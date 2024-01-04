Отосклероз приводит к формированию и накоплению аномальной костной ткани в костях уха. Аномальная костная ткань препятствует передаче звука от среднего уха к внутреннему уху.

При отосклерозе наиболее часто поражается область вокруг стремени (одной из трех костей, соединяющих барабанную перепонку с внутренним ухом).В результате стремя утрачивает способность легко двигаться, что приводит к прогрессирующей тугоухости.

Отосклероз, как правило, передается по наследству — половина всех случаев являются наследственными. Вероятность развития отосклероза у детей составляет 25 %, если он есть у одного из родителей, и 50 %, если он есть у обоих родителей.

Симптомы отосклероза Потеря слуха развивается только у 10 % людей с отосклерозом. Потеря слуха обычно проявляется в позднем подростковом или раннем взрослом возрасте. В редких случаях потеря слуха развивается к 7 или 8 годам. Как правило, отосклероз развивается в одном ухе, хотя более чем у половины людей развиваются симптомы в обоих ушах. Потеря слуха является наиболее распространенным симптомом. Она может происходить постепенно. У многих людей первым признаком отосклероза является нарушение восприятия низкочастотных звуков или шепота. У некоторых людей с отосклерозом также наблюдается шум в ушах (звон или жужжание в ухе) и очень редко головокружение.

Диагностика отосклероза Отосклероз обычно диагностируется специалистом по заболеваниям слуха. Аудиологическое обследование (такое как тимпанометрия) помогает установить тип потери слуха и определить, какие обследования могут понадобиться в дальнейшем. Иногда выполняется компьютерная томография (КТ).