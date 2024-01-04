Средний отит (острый)

Обезболивающие препараты

При необходимости — антибиотики

Однако состояние большинства больных вскоре начинает улучшаться даже без лечения. Однако трудно предсказать, у кого именно симптомы не ослабеют, поэтому некоторые врачи в Соединенных Штатах Америки назначают антибиотики (например, амоксициллин) всем пациентам. Другие врачи могут назначать антибиотики только в следующих случаях:

детям младшего возраста (например, младше 6 месяцев);

при наличии тяжелых симптомов;

симптомы не облегчаются через 72 часа.

Средний отит часто рецидивирует.

Некоторые эксперты говорят, что лечение детей в возрасте от 6 до 23 месяцев с острым средним отитом, который поражает только одно ухо и протекает не в тяжелой форме, а также лечение детей более старшего возраста можно начинать как без антибиотиков, так и с ними. Если антибиотики не были назначены с самого начала, их используют только при ухудшении состояния ребенка или если ребенок не чувствует себя лучше через 48–72 часа с момента возникновения симптомов.

Обезболивание имеет очень большое значение. Ацетаминофен или нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), например, ибупрофен, могут снять боль. Взрослым можно назначать противоотечные препараты в форме назального спрея, содержащие такой лекарственный препарат, как оксиметазолин, или противоотечные препараты для приема внутрь, такие как псевдоэфедрин. Антигистаминные препараты помогают пациентам, страдающим аллергией, но бесполезны для пациентов с простудой. Противоотечные и антигистаминные препараты не помогают детям и могут стать причиной неприятных и возможно опасных побочных эффектов, особенно у детей младше 2 лет.

Если у человека наблюдается сильная или стойкая боль, повышение температуры и выпячивание барабанной перепонки, может быть выполнена миринготомия. В ходе этой процедуры выполняется разрез в барабанной перепонке, чтобы обеспечить отток жидкости из среднего уха. Сделанное отверстие, которое не влияет на слух, заживает без дальнейшего лечения. Лицам с повторяющимися приступами среднего отита может потребоваться установка в барабанные перепонки дренажных трубок (тимпаностомических трубок) (см. рисунок Миринготомия).