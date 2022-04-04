Вводные сведения о строении и функции ушей, носа и горла

Общие сведения о строении и фу... Видео

Уши, нос и горло расположены рядом друг с другом; каждый орган выполняет отдельные функции, однако все они тесно связаны.

Уши и нос относятся к сенсорным органам, которые отвечают за слух, чувство равновесия и осязание.

Горло выполняет преимущественно функцию прохода, по которому пища и жидкость попадают в пищевод (полую трубку, идущую от горла к желудку), а воздух попадает в легкие.

Диагностикой и лечением заболеваний этих органов часто занимаются врачи общей практики, но специализируются на их лечении отоларингологи (также их называют врачами «ухо-горло-нос» или ЛОР).