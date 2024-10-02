Анализы крови

Иногда визуализационные исследования (такие как рентгенологическое исследование органов грудной клетки и эхокардиография)

Врач подозревает синдром Ди Джорджи на основании симптомов.

Назначаются анализы крови:

для определения общего числа клеток крови и уровней Т- и В-клеток;

для оценки функции Т-клеток и функции паращитовидных желез;

для оценки выработки иммуноглобулинов в ответ на вакцины.

Для проверки размера тимуса может быть сделан рентген органов грудной клетки.

Поскольку при синдроме Ди Джорджи часто поражается сердце, обычно назначают эхокардиографию. В эхокардиографии для получения изображения сердца используются звуковые волны высокой частоты (ультразвук), таким образом можно обнаруживать нарушения строения сердца, такие как врожденный порок.

Чтобы обнаружить аномалии, могут быть сделаны генетические тесты.