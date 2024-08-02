Аллергические реакции, вызванные физическими упражнениями

Лекарственные препараты, используемые для лечения астмы или анафилаксии;

избегать возможных провоцирующих факторов.

У пациентов с астмой, вызванной упражнениями, целью лечения является обеспечение возможности делать упражнения без симптомов. Повышение уровня физической подготовки может снизить вероятность развития симптомов во время упражнений. Ингаляции бета-адренергических препаратов (таких как те, которые используются для лечения астмы) в течение примерно 15 минут до начала упражнений часто помогают предотвратить реакции. Может помочь кромолин в ингаляторе.

У людей с астмой прием лекарственных препаратов, обычно используемых для контроля астмы, часто предотвращает развитие симптомов во время упражнений. Прием лекарственных препаратов для лечения астмы и постепенное увеличение интенсивности и продолжительности упражнений позволяет некоторым астматикам выдерживать тренировки.

Людям, перенесшим вызванную физическими упражнениями анафилактическую реакцию, следует избегать той формы физических упражнений, которая вызвала приступ. Если симптомы провоцирует прием определенной пищи перед упражнениями, то не следует есть этот продукт перед тренировкой.

Всегда нужно иметь при себе шприц-ручку с эпинефрином для оперативного оказания неотложной помощи. Рекомендуется тренироваться в компании других людей.