Выделения из уха

Выделения могут исходить из ушного канала, среднего уха или из области внутри черепа (реже).

В целом, наиболее распространенными причинами выделений из уха являются:

острая (неожиданная и тяжелая) инфекция среднего уха (средний отит) с перфорацией (проколом) барабанной перепонки;

хронический средний отит (с перфорацией барабанной перепонки и/или холестеатомой);

инфекция наружного уха (наружный отит);

У некоторых пациентов со средним отитом (как правило, у детей) барабанная перепонка разрывается, высвобождая инфицированный материал, собранный за барабанной перепонкой. Отверстие в барабанной перепонке почти всегда зарастает, но в некоторых случаях остается небольшая перфорация. Перфорация может также быть результатом травмы или хирургического вмешательства на барабанную перепонку. При наличии перфорации пациенты подвержены риску развития хронических инфекций среднего уха, которые могут стать причиной появления выделений из уха.

К серьезным, но редким причинам возникновения выделений из уха относят:

Ушной канал проходит через основание черепа. Если перелом черепа (в результате тяжелой черепно-мозговой травмы) затрагивает эту часть черепа, кровь и/или спинномозговая жидкость могут вытечь из уха.

Некротизирующий или злокачественный наружный отит — особенно тяжелая форма инфекции наружного уха, которая обычно возникает только у людей, страдающих сахарным диабетом, а также у пациентов с нарушениями иммунной системы (например, вследствие ВИЧ-инфекции или химиотерапии рака).

У некоторых пациентов с хроническим средним отитом развивается доброкачественное разрастание клеток кожи в среднем ухе (холестеатома), которая также может стать причиной выделений. Хотя холестеатома является доброкачественным новообразованием, оно может причинить значительный вред уху и близлежащим структурам. В тяжелых случаях холестеатома может привести к глухоте, вызвать слабость лицевых мышц или паралич и дать осложнения на головной мозг (развитие абсцесса или других инфекций).