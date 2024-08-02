Причиной круглогодичных (длительных) аллергий является бытовой контакт с переносимыми по воздуху частицами (например, домашняя пыль), которые присутствуют в воздухе на протяжении всего года.
Нос заложен, чешется, иногда есть насморк. Также наблюдается зуд в ротовой полости и глотке.
Обычно диагноз определяют по симптомам и действиям, которые провоцируют аллергию.
Лучше всего избегать аллергенов, однако лекарственные препараты, например, антигистаминные препараты, могут помочь облегчить симптомы.
(См. также Общие сведения об аллергических реакциях).
Круглогодичные аллергии могут начаться в любое время года — вне зависимости от сезона — либо могут длиться круглый год. Круглогодичные аллергии часто являются реакцией на домашнюю пыль. Домашняя пыль может содержать споры плесени и грибков, волокна ткани, шерсть животных, экскременты пылевых клещей и части насекомых. Причиной возникновения аллергических симптомов часто являются вещества, содержащиеся в тараканах и на них. Эти вещества присутствуют в домах круглый год, но наиболее тяжелые симптомы могут начаться в холодные месяцы, когда люди проводят больше времени в помещении. (Вещества, вызывающие аллергическую реакцию, называются аллергенами).
Обычно круглогодичные аллергии вызывают назальные симптомы (аллергический ринит), но не глазные симптомы (аллергический конъюнктивит). Однако аллергический конъюнктивит может возникнуть, если аллергены случайно втираются в глаза. Аллергическую реакцию также иногда могут вызвать растворы для промывания контактных линз.
Круглогодичный ринит часто вызван чем-то помимо аллергии, например, приемом аспирина или других нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) или другими формами ринита.
Знаете ли Вы, что...
Симптомы круглогодичной аллергии
Наиболее очевидным симптомом круглогодичной аллергии является хроническая заложенность носа. Беспокоит насморк с прозрачными водянистыми выделениями. Может проявляться зуд носа, нёба и задней стенки глотки. Зуд может начаться постепенно или внезапно. Часто начинается чихание.
Евстахиева труба, которая соединяет среднее ухо и заднюю часть носа, может распухнуть. В результате этого могут появиться нарушения слуха, особенно у детей. У детей также возможно развитие хронических ушных инфекций. У некоторых людей начинаются рецидивирующие инфекции пазух носа (хронический синусит) и появляются наросты внутри носа (назальные полипы).
Если аллергия распространяется на глаза, они слезятся и чешутся. Белки глаз могут покраснеть, веки тоже могут стать красными и опухшими. Может наблюдаться потемнение кожи под глазами («аллергические синяки»).
Многие люди с круглогодичными аллергиями также болеют астмой, возможно, вызванной теми же индукторами аллергии (аллергенами), которые способствуют появлению аллергического ринита и аллергического конъюнктивита.
Диагностика круглогодичной аллергии
Обследование врачом;
Диагноз круглогодичной аллергии ставят на основе симптомов, а также обстоятельств, в которых они появляются, то есть, если симптомы появляются в ответ на какие-то действия, например, поглаживание кошки. Диагноз часто ставится только на основании этой информации.
Аллергологическое исследование
Анализы требуются только в случае отсутствия ответа на лечение.
В этом случае скарификационные кожные пробы помогают подтвердить диагноз и определить фактор, провоцирующий симптомы (например, пылевые клещи или тараканы). Для выполнения этих проб по одной капле каждой вытяжки наносят на кожу человека и накалывают кожу иглой через каплю. Врачи затем наблюдают, развивается ли реакция с папулой и покраснением (бледная, слегка приподнятая припухлость, окруженная зоной покраснения).
При сомнительных результатах кожной пробы или невозможности ее проведения выполняют аллерген-специфический тест с иммуноглобулином (IgE). Для этого теста забирают и анализируют образец крови.
Лечение круглогодичной аллергии
Назальные спреи с кортикостероидами
Антигистаминные препараты
Деконгестанты
глазные капли;
иногда иммунотерапия аллергеном;
при назальных полипах иногда хирургическая операция.
