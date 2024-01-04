Отосклероз приводит к формированию и накоплению аномальной костной ткани в костях уха. Аномальная костная ткань препятствует передаче звука от среднего уха к внутреннему уху.
При отосклерозе наиболее часто поражается область вокруг стремени (одной из трех костей, соединяющих барабанную перепонку с внутренним ухом).В результате стремя утрачивает способность легко двигаться, что приводит к прогрессирующей тугоухости.
Отосклероз, как правило, передается по наследству — половина всех случаев являются наследственными. Вероятность развития отосклероза у детей составляет 25 %, если он есть у одного из родителей, и 50 %, если он есть у обоих родителей.
Симптомы отосклероза
Потеря слуха развивается только у 10 % людей с отосклерозом. Потеря слуха обычно проявляется в позднем подростковом или раннем взрослом возрасте. В редких случаях потеря слуха развивается к 7 или 8 годам.
Как правило, отосклероз развивается в одном ухе, хотя более чем у половины людей развиваются симптомы в обоих ушах. Потеря слуха является наиболее распространенным симптомом. Она может происходить постепенно. У многих людей первым признаком отосклероза является нарушение восприятия низкочастотных звуков или шепота. У некоторых людей с отосклерозом также наблюдается шум в ушах (звон или жужжание в ухе) и очень редко головокружение.
Диагностика отосклероза
Отосклероз обычно диагностируется специалистом по заболеваниям слуха. Аудиологическое обследование (такое как тимпанометрия) помогает установить тип потери слуха и определить, какие обследования могут понадобиться в дальнейшем. Иногда выполняется компьютерная томография (КТ).
Лечение отосклероза
Слуховой аппарат обычно улучшает слух, но некоторые люди предпочитают хирургическое вмешательство. Может быть выполнена стапедэктомия, при которой некоторая часть стремени или вся косточка целиком удаляется и заменяется на искусственную часть (протез). Однако возможными рисками этой процедуры являются усугубление потери слуха и проблемы с равновесием.