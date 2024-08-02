Существует 2 основных типа мастоцитоза:

кожный мастоцитоз (накапливающийся главным образом в коже);

системный мастоцитоз (воздействующий на другие органы, помимо кожи).

Кожный мастоцитоз обычно возникает у детей. Иногда тучные клетки накапливаются в коже только в виде единой массы (мастоцитомы), обычно до возраста 6 месяцев. Чаще всего тучные клетки скапливаются во многих областях кожи, образуя небольшие красновато-коричневые пятна или шишки (так называемая пигментная крапивница). Пигментная крапивница редко перерастает в системный мастоцитоз у детей, но у взрослых это может происходить чаще.

Системный мастоцитоз обычно возникает у взрослых. Как правило, тучные клетки накапливаются в костном мозге (где производятся клетки крови). Часто они также накапливаются в коже, желудке, кишечнике, печени, селезенке и лимфатических узлах. Органы могут продолжать функционировать почти без нарушений. Но если в костном мозге накапливается слишком много тучных клеток, то выработка клеток крови значительно снижается, и могут развиваться такие серьезные болезни крови, как лейкоз. Если в органах накапливается слишком много тучных клеток, органы начинают работать с нарушениями. Появившиеся в результате проблемы могут быть опасными для жизни.

Снимки крапивницы пигментной Крапивница пигментная (новорожденный) На этой фотографии показаны маленькие красновато-коричневые бугорки, покрывающие тело новорожденного с мастоцитозом. © Springer Science+Business Media Крапивница пигментная (ребенок) На этой фотографии показаны красновато-коричневые пятна на спине ребенка школьного возраста с мастоцитозом. © Springer Science+Business Media Крапивница пигментная (нога) Эти желтовато-коричневые красноватые коричневые пятна и бугорки вызывают появление очага крапивницы при трении, что указывает на системный мастоцитоз. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Крапивница пигментная (грудь) Пигментная крапивница может появляться в виде красноватых бугорков на коже. © Springer Science+Business Media Крапивница пигментная При мастоцитозе на коже могут образовываться небольшие красновато-коричневые пятна или бугорки (так называемая «пигментная сыпь»). ... Прочитайте дополнительные сведения С разрешения издателя. Из книги Joe E, Soter N. In Current Dermatologic Diagnosis and Treatment, под редакцией I Freedberg, IM Freedberg и MR Sanchez. Philadelphia, Current Medicine, 2001. Крапивница пигментная (новорожденный) На этой фотографии показаны маленькие красновато-коричневые бугорки, покрывающие тело новорожденного с мастоцитозом. © Springer Science+Business Media Крапивница пигментная (ребенок) На этой фотографии показаны красновато-коричневые пятна на спине ребенка школьного возраста с мастоцитозом. © Springer Science+Business Media Крапивница пигментная (нога) Эти желтовато-коричневые красноватые коричневые пятна и бугорки вызывают появление очага крапивницы при трении, что указывает на системный мастоцитоз. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Крапивница пигментная (грудь) Пигментная крапивница может появляться в виде красноватых бугорков на коже. © Springer Science+Business Media Крапивница пигментная При мастоцитозе на коже могут образовываться небольшие красновато-коричневые пятна или бугорки (так называемая «пигментная сыпь»). ... Прочитайте дополнительные сведения С разрешения издателя. Из книги Joe E, Soter N. In Current Dermatologic Diagnosis and Treatment, под редакцией I Freedberg, IM Freedberg и MR Sanchez. Philadelphia, Current Medicine, 2001.

Синдром активации тучных клеток (mast cell activation syndrome, MCAS) развивается, когда тучные клетки становятся гиперактивными и высвобождают свое содержимое, которое включает гистамин и другие вещества, вызывающие симптомы воспаления и аллергии. Таким образом, MCAS, в отличие от мастоцитоза, не вызван избыточным накоплением тучных клеток в коже и других тканях. Однако симптомы могут напоминать симптомы системного мастоцитоза. Они могут включать учащенное сердцебиение, обмороки, крапивницу, приливы крови, тошноту, рвоту и затуманенное сознание. Симптомы могут возникать часто и внезапно. MCAS следует диагностировать на основании характерных симптомов, результатов лабораторных анализов и уменьшения симптомов в ответ на лечение MCAS. Обычно назначают антигистаминные препараты, ингибиторы лейкотриенов и стабилизаторы тучных клеток. Неясно, прогрессирует ли синдром активации тучных клеток до мастоцитоза.