Лучший способ лечения, а также предотвращения аллергии — избегание аллергена.
Медикаментозное лечение круглогодичной аллергии аналогично лечению сезонной аллергии. Для лечения применяются кортикостероидные назальные спреи, антигистаминные и сосудосуживающие препараты.
Кортикостероидный назальный спрей обычно очень эффективен и используется в первую очередь. Большинство из этих спреев имеют мало побочных эффектов, хотя они могут вызвать носовые кровотечения и язвы в носу.
Антигистаминный препарат, пероральный или в виде назального спрея, может использоваться вместо кортикостероидного назального спрея или в дополнение к нему. Антигистаминные препараты часто применяются совместно с принимаемым внутрь сосудосуживающим средством, например, псевдоэфедрином.
Многие комбинации антигистаминных и сосудосуживающих средств соединены в одной таблетке, доступной без рецепта. Однако прием сосудосуживающих препаратов не рекомендуется пациентам с повышенным артериальным давлением, кроме случаев, когда это делается по рекомендации и под наблюдением врача. Кроме того, людям, принимающим ингибиторы моноаминоксидазы (тип антидепрессантов), нельзя принимать комбинированные препараты, содержащие антигистаминные и сосудосуживающие препараты. Антигистаминные и противоотечные комбинированные препараты не следует назначать маленьким детям.
Антигистаминные препараты могут иметь побочные эффекты, особенно антихолинергические эффекты. К антихолинергическим эффектам относятся сонливость, сухость во рту, размытое зрение, запоры, затруднение мочеиспускания, дезориентация и головокружение.
Сосудосуживающие препараты также доступны без рецепта в виде капель или аэрозолей для носа. Их нельзя использовать более нескольких дней, потому что постоянное применение этих лекарств в течение недели или дольше может усугубить или продлить заложенность носа — это называется эффект рикошета — и в конечном итоге может сделать ее хронической.
Побочные эффекты от назальных спреев, как правило, реже и менее тяжелые, чем от пероральных препаратов.
Иногда могут быть эффективны другие лекарственные препараты. Кромолин (стабилизатор тучных клеток) отпускается по рецепту в виде назального спрея и может помочь облегчить насморк. Для эффективности его нужно использовать регулярно.
Также могут быть эффективными азеластин (антигистаминный препарат и стабилизатор тучных клеток) и ипратропий (лекарственный препарат, ингибирующий ацетилхолин), они отпускаются по рецепту в виде назальных спреев. Но как и пероральные антигистаминные препараты, эти лекарственные препараты могут вызывать антихолинергические эффекты, особенно сонливость.
Монтелукаст, ингибитор лейкотриенов, доступный по рецепту, уменьшает воспаление и помогает облегчить насморк. Применяется только в случае неэффективности других противосудорожных препаратов Возможные побочные эффекты включают спутанность сознания, тревожность, депрессию и аномальные мышечные движения.
Регулярное промывание пазух носа теплой водой с солью (солевым раствором) может помочь разжижению и вымыванию слизи и увлажнит слизистую оболочку носа. Такая процедура называется промыванием пазух носа.
Если симптомы особенно беспокоят, несмотря на продолжающееся лечение, можно принимать кортикостероиды внутрь или вводить их в виде инъекций в течение короткого времени (обычно менее 10 дней). При длительном приеме внутрь или в инъекциях кортикостероиды могут вызвать серьезные побочные эффекты.
Симптомы со стороны глаз
Промывание глаз простыми примочками (например, искусственной слезой) может помочь уменьшить раздражение. Следует избегать любого вещества, способного вызвать аллергическую реакцию. Во время эпизодов конъюнктивита не следует носить контактные линзы.
Для лечения эффективны глазные капли, содержащие антигистаминные препараты, и лекарственный препарат, который вызывает сужение кровеносных сосудов (сосудосуживающий). Такие глазные капли отпускаются без рецепта. Однако они могут быть менее эффективными и имеют больше побочных эффектов, чем рецептурные глазные капли.
