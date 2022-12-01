Выделения из уха также называют отореей. Выделения могут быть водянистыми, кровяными или густыми, белого цвета, похожими на гной (гнойными). В зависимости от причины выделений, у пациентов может также отмечаться боль в ухе, лихорадка, зуд, системное головокружение, звон в ушах (тиннит) и/или потеря слуха. Симптомы могут появиться неожиданно и быть очень сильными, а могут, наоборот, появляться постепенно и оставаться умеренными.
Причины выделения из уха
Выделения могут исходить из ушного канала, среднего уха или из области внутри черепа (реже).
В целом, наиболее распространенными причинами выделений из уха являются:
острая (неожиданная и тяжелая) инфекция среднего уха (средний отит) с перфорацией (проколом) барабанной перепонки;
хронический средний отит (с перфорацией барабанной перепонки и/или холестеатомой);
инфекция наружного уха (наружный отит);
У некоторых пациентов со средним отитом (как правило, у детей) барабанная перепонка разрывается, высвобождая инфицированный материал, собранный за барабанной перепонкой. Отверстие в барабанной перепонке почти всегда зарастает, но в некоторых случаях остается небольшая перфорация. Перфорация может также быть результатом травмы или хирургического вмешательства на барабанную перепонку. При наличии перфорации пациенты подвержены риску развития хронических инфекций среднего уха, которые могут стать причиной появления выделений из уха.
К серьезным, но редким причинам возникновения выделений из уха относят:
холестеатому (доброкачественный нарост белого, похожего на кожу материала в среднем ухе).
Ушной канал проходит через основание черепа. Если перелом черепа (в результате тяжелой черепно-мозговой травмы) затрагивает эту часть черепа, кровь и/или спинномозговая жидкость могут вытечь из уха.
Некротизирующий или злокачественный наружный отит — особенно тяжелая форма инфекции наружного уха, которая обычно возникает только у людей, страдающих сахарным диабетом, а также у пациентов с нарушениями иммунной системы (например, вследствие ВИЧ-инфекции или химиотерапии рака).
У некоторых пациентов с хроническим средним отитом развивается доброкачественное разрастание клеток кожи в среднем ухе (холестеатома), которая также может стать причиной выделений. Хотя холестеатома является доброкачественным новообразованием, оно может причинить значительный вред уху и близлежащим структурам. В тяжелых случаях холестеатома может привести к глухоте, вызвать слабость лицевых мышц или паралич и дать осложнения на головной мозг (развитие абсцесса или других инфекций).
Обследование при выделениях из уха
Приведенная ниже информация поможет людям с выделениями из уха решить, в каких случаях следует обращаться к врачу, а также узнать, что будет происходить во время обследования.
Настораживающие признаки
Если у человека появились выделения из уха, следующие симптомы и признаки являются поводом для беспокойства:
тяжелая травма головы в недавнем прошлом;
любые неврологические симптомы (такие как головокружение или проблемы со зрением, речью, затрудненное глотание и/или речь);
потеря слуха на пораженное ухо;
лихорадка
покраснение и/или отек уха или области вокруг уха;
диабет или ослабленная иммунная система.
Когда обращаться к врачу
При наличии настораживающих признаков необходимо немедленно обращаться к врачу. Пациентам без настораживающих признаков следует как можно скорее обратиться к врачу и стараться избегать попадания воды в ухо до осмотра.
Что делает врач
Сначала врачи расспрашивают пациента с выделениями из уха о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. Данные, полученные при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину выделений из уха и на анализы, которые могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и особенности отореи (выделений из уха)).
Изучая медицинскую карту пациента, врач обращает особое внимание на следующие пункты:
занятия/действия, которые могут повлиять на ушной канал или барабанную перепонку (например, плавание; введение в ухо инородных тел, в том числе ватных тампонов; а также использование ушных капель);
рецидивирующие инфекции уха;
любая тяжелая черепно-мозговая травма.
Во время медицинского осмотра врач тщательно осматривает уши, нос, горло, проверяет пациента на наличие неврологических отклонений. Основываясь на результатах осмотра ушного канала с помощью фонарика, врач, как правило, может диагностировать следующие заболевания: перфорацию барабанной перепонки, наружный отит, наличие инородного тела в ухе, а также другие частые причины появления выделений из уха. На диагноз указывают и другие результаты обследования.
