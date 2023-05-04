носовые кровотечения;

Сначала врачи расспрашивают о симптомах и собирают анамнез, а затем выполняют физикальное обследование. Данные, полученные при сборе анамнеза и физикальном обследовании, часто указывают на причину носового кровотечения и на исследования, которые могут потребоваться.

Изучая медицинскую карту пациента, врач обращает особое внимание на следующие пункты:

Очевидные инициаторы (например, чиханье, сморкание или ковыряние в носу, инфекции верхних дыхательных путей в недавнем прошлом)

Продолжительность и количество предыдущих случаев носового кровотечения, как его удалось остановить

Страдает ли пациент (или кто-то из его родственников) нарушением свертываемости крови или другими заболеваниями, которые могут нарушать процесс свертывания крови

Принимает ли пациент лекарственные препараты, препятствующие свертыванию крови

К заболеваниям, которые могут нарушить процесс свертывания крови, относятся тяжелые заболевания печени (например, цирроз или гепатит), а также некоторые виды рака.

Во время физикального обследования врачи в первую очередь ищут признаки массивной кровопотери (например, учащенную частоту сердечных сокращений и сниженное артериальное давление) и значительного повышения артериального давления.

Врачи уделяют особое внимание носу, стараясь обнаружить кровоточащий участок. Врач также проверяет кожу пациента на наличие признаков нарушения свертываемости крови (петехии, большие синяки и расширенные мелкие кровеносные на кончиках пальцев рук и ног).

Переднее носовое кровотечение, как правило, легко обнаружить с помощью фонарика и инструмента, используемого для удерживания ноздрей раскрытыми. Иногда врач использует налобную лампу или зеркало для отражения света в нос. Чтобы увидеть источник заднего кровотечения, врачу необходимо использовать гибкий эндоскоп (назальный эндоскоп). Однако количество крови во время сильного заднего носового кровотечения, как правило, настолько велико, что врач не может практически ничего рассмотреть даже с помощью оптической трубки.