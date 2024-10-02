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Селективный дефицит антител при нормальном содержании иммуноглобулинов

Авторы:James Fernandez, MD, PhD, Cleveland Clinic Lerner College of Medicine at Case Western Reserve University
Проверено/пересмотрено окт. 2024
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Селективный дефицит антител при нормальном содержании иммуноглобулинов характеризуется недостаточным ответом на определенные типы антигенов (чужеродных для организма веществ) при нормальном ответе на другие типы, при этом содержание антител (иммуноглобулинов) у пациентов в пределах нормы или близко к нормальному.

  • У людей с селективным дефицитом антител при нормальном содержании иммуноглобулинов часто возникают инфекции околоносовых пазух и легочные инфекции.

  • Врачи диагностируют заболевание путем измерения уровней иммуноглобулинов в крови и оценки выраженности ответа на вакцины.

  • Лечение включает вакцинацию пневмококковой конъюгированной вакциной, антибиотики для лечения инфекции и для профилактики возникновения инфекции и, иногда, иммуноглобулины.

(См. также Общие сведения об иммунодефицитах).

Антитела (иммуноглобулины) — это вещества, вырабатываемые иммунной системой для защиты организма от инфекции, рака и чужеродных веществ. Существует 5 классов иммуноглобулинов: иммуноглобулины А (IgA), IgD, IgE, IgG и IgM. Каждый класс по-своему помогает защитить организм от инфекции. Дефицит одного или нескольких типов иммуноглобулинов повышает риск развития серьезной инфекции.

Селективный дефицит антител при нормальном содержании иммуноглобулинов относится к первичным иммунодефицитным нарушениям. Данное заболевание является одним из наиболее распространенных иммунодефицитов, которые вызывают частые инфекции околоносовых пазух и легочные инфекций. Для пациентов с этим заболеванием характерен недостаточный иммунный ответ на некоторые вакцины (под названием полисахаридные вакцины), например, на один из видов пневмококковой вакцины.

Вакцины содержат антигены бактерий или вирусов, против которых они направлены. В норме иммунная система организма реагирует на вакцину, вырабатывая вещества (такие как антитела) и мобилизуя лейкоциты, которые распознают и/или атакуют специфические бактерии или вирусы, содержащиеся в вакцине. Впоследствии, если вакцинированный человек контактирует с такими же бактериями или вирусами, его иммунная система автоматически вырабатывает соответствующие антитела и принимает другие меры для предотвращения заболевания или снижения его интенсивности. Люди с селективным дефицитом антител не вырабатывают антитела в ответ на полисахаридные вакцины.

У пациентов, страдающих этим заболеванием, часто возникают инфекции околоносовых пазух и легочные инфекции, а иногда симптомы аллергии, такие, как хронический насморк и заложенность носа (ринит), сыпь и астма. Тяжесть заболевания может быть разной.

У некоторых детей заболевание разрешается самостоятельно с течением времени.

Диагностика

  • Анализ крови для измерения уровня иммуноглобулинов и ответа на вакцины

У детей до 2 лет обследование на предмет данного заболевания не проводится, так как у здоровых детей младшего возраста могут наблюдаться частые инфекции околоносовых пазух и легочные инфекции, а также слабый ответ на некоторые вакцины.

Обследование включает анализы крови для измерения уровней иммуноглобулинов и оценки выработки иммуноглобулинов в ответ на вакцины. Нормальные уровни антител и недостаточный ответ на некоторые вакцины подтверждают диагноз.

Лечение

  • Вакцинация пневмококковой конъюгированной вакциной

  • Для лечения инфекций назначают антибиотики;

  • В некоторых случаях иммуноглобулин

В рамках стандартного графика иммунизации детей прививают пневмококковой конъюгированной вакциной для профилактики пневмококковых инфекций. Дети с селективным дефицитом антител при нормальном содержании иммуноглобулинов отвечают на эту вакцину, которая отличается от пневмококковой полисахаридной вакцины.

Назначают лечение инфекций околоносовых пазух, легочных инфекций и симптомов аллергических реакций. Иногда, если инфекции продолжают рецидивировать после лечения, пациентам назначают антибиотики (такие как амоксициллин и триметоприм/сульфаметоксазол) для предотвращения повторных инфекций.

В редких случаях при частых рецидивах инфекций, несмотря на использование этих антибиотиков, пациентам назначают инъекции иммуноглобулина (антитела, полученные из крови людей с нормальной иммунной системой). Иммуноглобулин можно вводить в вену (внутривенно) или под кожу (подкожно).

Дополнительная информация

Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители Справочника не несут ответственности за содержание этого ресурса.

  1. Фонд в поддержку лечения иммунодефицитов: Другие заболевания с дефицитом антител: Исчерпывающая информация о селективных дефицитах антител, в том числе информация о диагностике и лечении, а также рекомендации для пораженных людей

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.