Рецептурные глазные капли с кромолином используются для профилактики, а не для облегчения, аллергического конъюнктивита. Они могут использоваться в случае, когда ожидается контакт с аллергеном.
Если симптомы очень тяжелые, можно использовать рецептурные глазные капли, содержащие кортикостероиды. Во время лечения кортикостероидными глазными каплями глаза нужно регулярно проверять у офтальмолога на предмет повышенного давления и инфекций.
Полезными также могут оказаться антигистаминные препараты, которые принимаются внутрь (такие, как фексофенадин), особенно если аллергией поражены также другие части тела (например, уши, нос, горло).
Аллерген-специфическая иммунотерапия (десенсибилизация)
При неэффективности других методов лечения некоторым людям помогает аллерген-специфическая иммунотерапия.
Десенсибилизация — это процесс, который заключается в попытках научить иммунную систему человека не реагировать на аллерген. Пациенту назначают постепенно увеличивающиеся дозы аллергена. Первая доза настолько мала, что даже человек с аллергией не будет реагировать на нее. Однако небольшая доза начинает заставлять иммунную систему человека привыкать к аллергену. Затем дозу постепенно увеличивают. Каждое увеличение настолько незначительное, что иммунная система по-прежнему не реагирует на аллерген. Дозу увеличивают до тех пор, пока человек не перестает реагировать на то же количество аллергена, которое раньше вызывало симптомы.
Иммунотерапия необходима в следующих ситуациях:
если симптомы тяжелые;
если контакта с аллергеном нельзя избежать;
если лекарственные препараты, которые обычно используются для лечения аллергического ринита и аллергического конъюнктивита, не помогают контролировать симптомы.
Иммунотерапия круглогодичных аллергий предполагает постепенное увеличение дозы аллергена, который кладут под язык (сублингвально) или вводят в кожу. Поскольку десенсибилизация иногда вызывает опасные аллергические реакции, пациенты должны оставаться в кабинете врача в течение хотя бы 30 минут после процедуры. Если у людей, получающих сублигвальную иммунотерапию, после первой дозы не возникает реакции, они могут принимать последующие дозы дома.
Аллерген-специфическую иммунотерапию сенной лихорадки следует начинать после сезона пыльцы, чтобы подготовить организм к следующему сезону. Если иммунотерапию начать во время сезона пыльцы, побочных эффектов будет больше, потому что аллергены пыльцы уже стимулировали иммунную систему. Иммунотерапия наиболее эффективна, когда она продолжается круглый год.
Хирургическое вмешательство
Пациентам с хроническим синуситом и назальными полипами иногда необходимо хирургическое вмешательство, чтобы улучшить дренаж пазух и удалить зараженный материал либо удалить полипы. Может быть полезным регулярное орошение пазухи до и после операции.
Профилактика круглогодичной аллергии
Рекомендуется по возможности избегать контакта с аллергеном или устранять аллерген, таким образом предотвращая развитие симптомов и необходимость принимать лекарственный препарат.
При наличии аллергии на домашнюю пыль, домашних животных или другие бытовые аллергены, некоторые изменения в обстановке могут предотвратить или уменьшить симптомы:
удаление предметов, на которых собирается пыль, например, мягкой мебели, ковров и сувениров;
удаление мягких игрушек;
замена мягкой мебели и ковров или их частая уборка пылесосом;
замена штор и гардин на жалюзи;
частая стирка простыней, наволочек и одеял в горячей воде;
обработка дома паром;
использование наматрасников и наволочек из тонкой ткани, через которую не может проникнуть пыль и частицы аллергенов;
использование подушек из синтетических волокон;
регулярная уборка в доме, в том числе уборка пыли, уборка пылесосом и влажная уборка;
использование кондиционеров и осушителей воздуха для уменьшения в помещении высокой влажности, которая способствует размножению пылевых клещей;
использование высокоэффективных корпускулярных воздушных (high-efficiency particulate air, HEPA) фильтров и пылесосов;
ограничение пребывания домашних животных в определенных комнатах или содержание их на улице и частое мытье домашних животных;
уничтожение тараканов.