Некоторые причины и особенности отореи (выделений из уха)
Причина
Распространенные признаки*
Диагностический подход
Кратковременные выделения (продолжительностью менее 6 недель)
Сильная боль в ухе резко утихает, когда из уха появляются густые беловатые выделения
Только обследование врачом
Хронический средний отит (с обострениями)
Наличие перфорации барабанной перепонки и/или холестеатомы (доброкачественные новообразования клеток кожи в среднем ухе) в прошлом, выделения из уха в прошлом
Неестественный вид барабанной перепонки (выявляется во время осмотра)
Иногда только обследование врачом
Иногда КТ высокого разрешения височной кости
Утечка спинномозговой жидкости в результате тяжелой травмы головы или нейрохирургического вмешательства в недавнем прошлом
Очевидная травма головы или нейрохирургическое вмешательство в недавнем прошлом
Жидкость может быть прозрачной или кровянистой
Визуализирующие исследования, такие как компьютерная томография (КТ) головы, включая основание черепа, или магнитно-резонансная томография (МРТ) с гадолинием
Наружный отит (инфекционный или аллергический)
Инфекционный: часто после купания или травмы; сильная боль (усиливается, если потянуть за ухо).
Аллергический: часто после использования ушных капель; зуд (сильный) и покраснение, боль слабее, чем при инфекционном отите;
обычно сыпь на мочке уха в месте, где выделения подтекали из ушного канала.
Оба варианта: ушной канал ярко-красный, опухший и наполнен органическими остатками; барабанная перепонка выглядит здоровой.
Только обследование врачом
Хронические выделения (продолжительностью более 6 недель)
Выделения, как правило, кровянистые, умеренная боль
Иногда врач может увидеть нарост в ушном канале
Обычно у пожилых людей
Удаление и исследование (биопсия) ткани из уха
Обычно КТ или МРТ
Инфекции уха в прошлом и, как правило, перфорация барабанной перепонки и/или холестеатома
Боль слабее, чем при наружном отите
Неестественный вид барабанной перепонки (выявляется во время осмотра)
Иногда только обследование врачом
Обычно посев образца выделений из уха
При подозрении на холестеатому — МРТ
Обычно у детей
Наполненные гноем (гнойные) выделения с неприятным запахом
Инородные тела, как правило, видны при осмотре. В некоторых случаях осмотреть ухо мешает отек и/или выделения
Только обследование врачом
Часто лихорадка, недолеченный средний отит в прошлом
Покраснение, боль при надавливании в области сосцевидного отростка
Обычно только обследование врачом
В некоторых случаях КТ
Обычно люди, страдающие иммунодефицитом или диабетом
Хроническая сильная боль
Отек и болезненность вокруг уха, патологическая ткань в ушном канале
Иногда слабость лицевых мышц на пораженной стороне
компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ).
Обычно посев
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.
Проведение анализов
Многие причины выделений из уха выясняются после обследования врачом. Возможно проведение следующих видов обследований:
Аудиограмма
компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ).
Если причина не ясна, врач, как правило, проводит формальную проверку слуха (аудиография), а также компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ) с контрастным усилением (в качестве контраста используется гадолиний). Если в ушном канале обнаружена патологическая ткань, врач может взять образец этой ткани (биопсия). Иногда для определения инфекции берут образцы выделений на посев.
Лечение выделений из уха
Лечение выделений из уха направлено на устранение причины. Некоторые инфекции лечат при помощи пероральных антибиотиков. Иногда в очень опухший ушной канал вводят кусочек марли (так называемый фитиль), чтобы помочь антибиотикам попасть в него (например, людям с тяжелым наружным отитом).
Пациентам с большой перфорацией барабанной перепонки необходимо избегать попадания воды в ухо. Чтобы вода не попала в ухо во время мытья, необходимо вставить в открытый ушной канал ватный шарик, смазанный вазелином. Врач также может изготовить из силикона специальную пробку и поместить ее в ушной канал. Такие пробки тщательно подбирают по размеру и форме, поэтому они не продвигаются дальше в ушной канал, и их легко вытащить.
Пациенты с небольшой перфорацией (по размеру не превышает отверстие от ушного шунта), должны проконсультироваться с врачом, следует ли им предпринимать какие-либо меры, чтобы избежать попадания воды в ухо.
Холестеатома лечится хирургическим путем.
Ключевые моменты
Кратковременные выделения из уха, возникшие у пациентов, не страдающих затяжными заболеваниями ушей или ослабленной иммунной системой, как правило, не опасны и вызваны инфекцией наружного уха или перфорацией барабанной перепонки в результате инфекции среднего уха.
Пациенты с хроническими симптомами заболеваний уха или другими симптомами помимо выделений из уха (в особенности с любыми неврологическими симптомами) должны пройти обследование у специалиста.