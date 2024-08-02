Аллергические реакции, вызванные физическими упражнениями, возникают во время или после тренировки.
Физическая нагрузка может спровоцировать или ухудшить астму или, в редких случаях, тяжелую аллергическую (анафилактическую) реакцию.
Врач обычно ставит диагноз на основе симптомов и их связи с физическими упражнениями.
Лекарственные препараты, используемые для лечения астмы, обычно предотвращают развитие симптомов во время физической нагрузки, но также целесообразно развитие физической выносливости и постепенное повышение интенсивности и продолжительности упражнений.
(См. также Общие сведения об аллергических реакциях).
Упражнения могут спровоцировать следующие симптомы:
астма: Упражнения часто провоцируют приступ астмы у людей, которые ею страдают, но у некоторых астма проявляется только во время физических упражнений. Упражнения могут спровоцировать или усугубить астму, потому что дыхание быстро остывает, высушивая дыхательные пути, а когда дыхательные пути снова нагреваются, они сужаются. Вероятность возникновения астмы, вызванной физическими упражнениями, выше, когда воздух холодный и сухой. Ощущается стеснение в груди. У человека могут начаться хрипы, кашель или затрудненное дыхание.
Анафилактические реакции: В редких случаях энергичные упражнения провоцируют обширные и потенциально опасные аллергические (анафилактические) реакции. У некоторых людей такая реакция случается, только если перед упражнениями они ели определенную пищу (особенно пшеницу или креветки). Затрудняется дыхание, или снижается артериальное давление, вызывая головокружение и обморок. Анафилактическая реакция может быть опасной для жизни.
Как правило, вызванные упражнениями симптомы — астма или анафилактическая реакция — появляются после 5–10 минут энергичных упражнений. Иногда симптомы начинаются после завершения упражнения.
Диагностика аллергических реакций, вызванных физическими упражнениями
Обследование врачом;
Иногда проба с физической нагрузкой.
Диагноз аллергических реакций физического усилия ставится на основе симптомов и их связи с физическими упражнениями.
Проба с физической нагрузкой также может помочь врачам поставить диагноз. Для этого теста измеряют функцию легких до и после упражнений на беговой дорожке или велотренажере.
Лечение аллергических реакций, вызванных физическими упражнениями
Лекарственные препараты, используемые для лечения астмы или анафилаксии;
избегать возможных провоцирующих факторов.
У пациентов с астмой, вызванной упражнениями, целью лечения является обеспечение возможности делать упражнения без симптомов. Повышение уровня физической подготовки может снизить вероятность развития симптомов во время упражнений. Ингаляции бета-адренергических препаратов (таких как те, которые используются для лечения астмы) в течение примерно 15 минут до начала упражнений часто помогают предотвратить реакции. Может помочь кромолин в ингаляторе.
У людей с астмой прием лекарственных препаратов, обычно используемых для контроля астмы, часто предотвращает развитие симптомов во время упражнений. Прием лекарственных препаратов для лечения астмы и постепенное увеличение интенсивности и продолжительности упражнений позволяет некоторым астматикам выдерживать тренировки.
Людям, перенесшим вызванную физическими упражнениями анафилактическую реакцию, следует избегать той формы физических упражнений, которая вызвала приступ. Если симптомы провоцирует прием определенной пищи перед упражнениями, то не следует есть этот продукт перед тренировкой.
Всегда нужно иметь при себе шприц-ручку с эпинефрином для оперативного оказания неотложной помощи. Рекомендуется тренироваться в компании других людей.