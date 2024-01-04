Средний отит (острый)

Острый средний отит — бактериальная или вирусная инфекция среднего уха.
Острый средний отит часто возникает у людей с простудой или аллергическими реакциями.
Инфицированное ухо болит.
Чтобы поставить диагноз, врачи осматривают барабанную перепонку.
Риск развития острого среднего отита могут снизить некоторые плановые вакцинации в детстве.
Иногда инфекцию лечат с помощью антибиотиков.
Острый средний отит возникает в результате заражения вирусами или бактериями, часто как осложнение простуды или аллергии. Хотя острый средний отит может возникать в любом возрасте, чаще всего он встречается в возрасте от 3 месяцев до 3 лет. Острый средний отит часто возникает в этом возрасте, потому что структуры среднего уха (такие как евстахиева труба) являются незрелыми и функционируют менее эффективно, чем у взрослых. Симптомы и лечение у взрослых и детей аналогичны (информация об остром среднем отите у детей младшего возраста представлена в разделе Острая инфекция среднего уха у детей).
Условия, повышающие риск развития среднего отита (факторы риска), включают:
проживание в доме, где люди курят;
наличие многих родственников, у которых был средний отит;
проживание в регионе с сильным загрязнением воздуха;
кормление из бутылочки, а не грудное вскармливание;
пребывание в детском саду.
В редких случаях бактериальный средний отит распространяется на соседние структуры, такие как сосцевидный отросток за ухом (мастоидит) или внутреннее ухо. Распространение на головной мозг встречается крайне редко, но у некоторых людей развивается менингит или скопление гноя (абсцесс) в головном мозге или вокруг него.
Симптомы острого среднего отита
У людей с острым средним отитом зараженное ухо начинает болеть (см. Боль в ухе), барабанная перепонка становится красной и может выпячиваться. Многие больные отмечают потерю слуха. Младенцы могут просто капризничать или с трудом засыпать. У детей младшего возраста часто возникает повышение температуры тела, тошнота, рвота и диарея. Выпяченная барабанная перепонка иногда разрывается, что приводит к вытеканию из уха гноя, в некоторых случаях — с облегчением боли в ухе.
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Если инфекция распространяется, у больных может возникать сильная головная боль, спутанность сознания или нарушение функции головного мозга.
Диагностика острого среднего отита
Обследование врачом;
Чтобы осмотреть ушной канал и барабанную перепонку, врачи используют отоскоп (портативный источник света). При наличии среднего отита гной можно увидеть в среднем ухе за барабанной перепонкой.
Лечение острого среднего отита
Обезболивающие препараты
При необходимости — антибиотики
Однако состояние большинства больных вскоре начинает улучшаться даже без лечения. Однако трудно предсказать, у кого именно симптомы не ослабеют, поэтому некоторые врачи в Соединенных Штатах Америки назначают антибиотики (например, амоксициллин) всем пациентам. Другие врачи могут назначать антибиотики только в следующих случаях:
детям младшего возраста (например, младше 6 месяцев);
при наличии тяжелых симптомов;
симптомы не облегчаются через 72 часа.
Средний отит часто рецидивирует.
Некоторые эксперты говорят, что лечение детей в возрасте от 6 до 23 месяцев с острым средним отитом, который поражает только одно ухо и протекает не в тяжелой форме, а также лечение детей более старшего возраста можно начинать как без антибиотиков, так и с ними. Если антибиотики не были назначены с самого начала, их используют только при ухудшении состояния ребенка или если ребенок не чувствует себя лучше через 48–72 часа с момента возникновения симптомов.
Обезболивание имеет очень большое значение. Ацетаминофен или нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), например, ибупрофен, могут снять боль. Взрослым можно назначать противоотечные препараты в форме назального спрея, содержащие такой лекарственный препарат, как оксиметазолин, или противоотечные препараты для приема внутрь, такие как псевдоэфедрин. Антигистаминные препараты помогают пациентам, страдающим аллергией, но бесполезны для пациентов с простудой. Противоотечные и антигистаминные препараты не помогают детям и могут стать причиной неприятных и возможно опасных побочных эффектов, особенно у детей младше 2 лет.
Если у человека наблюдается сильная или стойкая боль, повышение температуры и выпячивание барабанной перепонки, может быть выполнена миринготомия. В ходе этой процедуры выполняется разрез в барабанной перепонке, чтобы обеспечить отток жидкости из среднего уха. Сделанное отверстие, которое не влияет на слух, заживает без дальнейшего лечения. Лицам с повторяющимися приступами среднего отита может потребоваться установка в барабанные перепонки дренажных трубок (тимпаностомических трубок) (см. рисунок Миринготомия).
Миринготомия: лечение повторных ушных инфекций
При миринготомии врачи делают небольшое отверстие в барабанной перепонке, чтобы обеспечить отток жидкости из среднего уха. Затем через это отверстие они вводят крохотную полую пластиковую или металлическую трубку (тимпаностомическую, или вентиляционную, трубку) в барабанную перепонку. Эти трубки выравнивают давление в среднем ухе с атмосферным. Врачи рекомендуют вентиляционные трубки для детей, у которых бывают повторные инфекции уха (острый средний отит), периодически или постоянно скапливается жидкость в среднем ухе (хронический серозный средний отит).
Установка вентиляционных трубок — распространенная хирургическая процедура, которая проводится в больнице или кабинете врача. Обычно для выполнения процедуры требуется общее обезболивание или седация. Через несколько часов после процедуры детей обычно отпускают домой. Иногда после процедуры назначают ушные капли с антибиотиком, которые закапывают около недели. Трубки обычно выходят сами по себе примерно через 6-12 месяцев, но некоторые виды трубок остаются дольше. Если трубки не выходят сами, их удаляет врач, иногда с применением общей анестезии или седации. Если отверстие не закрывается само собой, для его закрытия может потребоваться хирургическая операция.
Дети с вентиляционными трубками могут мыть волосы и купаться, но некоторые врачи рекомендуют не погружать голову полностью в воду без использования берушей.
Вытекание жидкости из ушей свидетельствует об инфекции, и об этом следует сообщить врачу.
Профилактика острого среднего отита
Риск развития острого среднего отита можно снизить с помощью плановых вакцинаций в детстве против пневмококков (пневмококковой конъюгированной вакциной), гемофильной палочки Haemophilus influenzae типа В (HiB) и гриппа. Младенцы не должны спать с бутылочкой, потому что жидкость из бутылочки легко затекает через евстахиеву трубу в среднее ухо. Риск может повышать пассивное курение, поэтому нельзя курить, особенно в помещении или около детей.
Рецидивирующий острый средний отит можно предотвратить путем введения дренажных трубок (тимпаностомических трубок).