедур: Лечение рака, например саркомы Капоши.

Лечение воспалительных заболеваний, таких как ревматоидный артрит, псориатический артрит и анкилозирующий спондилит.

Лечение вирусных инфекций, таких как гепатит B и гепатит С.