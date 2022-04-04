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Вводные сведения о строении и функции ушей, носа и горла

Авторы:Eric J. Formeister, MD, MS, Dept. of Head and Neck Surgery and Communication Sciences, Duke University School of Medicine
Проверено/пересмотрено апр. 2022 | Изменено сент. 2022
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    Уши, нос и горло расположены рядом друг с другом; каждый орган выполняет отдельные функции, однако все они тесно связаны.

    Уши и нос относятся к сенсорным органам, которые отвечают за слух, чувство равновесия и осязание.

    Горло выполняет преимущественно функцию прохода, по которому пища и жидкость попадают в пищевод (полую трубку, идущую от горла к желудку), а воздух попадает в легкие.

    Диагностикой и лечением заболеваний этих органов часто занимаются врачи общей практики, но специализируются на их лечении отоларингологи (также их называют врачами «ухо-горло-нос» или ЛОР).

    Ухо, нос и горло

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.