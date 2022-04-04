Среднее ухо состоит из барабанной перепонки и небольшой, наполненной воздухом полости, в которой находится цепочка из трех маленьких косточек (слуховых косточек), соединяющих барабанную перепонку с внутренним ухом. Свои названия слуховые косточки получили в соответствии со своей формой. Молоточек примыкает к барабанной перепонке. Наковаленка — средняя слуховая косточка — расположена между молоточком и стремечком, которое крепится к овальному окну. Стремечко крепится к овальному окну и плотно закрывает его. Колебания барабанной перепонки механически усиливаются этими косточками и передаются овальному окну.

Также в среднем ухе расположены две маленькие мышцы. Мышца, натягивающая барабанную перепонку, примыкает к молоточку и помогает адаптировать звуковой сигнал и защищает ухо. Стременная мышца примыкает к стремечку. При воздействии слишком громких звуков стременная мышца сокращается, ограничивая подвижность слуховых косточек, в результате чего уменьшается поток вибраций, проходящих через среднее ухо. Этот ответ, получивший название «акустический рефлекс», помогает защитить чувствительное внутреннее ухо от акустических повреждений.

Евстахиева труба — небольшой проход, который соединяет среднее ухо с дыхательными путями в задней части носа (носоглотки). Евстахиева труба обеспечивает доступ воздуха в среднее ухо (пространство позади барабанной перепонки). При глотании евстахиева труба открывается, благодаря чему поддерживается равное давление воздуха с обеих сторон барабанной перепонки. Также евстахиева труба предотвращает скопление жидкости в среднем ухе. Из-за разницы в давлении воздуха барабанная перепонка может выпячиваться или втягиваться, в результате чего возникают неприятные ощущения и нарушается восприятие звука. Глотание или произвольное «закладывание» ушей могут ослабить давление на барабанную перепонку, вызванное внезапным изменением давления воздуха, как это часто бывает при полете в самолете. Связь евстахиевой трубы со средним ухом объясняет, почему инфекции верхних дыхательных путей (например, обычная простуда) могут стать причиной воспаления евстахиевой трубы и даже заблокировать ее, что, в свою очередь, может привести к возникновению инфекции среднего уха или к изменению давления в полости среднего уха, вызывая тем самым болевые ощущения.