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Уши

Авторы:Eric J. Formeister, MD, MS, Dept. of Head and Neck Surgery and Communication Sciences, Duke University School of Medicine
Проверено/пересмотрено апр. 2022 | Изменено сент. 2022
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Основная информация

Ухо — орган слуха и равновесия — состоит из наружного, среднего и внутреннего уха.

Все три отдела — наружное, среднее и внутреннее ухо — отвечают за преобразование звуковых волн в нервные импульсы, которые направляются в мозг, где они воспринимаются как звук.

Кроме того, внутреннее ухо помогает сохранять равновесие.

Анатомия уха

Наружное ухо

Наружное ухо состоит из наружной части уха (наружное ухо или ушная раковина) и ушного канала (наружного слухового прохода).

Наружное ухо состоит из хряща, покрытого кожей и имеющего характерную форму, которая позволяет улавливать звуковые волны и направляет их через ушной канал к барабанной перепонке — тонкой мембране, разделяющей наружное и среднее ухо.

Среднее ухо

Среднее ухо состоит из барабанной перепонки и небольшой, наполненной воздухом полости, в которой находится цепочка из трех маленьких косточек (слуховых косточек), соединяющих барабанную перепонку с внутренним ухом. Свои названия слуховые косточки получили в соответствии со своей формой. Молоточек примыкает к барабанной перепонке. Наковаленка — средняя слуховая косточка — расположена между молоточком и стремечком, которое крепится к овальному окну. Стремечко крепится к овальному окну и плотно закрывает его. Колебания барабанной перепонки механически усиливаются этими косточками и передаются овальному окну.

Также в среднем ухе расположены две маленькие мышцы. Мышца, натягивающая барабанную перепонку, примыкает к молоточку и помогает адаптировать звуковой сигнал и защищает ухо. Стременная мышца примыкает к стремечку. При воздействии слишком громких звуков стременная мышца сокращается, ограничивая подвижность слуховых косточек, в результате чего уменьшается поток вибраций, проходящих через среднее ухо. Этот ответ, получивший название «акустический рефлекс», помогает защитить чувствительное внутреннее ухо от акустических повреждений.

Евстахиева труба — небольшой проход, который соединяет среднее ухо с дыхательными путями в задней части носа (носоглотки). Евстахиева труба обеспечивает доступ воздуха в среднее ухо (пространство позади барабанной перепонки). При глотании евстахиева труба открывается, благодаря чему поддерживается равное давление воздуха с обеих сторон барабанной перепонки. Также евстахиева труба предотвращает скопление жидкости в среднем ухе. Из-за разницы в давлении воздуха барабанная перепонка может выпячиваться или втягиваться, в результате чего возникают неприятные ощущения и нарушается восприятие звука. Глотание или произвольное «закладывание» ушей могут ослабить давление на барабанную перепонку, вызванное внезапным изменением давления воздуха, как это часто бывает при полете в самолете. Связь евстахиевой трубы со средним ухом объясняет, почему инфекции верхних дыхательных путей (например, обычная простуда) могут стать причиной воспаления евстахиевой трубы и даже заблокировать ее, что, в свою очередь, может привести к возникновению инфекции среднего уха или к изменению давления в полости среднего уха, вызывая тем самым болевые ощущения.

Внутреннее ухо

Внутреннее ухо (лабиринт) представляет собой сложную структуру, состоящую из двух основных частей:

  • Улитка: орган слуха

  • Вестибулярная система: орган равновесия

Улитка

Улитка — заполненный жидкостью полый проход, закрученный по спирали и напоминающий по форме раковину улитки. Внутри улитки расположен кортиев орган, который состоит в среднем из 20 000 специализированных клеток, называемых волосковыми клетками. На этих клетках имеются небольшие, похожие на волосы отростки (реснички), которые окружены жидкостью. Звуковые колебания, передаваемые от косточек в среднем ухе к овальному окну во внутреннем ухе, заставляют жидкость и реснички вибрировать. Волосковые клетки в разных частях улитки вибрируют в ответ на звуки разной частоты и преобразуют эти вибрации в нервные импульсы. Нервные импульсы передаются по волокнам кохлеарного прохода в мозг. Круглое окно представляет собой небольшое, покрытое мембраной отверстие между заполненной жидкостью улиткой и средним ухом. Это окно помогает ослабить давление в улитке, вызванное звуковыми волнами.

Несмотря на защитный эффект акустического рефлекса, громкий шум может повредить и уничтожить волосковые клетки. Отмершие волосковые клетки уже не восстанавливаются. Продолжительное воздействие громкого шума вызывает прогрессивное повреждение и в конечном итоге приводит к потере слуха, а иногда к возникновению шума или звона в ушах (тиннита).

Вестибулярная система

Вестибулярная система состоит из:

  • двух заполненных жидкостью полостей под названием мешочек и маточка;

  • трех заполненных жидкостью трубок под названием полукружные каналы.

Эти мешочки и трубки собирают информацию о положении и движении головы. Мозг использует эту информацию, чтобы сохранять равновесие.

Сферический и эллиптический мешочки содержат клетки, которые воспринимают движения головы по прямой, то есть назад–вперед или вверх–вниз.

Полукружные каналы — три заполненные жидкостью трубки, расположенные под прямыми углами друг к другу — реагируют на повороты головы. Вращение головы приводит в движение жидкость в каналах. В зависимости от направления движения головы в одном из полукружных каналов ток жидкости будет сильнее, чем в остальных. В проходах находятся волосковые клетки, которые реагируют на это движение жидкости. Волосковые клетки порождают нервные импульсы, которые сообщают мозгу, в какую сторону движется голова, после чего мозг сообщает организму, что нужно сделать, чтобы сохранить равновесие.

При нарушениях в работе полукружных каналов, которые могут возникнуть в результате инфекции верхних дыхательных путей или другого временного или постоянного расстройства, теряется чувство равновесия, возникает иллюзорное ощущение движения или вращения (системное головокружение).

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.