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Синдром Чедиака-Хигаси

(Синдром Чедиака-Хигаси)

Авторы:James Fernandez, MD, PhD, Cleveland Clinic Lerner College of Medicine at Case Western Reserve University
Проверено/пересмотрено окт. 2024
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Синдром Чедиака-Хигаси — очень редкий наследственный иммунодефицит, характеризующийся периодическими бактериальными респираторными и другими инфекциями и отсутствием пигмента в волосах, глазах и коже (альбинизм).

  • У людей с синдромом Чедиака-Хигаси обычно бледная кожа, светлые или белые волосы и розовые или бледно-голубые глаза.

  • Врачи исследуют образец крови для исключения аномалий и выполняют генетические тесты, чтобы подтвердить диагноз.

  • Лечение включает антибиотики для профилактики инфекций, другие лекарственные препараты для улучшения функции иммунной системы и, по возможности, трансплантацию стволовых клеток.

(См. также Общие сведения об иммунодефицитах).

Синдром Чедиака-Хигаси относится к первичным иммунодефицитам. Данное заболевание наследуется по аутосомно-рецессивному типу (наследование не сцеплено с полом). Это значит, что для развития заболевания ребенку нужно получить 2 дефектных гена — по одному от каждого родителя.

Люди с синдромом Чедиака-Хигаси более восприимчивы к инфекциям, поскольку фагоциты (типы лейкоцитов, включая нейтрофилы, эозинофилы, моноциты и макрофаги), не функционирует нормально. Фагоциты — это клетки, которые поглощают и уничтожают микроорганизмы.

Симптомы синдрома Чедиака-Хигаси

При синдроме Чедиака-Хигаси пигмент меланин образуется в очень малых количествах либо не образуется совсем (это называется альбинизм). Меланин придает цвет коже, глазам и волосам. Как правило, кожа бледная, волосы светлого или белого цвета, а глаза могут быть розовыми или бледно-серо-голубыми.

Заболевание может также вызывать проблемы со зрением. Например, острота зрения может быть снижена, а чувствительность глаз к свету (фоточувствительность) повышена. Часто встречается нистагм, который вызывает нечеткость зрения. При нистагме глаза постоянно движутся: они быстро поворачиваются в одном направлении, затем медленно возвращаются в исходное положение.

Синдром Чедиака-Хигаси также часто приводит к язвам в полости рта, гингивиту и заболеванием периодонта.

Для лиц с синдромом Чедиака-Хигаси также характерны частые инфекции. Инфекции обычно поражают дыхательные пути, кожу и оболочки, выстилающие полость рта.

Приблизительно у 80% пациентов синдром Чедиака-Хигаси прогрессирует, вызывая лихорадку, желтуху (пожелтение кожи и глаз), увеличение печени, селезенки и лимфоузлов, а также склонность к кровотечениям и кровоподтекам. Заболевание может также поражать нервную систему, вызывая слабость, неуклюжесть движений, затруднения при ходьбе и судороги. Как только развиваются эти симптомы, обычно в течение 30 месяцев наступает смерть от данного заболевания.

Диагностика синдрома Чедиака-Хигаси

  • Изучение образца крови

  • Генетический анализ

Берут образец крови и исследуют под микроскопом. Некоторые аномалии лейкоцитов указывают на синдром Чедиака-Хигаси.

Диагноз может быть подтвержден генетическим тестированием с использованием образца крови.

Поскольку это расстройство встречается очень редко, члены семьи подвергаются скринингу только при наличии симптомов, указывающих на синдром Чедиака-Хигаси.

Лечение синдрома Чедиака-Хигаси

  • Антибиотики для профилактики инфекций;

  • интерферон гамма, иногда кортикостероиды;

  • Трансплантация стволовых клеток

Лечение синдрома Чедиака-Хигаси включает антибиотики для профилактики инфекции и интерферон гамма (лекарственный препарат, модифицирующий иммунную систему) для улучшения функции иммунной системы.

Иногда кортикостероиды и удаление селезенки (спленэктомия) приводят к временному облегчению симптомов.

Однако, если не выполняется трансплантация стволовых клеток, большинство таких пациентов умирают от инфекций к возрасту 7 лет. Трансплантация стволовых клеток от донора с тем же типом ткани может способствовать излечению. Перед пересадкой детям обычно назначают химиотерапевтический препарат (химиотерапия для подготовки перед трансплантацией) для снижения риска отторжения пересаженных клеток. Через 5 лет после трансплантации в живых остается около 60% детей.

Дополнительная информация

Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители Справочника не несут ответственности за содержание этого ресурса.

  1. Фонд в поддержку лечения иммунодефицитов: Хроническая гранулематозная болезнь и другие заболевания фагоцитарных клеток: Исчерпывающая информация о первичном иммунодефиците, включая синдром Чедиака-Хигаси, от диагностики и лечения до улучшения качества жизни людей, страдающих иммунодефицитом

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.