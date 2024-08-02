Круглогодичные аллергии

Назальные спреи с кортикостероидами

Антигистаминные препараты

Деконгестанты

глазные капли;

иногда иммунотерапия аллергеном;

при назальных полипах иногда хирургическая операция.

Лучший способ лечения, а также предотвращения аллергии — избегание аллергена.

Медикаментозное лечение круглогодичной аллергии аналогично лечению сезонной аллергии. Для лечения применяются кортикостероидные назальные спреи, антигистаминные и сосудосуживающие препараты.

Кортикостероидный назальный спрей обычно очень эффективен и используется в первую очередь. Большинство из этих спреев имеют мало побочных эффектов, хотя они могут вызвать носовые кровотечения и язвы в носу.

Антигистаминный препарат, пероральный или в виде назального спрея, может использоваться вместо кортикостероидного назального спрея или в дополнение к нему. Антигистаминные препараты часто применяются совместно с принимаемым внутрь сосудосуживающим средством, например, псевдоэфедрином.

Многие комбинации антигистаминных и сосудосуживающих средств соединены в одной таблетке, доступной без рецепта. Однако прием сосудосуживающих препаратов не рекомендуется пациентам с повышенным артериальным давлением, кроме случаев, когда это делается по рекомендации и под наблюдением врача. Кроме того, людям, принимающим ингибиторы моноаминоксидазы (тип антидепрессантов), нельзя принимать комбинированные препараты, содержащие антигистаминные и сосудосуживающие препараты. Антигистаминные и противоотечные комбинированные препараты не следует назначать маленьким детям.

Антигистаминные препараты могут иметь побочные эффекты, особенно антихолинергические эффекты. К антихолинергическим эффектам относятся сонливость, сухость во рту, размытое зрение, запоры, затруднение мочеиспускания, дезориентация и головокружение.

Сосудосуживающие препараты также доступны без рецепта в виде капель или аэрозолей для носа. Их нельзя использовать более нескольких дней, потому что постоянное применение этих лекарств в течение недели или дольше может усугубить или продлить заложенность носа — это называется эффект рикошета — и в конечном итоге может сделать ее хронической.

Побочные эффекты от назальных спреев, как правило, реже и менее тяжелые, чем от пероральных препаратов.

Иногда могут быть эффективны другие лекарственные препараты. Кромолин (стабилизатор тучных клеток) отпускается по рецепту в виде назального спрея и может помочь облегчить насморк. Для эффективности его нужно использовать регулярно.

Также могут быть эффективными азеластин (антигистаминный препарат и стабилизатор тучных клеток) и ипратропий (лекарственный препарат, ингибирующий ацетилхолин), они отпускаются по рецепту в виде назальных спреев. Но как и пероральные антигистаминные препараты, эти лекарственные препараты могут вызывать антихолинергические эффекты, особенно сонливость.

Монтелукаст, ингибитор лейкотриенов, доступный по рецепту, уменьшает воспаление и помогает облегчить насморк. Применяется только в случае неэффективности других противосудорожных препаратов Возможные побочные эффекты включают спутанность сознания, тревожность, депрессию и аномальные мышечные движения.

Регулярное промывание пазух носа теплой водой с солью (солевым раствором) может помочь разжижению и вымыванию слизи и увлажнит слизистую оболочку носа. Такая процедура называется промыванием пазух носа.

Если симптомы особенно беспокоят, несмотря на продолжающееся лечение, можно принимать кортикостероиды внутрь или вводить их в виде инъекций в течение короткого времени (обычно менее 10 дней). При длительном приеме внутрь или в инъекциях кортикостероиды могут вызвать серьезные побочные эффекты.

Симптомы со стороны глаз Промывание глаз простыми примочками (например, искусственной слезой) может помочь уменьшить раздражение. Следует избегать любого вещества, способного вызвать аллергическую реакцию. Во время эпизодов конъюнктивита не следует носить контактные линзы. Для лечения эффективны глазные капли, содержащие антигистаминные препараты, и лекарственный препарат, который вызывает сужение кровеносных сосудов (сосудосуживающий). Такие глазные капли отпускаются без рецепта. Однако они могут быть менее эффективными и имеют больше побочных эффектов, чем рецептурные глазные капли. Рецептурные глазные капли с кромолином используются для профилактики, а не для облегчения, аллергического конъюнктивита. Они могут использоваться в случае, когда ожидается контакт с аллергеном. Если симптомы очень тяжелые, можно использовать рецептурные глазные капли, содержащие кортикостероиды. Во время лечения кортикостероидными глазными каплями глаза нужно регулярно проверять у офтальмолога на предмет повышенного давления и инфекций. Полезными также могут оказаться антигистаминные препараты, которые принимаются внутрь (такие, как фексофенадин), особенно если аллергией поражены также другие части тела (например, уши, нос, горло).

Аллерген-специфическая иммунотерапия (десенсибилизация) При неэффективности других методов лечения некоторым людям помогает аллерген-специфическая иммунотерапия. Десенсибилизация — это процесс, который заключается в попытках научить иммунную систему человека не реагировать на аллерген. Пациенту назначают постепенно увеличивающиеся дозы аллергена. Первая доза настолько мала, что даже человек с аллергией не будет реагировать на нее. Однако небольшая доза начинает заставлять иммунную систему человека привыкать к аллергену. Затем дозу постепенно увеличивают. Каждое увеличение настолько незначительное, что иммунная система по-прежнему не реагирует на аллерген. Дозу увеличивают до тех пор, пока человек не перестает реагировать на то же количество аллергена, которое раньше вызывало симптомы. Иммунотерапия необходима в следующих ситуациях: если симптомы тяжелые;

если контакта с аллергеном нельзя избежать;

если лекарственные препараты, которые обычно используются для лечения аллергического ринита и аллергического конъюнктивита, не помогают контролировать симптомы. Иммунотерапия круглогодичных аллергий предполагает постепенное увеличение дозы аллергена, который кладут под язык (сублингвально) или вводят в кожу. Поскольку десенсибилизация иногда вызывает опасные аллергические реакции, пациенты должны оставаться в кабинете врача в течение хотя бы 30 минут после процедуры. Если у людей, получающих сублигвальную иммунотерапию, после первой дозы не возникает реакции, они могут принимать последующие дозы дома. Аллерген-специфическую иммунотерапию сенной лихорадки следует начинать после сезона пыльцы, чтобы подготовить организм к следующему сезону. Если иммунотерапию начать во время сезона пыльцы, побочных эффектов будет больше, потому что аллергены пыльцы уже стимулировали иммунную систему. Иммунотерапия наиболее эффективна, когда она продолжается круглый год.